Quote Vincente Giro delle Fiandre: percorso e pronostico sui favoriti

Quote vincente Giro delle Fiandre, le scommesse sui favoriti

Manca sempre meno al via di un'altra classica della stagione di ciclismo e i bookmakers hanno aggiornato lePrima di entrare nel vivo dell'approfondimento, ecco il confronto quote tra i due favoriti al trionfo: Pocagar e Van der Poel.Nel confronto delle quote offerte da tre diversi bookmaker per la vittoria del Giro delle Fiandre, emerge chiaramente che. Mathieu Van der Poel però, fresco vincitore della Milano-Sanremo, non dista troppo dal ciclista sloveno, con quote che lo posizionano tra i principali contendenti. Questo riflette la percezione che, pur se Pogacar è considerato il favorito, Van der Poel, grazie alla recente affermazione in un'altra Monumento, rappresenta una seria minaccia per la vittoria.Oltre a Pogacar e Van der Poel, ci sono altri ciclisti che potrebbero essere protagonisti nella nota corsa monumento, tra cui Van Aert e Pedersen. Di seguito, un confronto delleofferto da tre diversi operatori:Le quote per il Giro delle Fiandre vedono Van Aert e Pedersen come i principali outsider per la vittoria. Tuttavia, l'abilità di Jorgenson non va sottovalutata, poiché potrebbe inserirsi nella lotta per il podio e mettere in difficoltà i favoriti. Un altro nome da tenere d'occhio è Filippo Ganna, che ha cambiato i suoi piani dopo il secondo posto nella Milano-Sanremo: ha scelto di saltare la Gand-Wevelgem per concentrarsi al meglio sul Giro delle Fiandre.

Percorso Giro delle Fiandre 2025

Dove scommettere sul Giro delle Fiandre di Ciclismo

Il Giro delle Fiandre 2025 presenterà alcune novità nel percorso, pur mantenendo invariato il traguardo. Una delle principali modifiche riguarda la sede di partenza, che cambia rispetto all’edizione precedente: continua infatti l’alternanza tra Anversa e Bruges, con quest’ultima che torna ad ospitare tutte le operazioni pre-gara. Sebbene ci siano alcune variazioni nel tracciato, gli ultimi 45 chilometri rimarranno invariati, con l’arrivo che si terrà come di consueto nella Minderbroedersstraat di Oudenaarde.Il ciclismo è uno degli sport più seguiti in Italia, con una vasta copertura sulle principali piattaforme di scommesse per le grandi corse. Se volete puntare sulla celebre Classicissima belga, abbiamo selezionato per voi i migliori siti di scommesse , che si distinguono per le quote competitive sul ciclismo, i bonus allettanti e la loro comprovata affidabilità come marchi di riferimento.Si ricorda che alcuni degli operatori presenti in questa lista offrono degli interessanti bonus senza deposito che possono essere utilizzati per piazzare delle puntate pre-match sulle principali competizioni sportive.

Chi vince il Giro delle Fiandre? Il pronostico del nostro esperto

Nonostante sia sfavorito rispetto a Pogacar e Van der Poel, credo che Van Aert abbia ottime possibilità di vincere il Giro delle Fiandre. La sua versatilità, che gli consente di essere competitivo su salite, tratti sterrati e sprint finali, è un grande vantaggio. Inoltre, la sua esperienza nelle corse di un giorno e la capacità di adattarsi alle condizioni impreviste potrebbero rivelarsi decisive. Se riuscirà a gestire al meglio la fatica e a sfruttare le occasioni giuste, potrebbe sorprendere e conquistare la vittoria. Andrea Stefanetti

Alla vigilia di una delle più importanti Classiche della stagione, abbiamo chiesto al nostro esperto pronosticatore chi sarà il vincitore del Giro delle Fiandre. Di seguito, ecco la sua risposta:

FAQ Scommesse Giro delle Fiandre

Si può effettuare una schedina sul Giro delle Fiandre?

Chi è il favorito del Giro delle Fiandre?

Chi ha vinto il Giro delle Fiandre dello scorso anno?

Quando è in programma il Giro delle Fiandre 2025?

Alcuni siti scommesse, prima dell'inizio corsa, potrebbero inserire le quote Testa a Testa sul Giro delle Fiandre. In quel caso si potrebbero comporre delle schedine. Si ricorda che i mercati T/T consistono nel mettere a confronto due corridori, scommettendo su chi arriverà davanti all'altro.Il favorito del Giro delle Fiandre 2025 è Tadej Pogačar, che presenta una quota media pari a 1.70.La 108ª edizione del Giro delle Fiandre, che si è svolta il 31 marzo 2024, ha visto la vittoria del ciclista olandese Mathieu van der Poel.L'edizione 109 del Giro delle Fiandre è in programma domenica 6 aprile 2025.