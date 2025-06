Quote vincente Europei Femminili: le scommesse sull'Italia e le favorite

*Le quote indicate possono subire variazioni

Scommesse vincente Europei Femminili 2025: le quote su Italia e i favoriti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Tutto pronto per il fischio d’inizio della 14ª edizione degli Europei Femminili, la più importante competizione calcistica per nazionali femminili in Europa. I bookmakers hanno già pubblicato le, offrendo uno sguardo interessante sulle favorite alla vittoria finale. Prima di analizzare nel dettaglio tutte le quote sul vincitore degli Europei Femminili, vediamo quali sono leCome evidenziato dal confronto quote vincente Europei Femminili 2025,: per i bookmaker, infatti, un suo trionfo paga almeno 18 volte la posta. L’Italia è inserita nel Gruppo B insieme a Belgio, Spagna e Portogallo, e potrà contare su una rosa di alto livello, arricchita da talenti del calibro di Cristiana Girelli e Arianna Caruso.al trionfo, seguita a distanza ravvicinata dall'Inghilterra. Subito dietro invece vi sono Francia e Germania, indicate dai bookies come possibili sorprese della competizione. Più ardua, invece, sembra la strada per le altre Nazionali:

● ● ●

Pronostico sul vincente Europei Femminili

A nostro avviso, l’Inghilterra è la principale favorita per la vittoria degli Europei Femminili 2025. Campionesse in carica, le inglesi continuano a dimostrare una straordinaria capacità di produrre talenti e dispongono di una rosa profonda, completa e di altissimo livello. Per questi motivi, riteniamo che abbiano tutte le carte in regola per riconfermarsi sul tetto d’Europa.

Prima di visionare la lista di bookies che quotano gli Europei femminili, ecco alcuni approfondimenti utili sulle maggiori competizioni calcistiche europee:

● ● ●

Dove scommettere sull'Europeo Femminile di calcio

Per aiutarvi a individuare i migliori siti di scommesse su cui puntare durante gli Europei di calcio femminile, abbiamo selezionato una lista di bookmaker che si sono distinti per l’ampiezza del palinsesto quote, oltre che per sicurezza e bonus scommesse offerti. Tutte le piattaforme indicate sono in possesso di regolare licenza ADM, garanzia di un’esperienza di gioco trasparente e regolamentata.Si ricorda che alcuni degli operatori indicati offrono bonus senza deposito che possono essere utilizzati anche per piazzare delle scommesse pre-match sul Europeo di calcio femminile.

● ● ●

FAQ Europei donne 2025

Quando iniziano gli Europei Femminili del 2025?

Gli europei femminili inizieranno a partire dal 2 luglio 2025.

Quali sono le Nazionali favorite secondo le quote vincente Europei Femminili?

Scommesse Europei femminili: quali sono le quote dell'Italia?

Secondo i bookies le principali candidate al trionfo negli Europei di calcio femminile sono Spagna e Inghilterra.Dall’analisi comparativa delle quote proposte dai diversi operatori, emerge che l’Italia è bancata in media a 20. Un dato che riflette la scarsa fiducia riposta dai bookmaker nelle possibilità delle Azzurre, chiamate ad affrontare Nazionali considerate, sulla carta, decisamente più attrezzate.