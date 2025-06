Quote vincente Mondiale per Club 2025: le scommesse su Juve, Inter e i favoriti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Quote vincente Mondiale per Club 2025: le scommesse sui favoriti

La fase a gironi della nuova competizione FIFA sta volgendo alla conclusione e i principali bookmakers hanno aggiornato sulle proprie piattaforme le, offrendo uno sguardo sulle favorite. Tra le squadre italiane presenti spiccano: ma quali sono le loro reali chance secondo i migliori operatori di scommesse? Di seguito, il parere di quattro diversi bookies sulle probabilità di trionfo delle compagini della Serie A:Come evidenziato dal confronto delleL'esperienza accumulata nelle recenti finali di Europa League e Champions League consolida l'immagine dei nerazzurri come una delle candidate al titolo. Tuttavia, la pesante sconfitta nella finale di Coppa dei Campioni e il cambio in panchina, hanno fatto salire la loro quota, passata da una media di 10 a circa 15.50. La Juventus, pur potendo contare su un organico di talento, presenta ancora una rosa giovane che potrebbe pagare dazio nei momenti chiave del torneo. Nelle prime due partite della competizione però, i bianconeri hanno iniziato col piede giusto, vincendo agevolmente le sfide contro Al Ain (5-0) e Wydad (4-1). Inizialmente il Real Madrid figurava tra i favoriti, ma oggi molti operatori lo considerano il "quarto incomodo" alle spalle di Manchester City, Bayern Monaco e PSG. Subito dietro troviamo Chelsea, Inter e Juventus che stanno ben figurando nelle prime uscite del torneo. Tra le outsider compaiono Borussia Dortmund e Palmeiras, con chance ridotte rispetto alle altre big. Ancor più complicato il cammino per Botafogo e Flamengo, le cui quote superano quota 20 presso i principali bookmaker.

Scommesse Mondiale per Club: le quote di Inter e Juventus

In questo paragrafo esamineremo nel dettaglio il giudizio dei bookmaker sulle probabilità che Inter e Juventus possano conquistare il Mondiale per Club.

➡️Quote vittoria Mondiale per Club Inter

➡️ Quote Juventus vincente Mondiale per Club

Dopo la pesante sconfitta subita in finale di Champions League contro il PSG (5-0) e il recente cambio in panchina da Inzaghi a Chivu,. La valutazione media è passata da 10 a circa 15.50, segnale di una fiducia calante da parte dei bookmaker nei confronti dei nerazzurri. Di seguito, il confronto delle quote proposte da cinque diversi operatori:Stando alle quote aggiornate dei principali bookmaker,. La quota media per il trionfo dei bianconeri si è abbassata da una media di 25 a 17, segno che, secondo i bookies, alla squadra guidata da Tudor sta convincendo in queste prime uscite. In seguito, ecco il confronto quote Juventus vincente Mondiale per Club tra quattro differenti operatori:

Pronostico sul vincente Mondiale per Club

Punto deciso sul Bayern Monaco per il Mondiale per Club. I tedeschi, con una rosa di qualità e una panchina profonda, si presentano come seri candidati alla vittoria. Le uniche squadre che vedo in grado di impensierirli sono Real Madrid, Manchester City e PSG. Andrea Stefanetti

Dopo aver analizzato le quote di differenti operatori sul Mondiale per Club, abbiamo chiesto al nostro esperto il pronostico sulla possibile squadra vincitrice della competizione:

Prima di visionare la lista di bookies che quotano il Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sulle maggiori competizioni calcistiche europee:

Dove scommettere sul Mondiale per Club

Per facilitarvi nella ricerca dei migliori siti scommesse su cui puntare sul Mondiale per Club, abbiamo redatto per voi una lista di bookies che si sono distinti per ampiezza del palinsesto quote (pre-match e Antepost), sicurezza e bonus scommesse offerti. Tutte le piattaforme sono dotate di licenza ADM, assicurando così un ambiente di gioco regolamentato e trasparente. Inoltre, abbiamo selezionato operatori che offrono una navigazione intuitiva, metodi di pagamento sicuri e un servizio clienti disponibile per rispondere a qualsiasi esigenza.Si ricorda che alcuni degli operatori indicati offrono bonus senza deposito che possono essere utilizzati anche per piazzare delle scommesse pre-match sul Mondiale per Club.

FAQ Mondiale per Club

Quando inizia il Mondiale per Club?

Il Mondiale per Club "allargato" si sta tenendo per la prima volta dal 15 giugno al 13 luglio.

Quote Mondiale per Club: quali sono le squadre favorite?

Scommesse Mondiale per Club: quali sono le quote di Inter e Juve?

Secondo i bookies le squadre favorite alla vittoria del Mondiale per Club sono PSG, Bayern, Real Madrid e Manchester City.Nell'analisi comparativa tra cinque bookmaker, l'Inter mostra una quota media di 15.50, mentre quella della Juventus si attesta su 17.00.