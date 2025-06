Siamo alle fasi conclusive degli Europei di calcio in Germania. Si giocherà questa sera la seconda semifinale del torneo tra Olanda-Inghilterra, dopo quella andata in scena tra Spagna e Francia, che ha visto il trionfo della nazionale iberica. Yamal e compagni attendono di conoscere contro chi dovranno giocarsi il titolo di Euro 2024. Vediamo qui di seguito le quote risultato esatto di oggi:

Dove puoi trovare le quote risultato esatto con bonus

Come anticipato, Olanda-Inghilterra sarà la seconda semifinale di Euro 24. Il match, secondo i bookmaker, si preannuncia equilibrato, con il risultato esatto di 1-1 che sembra tra quelli più probabili. Qui di seguito alcune delle quote risultato esatto più azzardate disponibili su Snai

Il mercato dei risultati esatti è sempre molto apprezzato dagli scommettitori, ma presenta alcune variabili che dovrebbero essere tenute in conto dagli appassionati. Il primo fattore e più importante fattore è rappresentato dalla quota, che nel caso del risultato esatto può notevolmente variare a seconda dell’operatore scelto. Per questo motivo, vi consigliamo di affidarvi a dei siti scommesse Europei 2024 che presentino un numero di mercati elevato sul singolo evento e quote competitive.

Come scommettere i risultati esatti degli Europei 2024

In termini pratici, effettuare una scommessa sul risultato esatto di una partita degli Europei è molto semplice. La cosa più importante è avere le idee chiare sul risultato su cui si desidera puntare, dopodiché sarà sufficiente selezionare uno dei migliori siti scommesse , scegliere la partita e selezionare il mercato “Risultato Esatto” o “Risultati” (la nomenclatura può variare a seconda del bookmaker). Dopo aver fatto ciò, vi basterà inserire l’importo desiderato e confermare la giocata. Il nostro consiglio è di analizzare sempre in maniera approfondita le partite, magari affidandovi ai nostri pronostici Euro 2024 .

Tipologie di scommesse risultati esatti

Oltre alle scommesse classiche sui risultati esatti, esistono diverse varianti che consentono di abbassare il rischio o di diversificare la propria strategia di scommessa.

Risultato esatto classico

È la tipologia di giocata sul risultato esatto più comune. Si tratta di pronosticare con quale punteggio terminerà il match. Tutti i siti scommesse ADM mettono a disposizione degli utenti questa giocata. Si possono trovare fino a 75 possibili esiti sul risultato esatto.

Risultato esatto 1° e 2° tempo

Ha lo stesso funzionamento della modalità classica sui risultati esatti, ma cambia l’intervallo di tempo. In questo caso, non si considera più una partita di calcio nella sua interezza (tempi regolamentari), ma solo una delle due frazioni di gioco. È possibile scommettere su risultato esatto 1° Tempo (si deve pronosticare il punteggio al termine dei primi 45 minuti) o sul risultato esatto 2° Tempo (va tenuta in considerazione solo la seconda parte di gara, a prescindere da quello che è stato l’andamento del match nel 1° tempo).

Risultato esatto gruppi

Su alcuni operatori, come ad esempio Sisal, questa variante può essere trovata con il nome cluster risultati esatti o risultato esatto multi esiti. Ma cos’è e come funziona questa tipologia di giocata? In pratica, i siti scommesse offrono la possibilità di scegliere un gruppo di risultati esatti con una quota più bassa rispetto a quella del risultato esatto classico. In pratica, è possibile puntare su più risultati esatti contemporaneamente all’interno del singolo evento.

Risultato esatto Parziale/Finale

Con questa giocata bisogna pronosticare il risultato esatto del primo tempo con il risultato esatto del secondo tempo. A differenza del cluster, in questo caso la quota sarà più alta rispetto a quella del risultato esatto classico, dal momento che dovremo prevedere il punteggio parziale e finale del match.

Risultato esatto + Marcatore

Questa variante ha preso piede negli ultimi mesi e consiste nella possibilità di pronosticare il risultato esatto di una partita combinato al marcatore dell’incontro. Per considerare la scommessa vincente, sarà necessario indovinare entrambi gli eventi selezionati.

Consigli del nostro team per scommesse risultato esatto Euro 2024

Leggi i nostri pronostici

Effettuare dei validi pronostici sui risultati esatti delle partite può non essere semplicissimo. Oltre ad una profonda conoscenza del match sul quale si intende scommettere, è consigliabile studiare il parere degli esperti e leggere le nostre proposte, come ad esempio i pronostici su Euro 2024.

Segui le statistiche e le news del momento

Grazie ad internet, sono davvero molteplici le possibilità di studiare una partita di calcio. Esistono siti specializzati nelle statistiche sul calcio che vi permettono di analizzare gli ultimi trend di una squadra e di scoprire qual è il risultato esatto più ricorrente per la squadra di casa, quella in trasferta e quello di entrambe quando si affrontano. L’analisi di dati e statistiche, insieme al mantenersi aggiornati con le ultime news su calcio e calciomercato, può fare davvero la differenza, ma bisogna sempre ricordarsi che la statistica non è una scienza esatta e che si può sbagliare anche quando si studia a fondo un match.

Conclusioni sulle scommesse Risultato Esatto Europei 2024

Gli Europei di calcio sono tra gli eventi sportivi più attesi dagli scommettitori. Le scommesse sul risultato esatto e tutte le tipologie di giocata che ruotano attorno a questo mercato (come, ad esempio, i cluster) possono rappresentare un’ottima opportunità per diversificare la propria strategia. Prima di iniziare a piazzare delle giocate sui risultati esatti, il nostro consiglio è quello di leggere i nostri pronostici per cercare di cogliere i ragionamenti, le analisi e la logica che sta dietro a questo mercato.