I bookmakers hanno aggiornato le quote vincente Pallone d'Oro 2025. Chi è il favorito nella corsa all'ambito premio individuale? In questo approfondimento daremo risposta a questa domanda, confrontando le quotazioni offerte da diversi bookies. Prima di entrare nel vivo della nostra analisi, ecco un confronto quote su Yamal e Dembelé, i due principali candidati alla vittoria.

*Quota compresa nella selezione "Altro.

Scommesse Pallone d'Oro, le quote sul vincente: chi sono i favoriti?

Dal confronto delle quote dei principali candidati al Pallone d’Oro 2025 emerge un. Yamal ha arricchito la sua stagione con successi come Liga e Coppa del Re, mentre Dembélé è stato decisivo nel conquistare uno storico Triplete

La lavagna quote vincente Pallone d'Oro 2025 di tre diversi operatori conferma Dembélé e Yamal come principali favoriti, ma indica anche un gruppo di outsider pronti a inserirsi nella corsa. Tra i nomi più accreditati spiccano Donnarumma, Vitinha e Kvaratskhelia, calciatori protagonisti nella stagione leggendaria del PSG. Dopo la Finale di Champions persa nettamente dalla sua Inter, appare improbabile la vittoria dell'ambito premio da parte di Lautaro Martinez, messo in lavagna oltre quota 21.



Prima di visionare le principali piattaforme ADM in cui è possibile piazzare delle schedine sul vincitore del Pallone d'Oro, ecco alcuni approfondimenti utili sulle competizioni che incideranno nella corsa all'ambito premio:

Dove scommettere sulle quote Pallone d'Oro

Per aiutarvi nella ricerca delle quote sul vincitore Pallone d'Oro 2025, abbiamo redatto per voi una lista di operatori che periodicamente offrono questa tipologia di mercato e che si distinguono anche per bonus scommesse offerto all'iscrizione, affidabilità della piattaforma e velocità dei metodi di prelievo.



Si ricorda che alcuni dei siti scommesse citati offrono anche degli interessanti bonus senza deposito utilizzabili per piazzare delle giocate pre-match sui campionati/coppe Nazionali e sui match di Champions League in cui sono protagonisti alcuni dei candidati al Pallone d'Oro.

Albo d'oro vincitori Pallone d'Oro degli ultimi 10 anni

Lionel Messi ha vinto il premio per ben otto volte, mentre Cristiano Ronaldo se l'è aggiudicato cinque. Tra gli altri vincitori significativi si annoverano Luka Modrić e Karim Benzema. Vale la pena ricordare che nel 2020 il premio non è stato assegnato, a causa delle particolari circostanze derivanti dalla pandemia di COVID-19. In seguito ecco l'albo d'oro dell'ambito premio degli ultimi dieci anni:

2024: Rodri (Man City, Spagna)

Rodri (Man City, Spagna) 2023: Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina) 2022: Karim Benzema (Real Madrid, Francia)

Karim Benzema (Real Madrid, Francia) 2021: Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Argentina)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Argentina) 2020: Non assegnato

Non assegnato 2019: Lionel Messi (Barcellona, Argentina)

Lionel Messi (Barcellona, Argentina) 2018: Luka Modrić (Real Madrid, Croazia)

Luka Modrić (Real Madrid, Croazia) 2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portogallo)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portogallo) 2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portogallo)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portogallo) 2015: Lionel Messi (Barcellona, Argentina)

Lionel Messi (Barcellona, Argentina) 2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portogallo)

FAQ Scommesse vincente Pallone d'Oro

Come giocare le scommesse sul Pallone d'Oro?

Qual è il parere dei bookies sulle favorite nelle quote vincitore Pallone d'Oro 2025?

Quali giocatori della Serie A possono vincere il Pallone d'Oro?

Chi ha vinto l'ultimo pallone d'oro?

Per piazzare un pronostico sul vincitore del prossimo Pallone d'Oro occorre scegliere il proprio bookmaker di riferimento, andare sulla sezione "speciali" o "antepost internazionali", selezionare "Pallone d'Oro" e scegliere il proprio calciatore preferito.I favoriti al Pallone d'Oro secondo i bookies sono Yamal (Barcellona) e Dembelé (PSG).Appare improbabile la vittoria del pallone d'oro da parte di un calciatore della Serie A. Il più quotato è Lautaro Martinez, comunque messo in lavagna oltre quota 21.L'ultimo vincitore del Pallone d'Oro è Rodri del Manchester City.