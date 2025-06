*Le quote indicate possono subire variazioni

Quote vincente Ballando con le Stelle 2024: le scommesse sui favoriti

In vista della Semifinale del noto talent, i bookmakers hanno aggiornato le. Chi vincerà il programma? Prima di visionare l'intera lavagna quote, ecco il confronto tra i due favoriti al trionfo:I bookmaker non hanno dubbi:. A offrire la quota più elevata per Guaccero vi è Betsson (2.25), seguito da Lottomatica (2.00) e Snai (1.85). La quota media per la vittoria di Federica Nargi è invece pari a 2.45.Nel confronto quote vincente Ballando con le Stelle, la principale rivale delle favorite (Bianca Guaccero e Federica Nargi) sembra essere Federica Pellegrini (che presenta una quota media di 4.50). A seguire vi è Anna Lou Castoldi e un gruppetto di outsider guidato da Luca Barbareschi.

● ● ●

Pronostico Ballando con le Stelle: il consiglio dell'esperto

A mio giudizio, Bianca Guaccero vincerà Ballando con le Stelle in quanto ha talento, carisma e una presenza scenica che cattura il pubblico, oltre a una notevole capacità di adattarsi a ogni stile di danza. Andrea Stefanetti

Alla vigilia dell'inizio delle Semifinali, abbiamo chiesto al nostro esperto chi vincerà l'edizione 2024 di Ballando con le Stelle. Ecco la sua risposta:

● ● ●

Dove scommettere su Ballando con le Stelle

Per facilitarvi nella ricerca dei migliori siti scommesse su cui puntare sulle, abbiamo creato una lista di operatori che si sono distinti per il parco quote extra-sportivo, i bonus scommesse offerti e per la sicurezza della loro piattaforma ADM.

● ● ●

Faq scommesse Ballando con le Stelle 2024

Chi è il favorito vincitore di Ballando con le stelle?

La favorita per la vittoria di Ballando 2024 è Bianca Guaccero. Tuttavia, Federica Nargi e Federica Pellegrini stanno iniziando un’interessante rimonta che potrebbe dare filo da torcere a Guaccero.

Quando finisce Ballando con le Stelle 2024?

Il programma Ballando 2024 finirà sabato 21 dicembre, dopo dodici puntate.

Chi è ancora in gara a Ballando con le stelle?

I concorrenti ancora in gara sono Bianca Guaccero, Federica Nargi, Federica Pellegrini, Anna Lou Gastoldi, Luca Barbareschi, Tommaso Marini, Francesco Paoloantoni.

Quali sono le migliori quote vincente Ballando con le Stelle?

Ci sono diversi operatori che offrono delle quote aggiornate sul vincitore di Ballando con le Stelle 2024. Tra i vari bookies spiccano Sisal, Snai, Betsson, Goldbet e Lottomatica.