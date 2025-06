Il sogno di ogni tifoso è vedere la propria squadra del cuore trionfare su tutti i fronti in un'unica stagione, trasformando un'annata qualunque in una leggenda. Poche squadre nella storia sono riuscite a compiere questa impresa, tra cui spiccano l’Inter di Mourinho e il Barcellona di Guardiola. Proprio per questo motivo, alcuni bookmaker hanno inserito nei loro siti una sezione dedicata alle quote vincente Triplete, dove figura ancora in corsa solamente il PSG di Luis Enrique. Prima di analizzare nel dettaglio le chances attribuite ai parigini di vincere il treble, ecco una lista di operatori su cui è possibile piazzare queste tipologie di giocate:

Quote vincente triplete: quali sono le possibilità del PSG di vincere 'tutto'?

Scommesse vincitore Triplete: le quote sul PSG PSG vince il Triplete? 1.67 1.71 1.71

Durante la stagione calcistica, numerosi bookmaker offrono il mercato dedicato al Triplete. Con le eliminazioni dalle coppe o il calo nelle posizioni di vertice dei campionati però, le squadre favorite vengono progressivamente escluse dalle quote. Ad esempio, nella stagione 2024-25, l’Inter era considerata una delle principali candidate al Treble fino alla sconfitta in Coppa Italia contro il Milan. Dopo l’eliminazione dalla competizione nazionale, i nerazzurri hanno perso la possibilità di vincere tutte le competizioni, e di conseguenza la loro quota è stata rimossa dai siti di scommesse.

La lavagna quote sulle scommesse su chi vincerà il triplete mostra che il PSG, già campione della Ligue 1 e della Coppa di Francia e qualificato in Finale di Champions, ha ottime possibilità di vincere il Triplete. Per completare l’impresa dovrà battere l’Inter nell’ultimo atto di Coppa dei Campioni, partendo come favorito.



Prima di visionare le principali piattaforme ADM in cui è possibile piazzare delle schedine sul vincitore del Triplete, ecco alcuni approfondimenti utili su alcune competizioni calcistiche:

Dove scommettere sulle quote triplete

Per aiutarvi nella ricerca delle quote sul vincitore Triplete 2025, abbiamo redatto per voi una lista di operatori che periodicamente offrono questa tipologia di mercato e che si distinguono anche per bonus scommesse offerto alla registrazione, sicurezza della piattaforma e metodi di pagamento disponibili.



Si ricorda che alcuni dei siti scommesse citati offrono anche degli interessanti bonus senza deposito utilizzabili per piazzare delle giocate pre-match sui campionati/coppe Nazionali e sui match di Champions League. In seguito invece, ecco una guida su come trovare le quote triplete sui siti di alcuni bookmakers:

▶ Quote Triplete su Lottomatica

Piazzare una scommessa sul vincente del Triplete su Lottomatica è molto semplice: basta accedere alla sezione Antepost e selezionare l'opzione Triplete.

▶ Goldbet scommesse sul Triplete

Anche su Goldbet il procedimento è simile. Bisogna aprire la categoria Antepost Calcio dal menu laterale e cliccare su Triplete per visualizzare le quote disponibili.



▶ Quote triplete Netbet

Per trovare le quote sul Triplete su Netbet, è necessario accedere alla sezione Calcio, poi selezionare Speciali e infine cliccare su Triplete.



▶ Sisal quote triplete

Su Sisal le quote sul triplete sono disponibili nella sezione Calcio > Speciali.



▶ Quote sul vincente triplete su Snai

Su Snai, quando disponibili, le quote per il vincente Triplete si trovano in Calcio > Mercato Fantasy Speciali > Speciali Calcio > Triplete.



▶ Quote sul vincente Triplete di Betflag

Anche su Betflag è semplicissimo trovare le quote sul Triplete. Occorre in primis andare nel palinsesto sportivo, poi cliccare sulla sezione Calcio > Antepost e infine su "Triplete".

Albo d'oro vincitori Triplete

L’albo d’oro del Triplete, ovvero la conquista nella stessa stagione di campionato, coppa nazionale e Champions League, è riservato a poche squadre leggendarie. Il primo club a riuscirci fu il Manchester United nel 1999, seguito dall’Inter di Mourinho nel 2010 e dal Bayern Monaco, che ha raggiunto l’impresa due volte, nel 2013 e nel 2020. Il Barcellona è l’unica squadra ad averlo vinto in due epoche diverse, nel 2009 con Guardiola e nel 2015 con Luis Enrique. Nella storia del calcio, solo pochi club sono riusciti a realizzare questa straordinaria impresa.

