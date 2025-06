*Le quote indicate possono subire variazioni

Quote vincente Tour de France 2025, le scommesse sui favoriti alla Maglia Gialla

Manca sempre di meno alla partenza di Lille e l’attenzione degli appassionati di ciclismo si è rivolta sempre di più sullaIn attesa di analizzare nel dettaglio tutte le, proponiamo un primo confronto tra i due grandi favoriti della vigilia:. Lo sloveno arriva all'appuntamento in grande forma, dopo una prima parte di stagione straordinaria, impreziosita dai successi alla Strade Bianche, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi e al Giro del Delfinato. Vingegaard, vincitore del Tour nel 2022 e nel 2023, torna invece in gara dopo un lungo stop per infortunio. Nonostante l’assenza dai grandi appuntamenti, ha assicurato di essere pienamente ristabilito e pronto a puntare tutto sulla corsa francese, contando sull’appoggio di una squadra forte e collaudata. Il confronto tra i due promette scintille, ma attenzione anche a possibili outsider come Remco Evenepoel, pronti a inserirsi nella lotta al vertice.Oltre ai favoriti Pogacar e Vingegaard, ci sono altri corridori che potrebbero giocare un ruolo da protagonisti nella classifica generale del Tour de France 2025, tra cui Evenepoel, Roglic e Almeida. Di seguito, un confronto delleofferto da tre diversi operatori:Le. Tra gli outsider più accreditati figura Primoz Roglic, corridore solido e abituato alle grandi corse a tappe, capace di tenere il passo anche nelle giornate più dure. Attenzione anche a Florian Lipowitz, giovane talento tedesco in costante crescita, e al regolarissimo João Almeida, spesso costante nella terza settimana.

Percorso e tappe Tour de France 2025

Tappa 1 (5 luglio): Lille Métropole – Lille Métropole (185 km, pianeggiante)

Tappa 2 (6 luglio): Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer (209 km, vallonata)

Tappa 3 (7 luglio): Valenciennes – Dunkerque (178 km, pianeggiante)

Tappa 4 (8 luglio): Amiens Métropole – Rouen (174 km, vallonata)

Tappa 5 (9 luglio): Caen – Caen (33 km, cronometro individuale)

Tappa 6 (10 luglio): Bayeux – Vire Normandie (~201–212 km, vallonata)

Tappa 7 (11 luglio): Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne Guerlédan (~194 km, vallonata)

Tappa 8 (12 luglio): Saint‑Méen‑le‑Grand – Laval (~171 km, pianeggiante)

Tappa 9 (13 luglio): Chinon – Châteauroux (~170 km, pianeggiante)

Tappa 10 (14 luglio): Ennezat – Le Mont‑Dore (~163 km, montagna, arrivo in quota)

Riposo (15 luglio): Toulouse

Tappa 11 (16 luglio): Toulouse – Toulouse (~154 km, pianeggiante)

Tappa 12 (17 luglio): Auch – Hautacam (~181 km, montagna)

Tappa 13 (18 luglio): Loudenvielle – Peyragudes (11 km, cronoscalata)

Tappa 14 (19 luglio): Pau – Luchon‑Superbagnères (~183 km, montagna)

Tappa 15 (20 luglio): Muret – Carcassonne (~169 km, vallonata)

Riposo (21 luglio): Montpellier

Tappa 16 (22 luglio): Montpellier – Mont Ventoux (~172 km, montagna)

Tappa 17 (23 luglio): Bollène – Valence (~161 km, pianeggiante)

Tappa 18 (24 luglio): Vif – Courchevel (Col de la Loze) (~171 km, alta montagna)

Tappa 19 (25 luglio): Albertville – La Plagne (~130 km, montagna)

Tappa 20 (26 luglio): Nantua – Pontarlier (~185 km, vallonata)

Tappa 21 (27 luglio): Mantes‑la‑Ville – Paris (Champs‑Élysées, 120 km con 3 giri su Montmartre)

Il percorso del prossimo Tour de France si preannuncia particolarmente impegnativo, con. Fin dalla, nel nord della Francia, i corridori dovranno affrontare tappe tutt'altro che semplici, con potenziali sorprese già nei primi giorni.. La prima vera sfida in montagna arriverà al decimo giorno, proprio prima del primo giorno di riposo. La seconda settimana inizierà in modo più tranquillo, ma ben presto si entrerà nel vivo con l’arrivo impegnativo a Hautacam, seguito dalla cronoscalata verso Peyragudes., ma con una novità significativa: prima dell’arrivo sugli Champs-Elysées, i corridori dovranno affrontare per tre volte il circuito di Montmartre, che renderà l’ultima tappa molto più selettiva e meno simile a una passerella conclusiva.In seguito ecco le date e alcune info principali delle tappe dell'edizione 112 del Tour de France:

Dove scommettere sul Tour de France

Pronostico Tour de France 2025: il consiglio del nostro esperto

A mio modo di vedere, Pogacar può vincere il Tour de France 2025 perché arriva alla corsa con una condizione eccellente, confermata dalle vittorie già ottenute in stagione. Inoltre, la UAE Team Emirates appare più solida che mai, con gregari affidabili pronti a supportarlo sia in montagna che nelle tappe miste. Pogacar ha imparato a gestirsi meglio, evitando gli errori di eccessiva generosità del passato. Se riuscirà a contenere gli attacchi di Vingegaard in alta quota e a sfruttare le tappe più tecniche, ha tutte le carte in regola per conquistare la maglia Gialla. Andrea Stefanetti

Alla vigilia dell'inizio del Tour de France, abbiamo chiesto al nostro esperto pronosticatore chi sarà il vincitore della Maglia Gialla. Di seguito, ecco la sua risposta:

FAQ Scommesse Tour de France

Quali tipologie di scommesse ci sono sul Tour de France?

Chi sono i favoriti del Tour de France 2025?

Chi ha vinto il Tour de France dello scorso anno?

Quando è in programma il Tour de France 2025?

I principali bookies propongono una varietà di quote per il Tour de France, tra cui quelle relative al vincitore della classifica generale, al vincitore di ogni tappa e al miglior giovane. Inoltre, alcuni bookies, prima dell'inizio corsa, potrebbero inserire le quote Testa a Testa tra diversi corridori.I principali favoriti per il prossimo Tour de France, secondo i bookmaker, sono Pogacar e Vingegaard con quote che non superano 3 volte l'importo puntato.Il Tour de France 2024 è stato vinto da Tadej Pogacar.​Il Tour de France 2025, la 112ª edizione della storica corsa a tappe, si terrà dal 5 al 27 luglio.