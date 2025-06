Quote vincente Roland Garros 2025: le scommesse sulla Finale

Scommesse vincitore Roland Garros: le chances di Sinner Bookmaker Sinner campione 10.00* 1.94 1.95 1.94

*La quota Sinner vincente è una maggiorata sottoposta a termini e condizioni.

Quote vincente Roland Garros 2025 Maschile, le scommesse sulla Finale

Dopo la vittoria di Gauff nel circuito WTA, è arrivato il momento della Finale maschile dele i principali bookmaker hanno. Massima attenzione su Jannik Sinner, pronto a inseguire il suo primo titolo Slam sulla terra rossa di Parigi, dove lo attende una sfida elettrizzante contro Carlos Alcaraz. Quali sono le sue reali possibilità di trionfo? Ecco un confronto tra le quote vincente Roland Garros proposte da tre operatori differenti.Dal confronto delle quote sul vincitore del Roland Garros 2025 proposte da tre diversi operatori, emerge chiaramente che. Il tennista azzurro è quotato in media a 1.95, mentre lo spagnolo gode di un leggero vantaggio nei pronostici, con una quota media di 1.81. Ma attenzione alla maggiorata esclusiva di Snai: è infatti possibile puntare su Sinner vincente a una quota speciale di 10.Come si può notare dalla lavagna quote vincitore Roland Garros maschile dei tre siti scommesse analizzati, è. A sostegno dello spagnolo ci sono il recente successo su Sinner a Roma, con un netto 2-0 e l’incredibile striscia di vittorie che dura da maggio. Sinner, però, non parte certo battuto: non ha perso nemmeno un set in tutto il torneo e ha mostrato notevoli progressi, soprattutto nelle variazioni di colpo e nella qualità della risposta. Basterà per fermare Alcaraz e conquistare il suo primo titolo Slam sulla terra rossa?Prima di visionare l'albo d'oro e dove piazzare delle scommesse sul Roland Garros, ecco alcuni approfondimenti utili per il mondo del betting:

● ● ●

Albo d'oro Roland Garros: dal 2015 al 2024

2025: Coco Gauff e ?

2024 : Novak Djokovic e Iga Świątek

: Novak Djokovic e Iga Świątek 2023 : Novak Djokovic e Iga Świątek

: Novak Djokovic e Iga Świątek 2022 : Rafael Nadal e Iga Świątek

: Rafael Nadal e Iga Świątek 2021 : Novak Djokovic e Barbora Krejcikova

: Novak Djokovic e Barbora Krejcikova 2020 : Rafael Nadal e Iga Świątek

: Rafael Nadal e Iga Świątek 2019 : Rafael Nadal e Ashleigh Barty

: Rafael Nadal e Ashleigh Barty 2018 : Rafael Nadal e Simona Halep

: Rafael Nadal e Simona Halep 2017 : Rafael Nadal e Jelena Ostapenko

: Rafael Nadal e Jelena Ostapenko 2016 : Novak Djokovic e Garbiñe Muguruza

: Novak Djokovic e Garbiñe Muguruza 2015: Stan Wawrinka e Serena Williams

Nelle ultime due edizioni del Roland Garros, a trionfare sono stati Novak Djokovic e Iga Świątek. In particolare, la tennista polacca ha dominato il torneo nelle recenti stagioni, conquistando il titolo in tre delle ultime quattro edizioni — un risultato che la proietta tra le protagoniste assolute dello Slam parigino. Di seguito, l’albo d’oro delle ultime dieci edizioni del Roland Garros:

● ● ●

Dove scommettere sul Roland Garros

Per facilitarvi nella scelta delle, abbiamo selezionato per voi una lista di operatori che si sono distinti per la qualità del palinsesto antepost e pre-match dedicato al tennis, l'affidabilità del sito, l’ampia offerta di quote live con numerosi mercati disponibili e la rapidità nei pagamenti.Si ricorda che il gioco è vietato ai minori di 18 anni e che per ogni bonus offerto dai portali indicati nella lista, si applicano i termini e le condizioni riportati sui rispettivi siti. È quindi essenziale giocare in modo responsabile

● ● ●

FAQ quote vincente Roland Garros

Come giocare alla schedina Roland Garros?

Chi è il favorito nelle quote vincente Roland Garros 2025?

Sinner può vincere il Roland Garros 2025?

Quando è in programma il prossimo Roland Garros?

Per scommettere sullo Slam parigino è sufficiente registrarsi su un sito di scommesse online, accedere alla sezione Tennis > Roland Garros e selezionare le quote che si desidera giocare. I bookmaker autorizzati ADM offrono solitamente un palinsesto molto ampio, con quote pre-match, antepost e live, pensato per soddisfare ogni tipologia di scommettitore.Il favorito nelle quote sul vincitore del Roland Garros 2025 è Alcaraz.Secondo i bookies, Sinner ha ottime chances di trionfare a Parigi: il tennista azzurro presenta una quota media di 1.95.Il Roland Garros 2025 è in programma dal 25 maggio all'8 giugno.