Quote vincente Coppa del Re 2025: il confronto tra Barcellona e Real Madrid

In occasione del 'Clasico' tra Barcellona e Real Madrid, i bookmakers hanno aggiornato le. Chi vincerà l'ambito trofeo? Prima di esaminare l’intera panoramica delle quote disponibili, vi proponiamo alcune, individuate dai nostri esperti per questo entusiasmante big match.Pensate a quante volte, in una sfida carica di tensione come il Clasico, è stato parato almeno un rigore: su Betsson, la possibilità che accada di nuovo è proposta a quota 10! Un’altra opzione da non sottovalutare? Il ribaltone a favore del Barcellona, che quest’anno ci ha abituato a rimonte mozzafiato.Insomma, in vista della finale di Coppa del Re, le occasioni di puntata non mancano: ce n’è per tutti i gusti, dal giocatore più esperto a chi cerca la sorpresa!Nel confrontotra cinque differenti siti scommesse , è emerso chiaramente che il Barcellona parte favorito nella finalissima contro il Real Madrid. I Blaugrana sono offerti a una quota media di 1.60, mentre i Blancos inseguono, bancati intorno a 2.20. Questo a testimonianza della fiducia dei maggiori operatori sulla squadra catalana che in questa stagione ben figurando in tutte le competizioni, tanto che è una delle squadre più accreditate nelle quote vincente Triplete Prima di visionare il pronostico del nostro esperto sul possibile vincitore, ecco alcuni approfondimenti sul mondo delle scommesse:

Il pronostico su Barcellona Real Madrid del nostro esperto

Sin dall’inizio della Coppa del Re ero convinto che il Barcellona sarebbe arrivato fino in fondo. Flick ha saputo imprimere una chiara identità di gioco alla squadra, valorizzando al meglio il talento dei giovani. A mio avviso, i blaugrana supereranno il Real Madrid e conquisteranno il trofeo, forti di una maggiore consapevolezza nei propri mezzi, a differenza dei Blancos, che stanno attraversando un periodo di difficoltà. Andrea Stefanetti

Già prima dell’inizio della competizione, il nostro esperto aveva indicato il Barcellona come possibile vincitore della Coppa del Re. Ora, alla vigilia della Finale, conferma con decisione la sua previsione, dimostrando di avere le idee ben chiare su chi alzerà il trofeo. Ecco il suo pronostico su Barcellona-Real:

Dove scommettere sulla Finale di Coppa del Rey 2025?

Per aiutarti a trovare le migliori quote sulla Finale di Coppa del Re, sia per i mercati antepost che pre-match, abbiamo abbiamo selezionato per te alcuni tra gli operatori più affidabili e rinomati.

FAQ Scommesse Coppa del Re

Qual è la squadra favorita nelle quote vincente Coppa del Re?

Il Barcellona è attualmente favorito nelle quote vincente Coppa del Re, presentando una quota media di 1.60.

Dove si trovano le quote antepost sulla Coppa del Re?

I maggiori operatori, ma anche i nuovi siti scommesse , presentano nei propri palinsesti una sezione Antepost dedicata prettamente alla Coppa del Re.

Quando è in programma la Finale di Coppa del Re?

La Finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid è in programma sabato 26 aprile 2025.

Dove si gioca la Finale di Coppa del Re?

La Finalissima Barcellona-Real si terrà all'Estadio de la Cartuja di Siviglia

Dove vedere Barcellona-Real di Coppa del Re?

La finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid sarà trasmessa in diretta TV su Telelombardia, l’emittente che ha seguito e trasmesso le partite del torneo spagnolo per tutta la stagione.