Quote vincente Oscar 2025: scommesse e pronostico su chi vincerà la statuetta

Quote vincente Oscar: il miglior film del 2025

Scommesse vincente Oscar 2025: miglior attore protagonista

Quote Oscar 2025 Miglior Attore protagonista Attore Adrien Brody

(The Brutalist) 1.45 1.42 1.35 Timothee Chalamet

(A Complete Unknown) 2.50 2.50 2.62 Ralph Fiennes

(Conclave) 12.00 16.00 15.00 Colman Domingo

(Sing Sing) 25.00 40.00 33.00 Sebastian Stan

(The Apprentice) 25.00 40.00 33.00

Quote Oscar 2025: vincitrice come miglior attrice protagonista

Scommesse Oscar 2025 Miglior Attrice protagonista Attrice Demi Moore

(The Substance) 1.40 1.42 1.34 Mikey Madison

(Anora) 2.75 2.75 2.70 Fernanda Torres

(I'm still here) 9.00 9.00 9.00 Karla Sofia Gascon

(Emilia Perez) 31.00 33.00 33.00 Cynthia Erivo

(Wicked) 31.00 50.00 33.00

Quote miglior regista Oscar 2025

Questa notte, tra il 2 e 3 Marzo, verranno assegnati gli ambiti Oscar, i premi più prestigiosi del settore cinematografico. In attesa di questo attesissimo evento che terrà tutti gli appassionati di cinema con il fiato sospeso, i bookmaker hanno aggiornato le. Tra i candidati di quest'anno c'è anche, in lizza per il premio digrazie alla sua interpretazione in Conclave. Ma quali sono le sue reali possibilità di vittoria? Ecco le quote offerte da tre operatori:Così come testimoniato dalle quote vincente Oscar 2025 di tre differenti bookies, appare complicata la vittoria della 'nostra' Isabella Rossellini (Conclave) come miglior attrice non protagonista. In quel ruolo infatti, la favorita numero uno alla statuetta è Zoe Saldana della pellicola "Emilia Perez", indicata dagli operatori a una quota media di 1.05.Fino alla prima settimana di febbraio,. Il film di Brady Corbet sembrava aver ottenuto il favore della critica e degli esperti, emergendo come il favorito nelle previsioni. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni,, con Conclave che segue a ruota.Secondo i bookmaker analizzati, nelle quote vincente Oscar miglior attore protagonista è. Subito dietro di lui si trova Timothée Chalamet, considerato il principale rivale nella corsa alla statuetta, mentre per gli altri candidati la strada appare decisamente più complicata. Tra questi, Ralph Fiennes emerge come il primo vero outsider, un nome che potrebbe sorprendere e ribaltare le previsioni nel corso della notte degli Oscar.Le quote per l'Oscar come miglior attrice protagonista vedono Demi Moore, della pellicola The Substance, come la favorita assoluta. L'unica vera concorrente sembra essere Mikey Madison, la cui quota media si aggira intorno a 2.70.Le quote per il vincitore dell'Oscar alla Miglior Regia hanno seguito l'andamento del mercato del "Miglior Film". Fino alla prima settimana di febbraio, infatti, il grande favorito era Corbet, grazie al suo film The Brutalist, con una quota media di 1.20. Tuttavia, ad un passo dalla Notte degli Oscar, la quota di Corbet è aumentata, arrivando a una media di 2.20, mentre il principale candidato alla vittoria è diventato Baker per la pellicola Anora.

Dove scommettere sugli Oscar 2025?

Pronostico vincente Oscar 2025: il parere dell'esperto

Ho seguito con attenzione l'andamento delle quote per gli Oscar e non posso fare a meno di notare l'improvviso calo di Anora, che è diventato il film favorito per la vittoria, così come il suo regista, Baker. Ho visto il film e devo dire che mi ha sorpreso positivamente: è una pellicola toccante, coinvolgente e drammatica, ma anche capace di alternare momenti divertenti e surreali. Personalmente, penso che Anora abbia tutte le carte in regola per vincere l'Oscar come Miglior Film, mentre Baker meriterebbe sicuramente il premio per la Miglior Regia. Andrea Stefanetti

Domande sulle scommesse sugli Oscar

Dove trovare le quote vincente Oscar sui siti scommesse?

Esistono delle scommesse speciali sulla Notte degli Oscar?

Quando ci sono gli Oscar 2025?

Quanti Oscar ha vinto l'Italia come miglior film straniero?

Per facilitarvi nella ricerca delle migliori quote sulla Notte degli Oscar, abbiamo selezionato cinque operatori che offrono il maggior numero di mercati sull'ambita premiazione. Questi siti di scommesse si distinguono non solo per l’ampiezza del loro palinsesto extra-sportivo, ma anche per la sicurezza e i bonus di benvenuto proposti.Si ricorda che alcuni di questi operatori mettono a disposizione dei propri utenti anche degli interessanti bonus senza deposito utilizzabili su sport e casino.Abbiamo chiesto un parere al nostro esperto su chi vincerà le ambite statuette. In seguito, ecco il suo pronostico sul vincitore degli Oscar:Le quote sugli oscar vengono offerte da tutti i maggiori operatori ma anche da alcuni nuovi siti scommesse . In particolare, occorre accedere alla propria piattaforma betting di riferimento, cliccare sulla sezione extra sport e successivamente su "Oscar".Sì, nei giorni immediatamente precedenti all'evento, alcuni operatori potrebbero proporre scommesse speciali su dettagli curiosi, come l'outfit del presentatore o sull'ordine di parola degli ospiti.La Notte degli Oscar 2025 è in programma il 2 Marzo.L'Italia ha conquistato in totale 14 premi Oscar nella categoria dedicata ai film stranieri. Tra questi, tre sono stati conferiti come Oscar speciali prima che la categoria venisse ufficialmente istituita nel 1957. L'ultimo film nostrano a ottenere questo prestigioso riconoscimento è stato "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino, premiato nel 2014.