Quote Scudetto 2024/25, la Juve si avvicina all’Inter: titolo a 5.00

Migliorata nella rosa attraverso acquisti di qualità, l’esta favorita nelle quote scudettoma lae ilsi avvicinano. Cristiano Giuntoli ha già messo a segno i colpi Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Juan Cabal e Michele Di Gregorio, ma l’intenzione è quella di dare al neo-allenatore Thiago Motta altri nomi per puntare allo Scudetto. Molto dipende dal tesoretto che arriverà dalle potenziali cessioni di Soulé, Huijsen, Szczesny, Arthur, Kostic, Milik, McKennie e Chiesa, ma intanto sulla lavagna scommesse di Betaland i bianconeri sono la vera alternativa all’Inter.La squadra di Simone Inzaghi è proposta ancora campione d’Italia a 1.75 e del resto viene da una stagione dominata, ma la Juventus a 5.00 conquista sempre più fiducia. Subito dietro c’è il Napoli, che ha chiamato Conte per tornare ai livelli dell'anno dello Scudetto dopo un campionato dove tutto è andato storto. É bastato il nome dell’ex ct della Nazionale per far salire il Napoli fino al podio delle favorite a 6.00, con il Milan che per ora resta staccato a 8.00.Da qui in poi le distanze si fanno molto ampie. L’Atalanta è a 25.00 nonostante l’ottima Europa League, la Roma sta risorgendo con De Rossi in panchina dopo l’era Mourinho: c’è grande curiosità, ma resta staccata a 30. A 75 l’impresa della Lazio. Per consultare le quote aggiornate, consigliamo di proseguire la lettura nei nostri articoli correlati: