Quote vincente Giro d'Italia 2025: percorso, tappe e pronostico sui favoriti

Quote vincente Giro d'Italia, le scommesse sui favoriti alla Maglia Rosa

Mancano ormai pochi giorni alla partenza del Giro d’Italia 2025 e l’attesa tra gli appassionati è alle stelle. In vista dell’inizio della corsa rosa, i principali bookmakers hanno aggiornato le, delineando un quadro sempre più chiaro su chi siano i principali contendenti al successo finale. Prima di analizzare nel dettaglio le prospettive di gara, ecco un primo confronto tra i due grandi favoriti: Primoz Roglic e Juan AyusoPrimoz Roglic e Juan Ayuso sono decisamente tra i favoriti per il Giro d'Italia 2025. Roglič, già vincitore nel 2023, ha dimostrato una forma solida con recenti successi e guida una squadra competitiva. Ayuso, giovane talento della UAE, ha impressionato con vittorie importanti e una crescita costante. Con l’assenza di Pogačar e Vingegaard, il confronto tra i due promette spettacolo secondo i principali bookmakers e addetti ai lavori.Oltre ai favoriti Roglic e Ayuso, ci sono altri corridori che potrebbero giocare un ruolo da protagonisti nel Giro d'Italia 2025, tra cui Yates e l'azzurro Tiberi. Di seguito, un confronto delleofferto da tre diversi operatori:

Percorso e tappe Giro d'Italia 2025

Venerdì 9 maggio – 1ª tappa: Durazzo – Tirana, 164 km | 1.800 m dislivello

Durazzo – Tirana, 164 km | 1.800 m dislivello Sabato 10 maggio – 2ª tappa: Tirana – Tirana (cronometro), 13,7 km | 150 m dislivello

Tirana – Tirana (cronometro), 13,7 km | 150 m dislivello Domenica 11 maggio – 3ª tappa: Valona – Valona, 160 km | 2.800 m dislivello

Valona – Valona, 160 km | 2.800 m dislivello Martedì 13 maggio – 4ª tappa: Alberobello – Lecce, 187 km | 800 m dislivello

Alberobello – Lecce, 187 km | 800 m dislivello Mercoledì 14 maggio – 5ª tappa: Ceglie Messapica – Matera, 144 km | 1.550 m dislivello

Ceglie Messapica – Matera, 144 km | 1.550 m dislivello Giovedì 15 maggio – 6ª tappa: Potenza – Napoli, 226 km | 2.600 m dislivello

Potenza – Napoli, 226 km | 2.600 m dislivello Venerdì 16 maggio – 7ª tappa: Castel di Sangro – Tagliacozzo, 168 km | 3.500 m dislivello

Castel di Sangro – Tagliacozzo, 168 km | 3.500 m dislivello Sabato 17 maggio – 8ª tappa: Giulianova – Castelraimondo, 197 km | 3.800 m dislivello

Giulianova – Castelraimondo, 197 km | 3.800 m dislivello Domenica 18 maggio – 9ª tappa: Gubbio – Siena, 181 km | 2.500 m dislivello

Gubbio – Siena, 181 km | 2.500 m dislivello Martedì 20 maggio – 10ª tappa: Lucca – Pisa (cronometro), 28,6 km | 150 m dislivello

Lucca – Pisa (cronometro), 28,6 km | 150 m dislivello Mercoledì 21 maggio – 11ª tappa: Viareggio – Castelnovo ne’ Monti, 185 km | 3.850 m dislivello

Viareggio – Castelnovo ne’ Monti, 185 km | 3.850 m dislivello Giovedì 22 maggio – 12ª tappa: Modena – Viadana, 172 km | 1.850 m dislivello

Modena – Viadana, 172 km | 1.850 m dislivello Venerdì 23 maggio – 13ª tappa: Rovigo – Vicenza, 180 km | 1.600 m dislivello

Rovigo – Vicenza, 180 km | 1.600 m dislivello Sabato 24 maggio – 14ª tappa: Treviso – Nova Gorica/Gorizia, 186 km | 1.100 m dislivello

Treviso – Nova Gorica/Gorizia, 186 km | 1.100 m dislivello Domenica 25 maggio – 15ª tappa: Fiume Veneto – Asiago, 214 km | 3.900 m dislivello

Fiume Veneto – Asiago, 214 km | 3.900 m dislivello Martedì 27 maggio – 16ª tappa: Piazzola sul Brenta – San Valentino di Brentonico, 199 km | 4.900 m dislivello

Piazzola sul Brenta – San Valentino di Brentonico, 199 km | 4.900 m dislivello Mercoledì 28 maggio – 17ª tappa: San Michele all’Adige – Bormio, 154 km | 3.800 m dislivello

San Michele all’Adige – Bormio, 154 km | 3.800 m dislivello Giovedì 29 maggio – 18ª tappa: Morbegno – Cesano Maderno, 144 km | 1.800 m dislivello

Morbegno – Cesano Maderno, 144 km | 1.800 m dislivello Venerdì 30 maggio – 19ª tappa: Biella – Champoluc, 166 km | 4.950 m dislivello

Biella – Champoluc, 166 km | 4.950 m dislivello Sabato 31 maggio – 20ª tappa: Verrès – Sestriere, 203 km | 4.500 m dislivello

Verrès – Sestriere, 203 km | 4.500 m dislivello Domenica 1° giugno – 21ª tappa: Roma – Roma, 141 km | 600 m dislivello

Dove scommettere sul Giro d'Italia

Il, con tre tappe iniziali particolarmente impegnative, tra cui una cronometro d’apertura che promette subito spettacolo. Dopo il debutto oltre Adriatico, la corsa rosa attraverserà. In totale sono previste, per un percorso complessivo di 3.413,3 chilometri, con una media di 162,5 km al giorno e un dislivello complessivo di ben 52.500 metri, distribuiti su tre intense settimane di gara.In seguito ecco le date e alcune info principali delle tappe dell'edizione 108 del Giro d'Italia:Se avete intenzione di piazzare delle scommesse sul Giro d’Italia, abbiamo selezionato per voi i migliori siti scommesse . Si tratta di piattaforme affidabili e rinomate, note per offrire quote competitive sul ciclismo, promozioni vantaggiose e un’esperienza di gioco sicura, con pagamenti rapidi e garantiti.Si ricorda che alcuni degli operatori presenti in questa lista offrono degli interessanti bonus senza deposito che possono essere utilizzati per piazzare delle puntate pre-match sulle principali competizioni sportive.

Pronostico Giro d'Italia 2025: il consiglio del nostro esperto

A mio modo di vedere, Ayuso può vincere il Giro d’Italia 2025 perché unisce talento cristallino, grande regolarità e capacità in salita fuori dal comune. Ha già dimostrato di poter competere con i migliori nei grandi giri, e con una preparazione mirata, può affrontare le tre settimane di corse con maturità. Se la UAE gli dà piena fiducia e una squadra solida, ha tutto per gestire anche tappe complicate e prove a cronometro. Per queste ragioni pronostico una sua vittoria. Andrea Stefanetti

Alla vigilia dell'inizio del Giro d'Italia, abbiamo chiesto al nostro esperto pronosticatore chi sarà il vincitore della Maglia Rosa. Di seguito, ecco la sua risposta:

FAQ Scommesse Giro d'Italia

Quali tipologie di scommesse ci sono sul Giro d'Italia?

I principali operatori di scommesse propongono una varietà di quote per il Giro d'Italia, tra cui quelle relative al vincitore della classifica generale, al vincitore di ogni tappa e al miglior giovane. Inoltre, alcuni bookies, prima dell'inizio corsa, potrebbero inserire le quote Testa a Testa tra diversi corridori.

Chi è il favorito del Giro d'Italia 2025?

I principali favoriti per il prossimo Giro d'Italia, secondo i bookmaker, sono Roglic e Ayuso, con quote che non superano 3 volte l'importo puntato.

Chi ha vinto il Giro d'Italia dello scorso anno?

Il Giro d'Italia 2024 è stato vinto da Tadej Pogacar.

Quando è in programma il Giro d'Italia 2025?

​Il Giro d'Italia 2025, la 108ª edizione della storica corsa a tappe, si terrà dal 9 maggio al 1º giugno.