Quote vincente Sei Nazioni 2025, le scommesse sull'Italia e sui favoriti

Dopo i primi due match disputati, i bookmakers hanno reso note le quote vincente Sei Nazioni 2025. Come da tradizione, sei Nazionali, selezionate per meriti storici e sportivi, si contenderanno lo storico trofeo di Rugby. Dal 1998 anche l’Italia è protagonista di questa iconica competizione. Ma quali sono le reali possibilità degli Azzurri di conquistare il titolo? A seguire, analizziamo il punto di vista di tre diversi operatori.

Quote vincente 6 Nazioni 2025: Irlanda in pole

Come si può notare dal confronto quote sul vincitore del Sei Nazioni tra tre differenti siti scommesse , appare chiaro che all'Italia occorra un vero e proprio miracolo per vincere lo storico torneo di Rugby. A testimonianza di ciò, le quote oscillano tra 201.00 e 251.00.Dopo le prime due giornate del Sei Nazioni 2025,, con le quote più basse offerte dai bookmaker. A seguire, l'Irlanda, campione delle ultime due edizioni del torneo, resta in corsa ma a 'distanza di sicurezza', mentre l'Inghilterra si candida come possibile outsider. Per Scozia, Italia e Galles, invece, sembra servire un vero e proprio miracolo per conquistare il titolo.

Dove scommettere sul Sei Nazioni di Rugby

Si ricorda che alcuni degli operatori presenti in questa lista, offrono ai propri utenti dei bonus senza deposito utilizzabili anche per piazzare delle puntate pre-match sulle sfide del Sei Nazioni.

Calendario del 6 Nazioni: quando gioca l'Italia?

Scozia-Italia 31-19 (1 Febbraio)

Italia-Galles 22-15 (8 Febbraio)

Italia-Francia (23 Febbraio, Ore 16:00)

Inghilterra-Italia (9 marzo, Ore 16:00)

Italia-Irlanda (15 marzo, Ore 15:15)

Albo d'oro del Sei Nazioni

Nazionale N° Titoli vinti Inghilterra 39 Galles 39 Francia 26 Irlanda 24 Scozia 22

Il. Il giorno successivo, il 1° febbraio, l'Italia è scesa in campo allo Scottish Gas Murrayfield contro la Scozia. Il secondo match casalingo degli 'azzurri' sarà invece il 23 febbraio allo Stadio Olimpico contro la Francia. Di seguito, eccoSei Nazioni di Rugby (prima dell'ingresso degli azzurri erano cinque le compagini partecipanti, ndr), con entrambe le squadre che hanno trionfato per ben 39 volte. La Francia, sebbene non al livello delle due superpotenze britanniche, ha comunque un palmarès di tutto rispetto, con sei vittorie ottenute dal 2002 in poi. L'Italia purtroppo, pur avendo fatto giganti progressi in questo sport, non ha ancora ottenuto la tanto agognata vittoria nel Sei Nazioni.

FAQ Scommesse Sei Nazioni

Dove trovare le quote sul 6 Nazioni di Rugby?

Chi è il favorito nel Sei Nazioni 2025?

Quando giocherà l'Italia allo Stadio Olimpico per il Sei Nazioni?

Ci sono dei bonus scommesse esclusivi per il Sei Nazioni?

Tutti gli operatori, anche i nuovi siti scommesse , presentano una vasta gamma di quote relative a uno dei tornei più storici e prestigiosi del rugby, ovvero il Sei Nazioni. Per accedere alle quote relative a questo torneo, è sufficiente navigare nella sezione 'Rugby' e selezionare 'Sei Nazioni'. Se sei interessato a scommettere sulle quote antepost, dovrai scegliere l'opzione 'Vincente', che ti permetterà di piazzare scommesse sul vincitore finale del torneo. In alternativa, per scommesse più tradizionali, puoi selezionare 'Pre-Match'.Secondo i bookies, la Nazionale favorita nel Sei Nazioni 2025 è l'Irlanda, seguita dalla Francia.La seconda partita dell'Italia allo Stadio Olimpico nel 6 Nazioni è in programma contro la Francia, il prossimo 23 febbraio.Alcuni operatori, in occasione dell'inizio della competizione e dei match degli azzurri, potrebbero mettere a disposizione dei propri giocatori delle interessanti promo sul rimborso delle giocate perdenti.