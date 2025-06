Quote vincente US Open, i favoriti secondo i bookies

Bookmaker Quote Sinner vincente Betsson 1.40 Snai 1.45 LeoVegas 1.42 Sisal 1.44 Lottomatica 1.42

Siamo ormai giunti alle battute finali del torneo e i bookmakers hanno aggiornato le. Prima di visionare l'intera lavagna quote, vediamo leda cinque differenti operatori.Come si può vedere dal confronto, al momento è Snai a offrire la quota più elevata nel confronto con Betsson, Sisal, LeoVegas e Lottomatica. Per chi volesse piazzare delle scommesse sullo Slam americano, si consiglia di visionare i seguenti due nostri approfondimenti:

Quote vincente US Open 2024 Maschile, le scommesse sui favoriti

Dalle quote Antepost Us Open proposte da tre differenti operatori, si può notare che il. Appare complicata l'impresa per Draper e Tiafoe.

US Open quote vincente circuito WTA, le scommesse sulla Finale

Nelle quote vincente US Open femminile 2024,nella finale contro Pegula. Riuscirà la statunitense a ribaltare i pronostici e a conquistare lo Slam?

Dove scommettere sugli Us Open 2024

Per aiutarvi a scegliere i migliori bookmakers per scommettere sugli US Open, abbiamo creato una lista basata su alcuni criteri fondamentali. Abbiamo considerato le quote competitive, i bonus scommesse disponibili, la sicurezza delle transazioni e la varietà del palinsesto pre-match e live.

FAQ scommesse vincente US Open

Chi è il favorito nelle quote US Open 2024?

I favoriti nelle quote vincente US Open sono Sinner per il circuito ATP e Sabalenka per quello WTA.

Sinner può vincere gli US Open?

Dove vedere i match degli Us Open gratis?

Secondo i principali bookmakers ci sono buone possibilità che Sinner trionfi agli US Open 2024. In particolare, gli operatori attribuiscono all'italiano una quota media di 1.42.Gli US Open saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su Supertennis, al canale 64 del digitale terrestre e in diretta streaming sui canali ufficiali della nota piattaforma.