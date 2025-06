Quote vincente Scudetto 2025 2026 aggiornate: chi vincerà il Tricolore?

Mancano circa due mesi all'inizio della nuova stagione di Serie A e i bookmakers hanno aggiornato sui propri siti le. Si ripartirà dalcampione d'Italia in carica. Riusciranno i partenopei a vincere nuovamente il Tricolore? Prima di entrare nel vivo dell'articolo, visioniamo le chances attribuite da tre differenti bookies agli azzurri sulla possibilità della vittoria del quinto campionato della propria storia.

Abbiamo confrontato le quote vincente Scudetto 2025 2026 aggiornate di tre diversi operatori: tutti concordano nel considerare Inter e Napoli come principali favorite nella corsa al titolo, seguite da Juventus e dal Milan. Più distanziate nelle lavagne dei bookmaker troviamo Roma, Bologna e Atalanta. Per quest’ultima, la lotta al vertice appare ancora più complessa, considerando la rivoluzione tecnica prevista per la prossima stagione.



In seguito analizzeremo dettagliatamente le quote vincente Scudetto delle favorite nella corsa al Tricolore, indicando anche il pronostico dei nostri esperti sul prossimo vincitore del campionato.

Quote vincente Serie A 2025 2026: il pronostico di Calciomercato sulla lotta scudetto

A mio avviso, la Juventus sarà tra le protagoniste del prossimo calciomercato estivo, con investimenti importanti per tornare a lottare seriamente per lo Scudetto. Proprio per questo, potrebbe recitare un ruolo di primo piano nella corsa al titolo. La quota attualmente elevata la rende una giocata particolarmente interessante. Alessandro Pallotta

Dove scommettere sul vincente Scudetto 2026

Dopo aver mancato lo Scudetto per un solo punto e aver cambiato guida tecnica,. Il calciomercato potrebbe rimescolare le gerarchie, ma la rosa nerazzurra resta di altissimo livello e, proprio per questo, figura tra le principali candidate anche nelle quote vincente Champions della prossima edizione. Nella tabella qui sotto, proponiamo un confronto delle quote per Inter vincente campionato 2026 offerte da quattro diversi operatori.Secondo le quote Scudetto aggiornate dai principali bookmaker, il. Dopo il trionfo a sorpresa della scorsa stagione, riusciranno gli azzurri a ripetersi e a conquistare nuovamente il Tricolore? Di seguito, il parere di quattro diversi operatori a confronto.Dopo il deludente rendimento dello scorso anno, la Juventus ha l’obbligo di costruire una squadra competitiva per tornare a lottare seriamente per lo Scudetto., inserendola tra le principali favorite nelle quote vincente Serie A. Di seguito, il confronto delle quote Scudetto proposte da quattro diversi operatori:Dopo una stagione deludente, che ha lasciato il Milan fuori da tutte le competizioni europee, i rossoneri ripartiranno da Massimiliano Allegri e potrebbero concentrare tutte le energie sul campionato e puntare allo Scudetto, con un solo impegno settimanale.Ecco quali sono le sue chances secondo quattro diversi operatori.Per facilitarvi nella ricerca delle, abbiamo selezionato dei siti scommesse che si distinguono per affidabilità, sicurezza, palinsesto antepost e promozioni come bonus benvenuto quote maggiorate e bonus multipla.

Come funzionano le Scommesse Vincente Serie A

Come impostazione generale le quote scudetto Serie A vengono utilizzate nelle cosiddette giocate Antepost. In pratica si va a pronosticare il risultato di un evento che si svolge su più match come un campionato o una coppa per club. Dobbiamo pensare questo come un pronostico che cambia nel corso del campionato o del torneo. In base all’andamento delle partite che si susseguono le quote cambiano. Infatti, questo tipo di scommessa rimane fino alla fine escludendo col tempo le squadre che non hanno più possibilità di vincere.

Chiaramente le quote di alcune squadre si alzano, mentre altre si abbassano. Le giocate antepost spesso sono più interessanti prima dell’inizio del campionato, perché offrono quote più interessanti.

Albo d’oro Serie A: le squadre che hanno fatto la storia

Il campionato di Serie A è stato assegnato 119 volte dal 1898 fino ad oggi. Il primo è stato vinto dal Genoa che lo ha conquistato nelle prime 3 edizioni. Complessivamente sono 16 le squadre che hanno conquistato almeno una volta lo scudetto. Vediamo le squadre che hanno vinto più volte il titolo di campione d’Italia.

Squadra Numero titoli Juventus 36 Inter 20 Milan 19 Genoa 9 Bologna 7 Pro Vercelli 7 Torino 7

Domande frequenti sulle quote Serie A

Chi vincerà lo scudetto Serie A 2025 2026?

Quali sono i top bookmakers Serie A?

Come funzionano le quote antepost Serie A?

Chi ha vinto più scudetti consecutivi?

La squadra favorita a vincere lo Scudetto 2026 è il Napoli, che presenta una quota media di 3.00. Dopo l'addio di Inzaghi dalla panchina nerazzurra, la quote di Inter vincente campionato è stata ritoccata a rialzo da 2.75 a 3.50.Tra i migliori bookmakers per scommettere sulla Serie A vi sono Betsson, Snai, Lottomatica, Goldbet, GekoBet, Sisal, LeoVegas ed Eurobet.Tra le quote Serie A disponibili sui siti dei bookmakers ci sono quelle Antepost, con cui è possibile pronosticare chi vincerà il campionato al termine della competizione.

La Juventus ha vinto il titolo 9 volte consecutive dal 2012 al 2020.

Esistono dei bonus senza deposito per scommettere sul vincente Serie A?

No, solitamente i bonus senza deposito hanno una scadenza entro cui deve essere completato l'evento scommesso, e generalmente questo termine non supera i 30 giorni