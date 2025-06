Dopo quasi due mesi dal via della nuova edizione di uno dei reality più amati dal pubblico italiano, i principali bookmaker sulle proprie piattaforme hanno aggiornato le quote vincente Isola dei Famosi 2025. Chi sono i concorrenti favoriti? Prima di entrare nel dettaglio delle quote dei bookmaker, ecco il confronto tra i due naufraghi che, secondo la nostra redazione, hanno le carte in regola per vincere.

Quote vincente Isola dei Famosi 2025: le scommesse sui favoriti

Scommesse Isola dei Famosi: le quote dei favoriti Concorrente Loredana Cannata 6.00 8.00 8.00 Paolo Vallesi 21.00 23.00 23.00 Teresanna Pugliese 4.00 4.00 4.00 Cristina Plevani 5.00 5.00 5.00 Mario Adinolfi 6.00 6.00 6.00 Omar Fantini 3.00 2.50 2.50 Patrizia Rossetti 9.00 16.00 16.00

Dopo l’abbandono di Samuele Bragelli (Spadino) e Camila Giorgi, i riflettori dei nostri esperti si spostano su due nuovi protagonisti: Omar Fantini e Cristina Plevani. Fantini, con la sua ironia tagliente e un solido background nel mondo dello spettacolo, ha tutte le carte in regola per conquistare il pubblico. Cristina Plevani invece, porta con sé una forte personalità e una profonda conoscenza delle dinamiche televisive, maturata in anni di esperienza.

Tra le quote per il vincitore dell’Isola dei Famosi, i bookmaker indicano come favoriti Omar Fantini e Teresanna Pugliese, la cui quota è recentemente scesa da una media di 6.00 a 4.00. Tra gli outsider emergono Cristina Plevani e Mario Adinolfi. Chi saprà conquistare il pubblico e trionfare nella 19ª edizione del celebre reality?



Prima di visionare le principali piattaforme AAMS (ADM) in cui è possibile piazzare scommesse sul vincente Isola dei Famosi, ecco alcuni approfondimenti che possono risultare utili:

Dove scommettere sulle quote Isola dei Famosi

Per facilitarvi nella ricerca delle migliori quote sul vincitore dell'Isola dei Famosi, abbiamo preparato una lista di operatori che aggiornano regolarmente questo mercato. Oltre alle quote antepost, questi bookmaker si distinguono per i bonus di benvenuto offerti alla registrazione, l'affidabilità della piattaforma e la velocità dei metodi di pagamento disponibili, garantendo un'esperienza di gioco responsabile e sicuro.

Albo d'oro vincitori Isola dei Famosi delle ultime dieci edizioni

Lo scorso anno, Aras Şenol ha trionfato nella diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, sconfiggendo in finale Samuel Peron e Edoardo Stoppa. Nel 2023, invece, a vincere è stato Marco Mazzoli. Ecco i vincitori delle ultime 10 edizioni del reality:

2024 – Aras Şenol (attore turco)

(attore turco) 2023 – Marco Mazzoli (conduttore radiofonico)

(conduttore radiofonico) 2022 – Nicolas Vaporidis (attore e produttore cinematografico)

(attore e produttore cinematografico) 2021 – Awed (youtuber e creator)

(youtuber e creator) 2019 – Marco Maddaloni (judoka)

(judoka) 2018 – Nino “Gaspare” Formicola (comico e attore)

(comico e attore) 2017 – Raz Degan (attore e modello)

(attore e modello) 2016 – Giacobbe Fragomeni (pugile)

(pugile) 2015 – Le Donatella (duo musicale)

(duo musicale) 2014 – Marco Maddaloni (judoka)

FAQ Scommesse Isola dei Famosi

Dove trovare le quote Isola dei Famosi sui bookies?

Qual è il parere dei bookies sui favoriti nelle quote vincente Isola dei Famosi 2025?

Quando inizia l'Isola dei Famosi 2025?

Dove vedere l'Isola dei Famosi?

Le quote sul vincitore Isola dei Famosi si possono trovare solitamente sulla sezione 'Extra-Sport' > 'Spettacolo'.Gli operatori credono che i principali favoriti nella 19esima edizione dell'Isola dei Famosi sono Omar Fantini e Teresanna Pugliese.L'edizione numero 19 dell'Isola dei Famosi ha preso il via il 7 maggio 2025.L'Isola dei Famosi si potrà seguire in diretta tv su Canale 5 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity.