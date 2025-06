Quote vincente Mondiali 2026, quali sono le chances di vittoria dell'Italia?

*Le quote indicate possono subire variazioni

Quote vincente Mondiali 2026: le scommesse sull'Italia e i favoriti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Anche se manca più di un anno all'inizio della competizione, i bookmaker hanno aggiornato sui propri siti le. Dopo aver saltato due edizioni consecutive della Coppa del Mondo, l'Italia punta prima di tutto a qualificarsi ma con l'obiettivo di competere per la vittoria finale.Ecco le valutazioni di quattro diversi bookmaker.Come si può notare dalla comparazione delle, c'è una significativa differenza tra Snai, che offre la vittoria degli 'azzurri' a 10, e gli altri operatori analizzati, che quotano il trionfo degli uomini di Spalletti a 20.Secondo le quote di tre operatori differenti, le. Germania, Portogallo e Italia, invece, si posizionano come potenziali outsider, con un ampio gruppo di squadre che include anche USA e Olanda, le cui quote sono generalmente superiori a 20.

● ● ●

Pronostico sul vincente Mondiale 2026

Per i Mondiali 2026, sono convinto che la Spagna sarà una delle favorite. Dopo la sorprendente vittoria dell'Europeo, la Nazionale iberica sta continuando a migliorare, guidata da una generazione di talenti straordinari. Questi giovani continueranno ad affinarsi e crescere fino all'inizio del torneo, arrivando così ancora più pronti e preparati ad affrontare una competizione così importante. Andrea Stefanetti

Dopo aver analizzato l'intera lavagna quote vincente Mondiale 2026, abbiamo chiesto al nostro esperto un pronostico sulla possibile Nazionale che vincerà la competizione:

Prima di visionare la lista di operatori che quotano la Coppa del Mondo del 2026, ecco alcuni approfondimenti utili sulle maggiori competizioni calcistiche:

● ● ●

Dove scommettere sui Mondiali 2026

Per aiutarvi a trovare i migliori siti scommesse per puntare sulla prossima Coppa del Mondo, abbiamo preparato una lista di operatori che si sono fatti notare per la varietà delle quote disponibili, la sicurezza offerta e i bonus scommesse proposti.Si ricorda che alcuni bookmaker indicati offrono bonus senza deposito che possono essere utilizzati anche per piazzare delle puntate pre-match sul Mondiale 2026.

● ● ●

FAQ Scommesse Mondiale 2026

Quando inizia il Mondiale 2026?

Il Mondiale 2026 si terrà nell'estate del 2026 dal 11 giugno al 19 luglio.

Quote Coppa del Mondo 2026: quali sono le Nazionali favorite?

Dove di svolgerà il prossimo Mondiale?

Secondo i bookies, le Nazionali favorite alla vittoria del Mondiale sono Spagna, Francia, Brasile, Argentina e Inghilterra.La Coppa del Mondo 2026 sarà ospitata congiuntamente da tre paesi: Canada, Messico e Stati Uniti. Questo torneo segnerà anche l'espansione della competizione a 48 squadre, offrendo più opportunità di partecipazione e creando un evento ancora più globale..