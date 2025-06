Scommesse vincitore Wimbledon: le chances di Sinner Bookmaker Sinner campione 2.40 2.50 2.40

*Le quote indicate possono subire variazioni

Quote vincente Wimbledon 2025 Maschile, le scommesse sui favoriti

A pochi giorni dall'inizio del torneo, i bookmaker hanno aggiornato le, offrendo uno sguardo sulle chance dei principali contendenti.Ecco un confronto tra le quote proposte da tre diversi operatori.Dal confronto delleofferte da tre diversi operatori, emerge chiaramente che Jannik Sinner è tra i principali candidati al titolo., che lo ha sconfitto recentemente nella finale del Roland Garros. Un segnale chiaro da parte dei bookmaker, che conferma la grande fiducia nelle possibilità di successo dell’italiano sull’erba londinese.Dopo aver dato un'occhiata alle probabilità di vittoria di Sinner, è arrivato il momento di allargare ilLe quote di tre principali operatori sul vincitore di Wimbledon maschile indicano chiaramente— finalisti all’ultimo Roland Garros —. Alexander Zverev e Lorenzo Musetti si candidano al ruolo di outsider, mentre Berrettini, particolarmente a suo agio sull’erba, rappresenta un avversario insidioso per chiunque.Prima di visionare le quote vincente Wimbledon Femminile, ecco alcuni approfondimenti utili per il mondo del betting:

● ● ●

Scommesse Wimbledon, le quote sul torneo femminile

Quest’ultima, particolarmente efficace sull’erba grazie alla potenza del servizio, si conferma un’avversaria temibile. Interessante anche la quota scesa negli ultimi giorni di Vondrousova, già vincitrice di Wimbledon nel 2023, che con le sue variazioni e il suo dritto incisivo ha tutte le carte per arrivare lontano. Più arduo, invece, il cammino per Jasmine Paolini, proposta a oltre quota 21.00.

● ● ●

Albo d'oro Wimbledon: dal 2015 al 2024

2024 – Alcaraz (Spagna) e Krejčíková (Rep. Ceca)

– Alcaraz (Spagna) e Krejčíková (Rep. Ceca) 2023 – Alcaraz (Spagna) e Vondroušová (Rep. Ceca)

– Alcaraz (Spagna) e Vondroušová (Rep. Ceca) 2022 – Djokovic (Serbia) e Rybakina (Kazakistan)

– Djokovic (Serbia) e Rybakina (Kazakistan) 2021 – Djokovic (Serbia) e Barty (Australia)

– Djokovic (Serbia) e Barty (Australia) 2020 – Torneo cancellato

– Torneo cancellato 2019 – Djokovic (Serbia) e Halep (Romania)

– Djokovic (Serbia) e Halep (Romania) 2018 – Djokovic (Serbia) e Kerber (Germania)

– Djokovic (Serbia) e Kerber (Germania) 2017 – Federer (Svizzera) e Muguruza (Spagna)

– Federer (Svizzera) e Muguruza (Spagna) 2016 – Murray (Regno Unito) e S. Williams (USA)

– Murray (Regno Unito) e S. Williams (USA) 2015 – Djokovic (Serbia) e S. Williams (USA)

Negli ultimi due anni, Wimbledon ha visto il dominio di Carlos Alcaraz nel torneo maschile, mentre in campo femminile hanno sorpreso due outsider: Barbora Krejčíková e Markéta Vondroušová. Guardando al decennio, Novak Djokovic ha lasciato il segno vincendo ben cinque edizioni. Di seguito, l’albo d’oro delle ultime dieci edizioni del prestigioso torneo londinese:

● ● ●

Dove scommettere su Wimbledon

Per aiutarvi a scegliere le migliori, abbiamo selezionato una lista di siti scommesse che si distinguono per la qualità del palinsesto antepost e pre-match, la chiarezza del regolamento sul tennis, l’affidabilità del sito, l’ampia offerta di quote live con numerosi mercati disponibili e la varietà dei metodi di pagamento.Si ricorda che il gioco è vietato ai minori di 18 anni e che per ogni bonus offerto dai portali indicati nella lista, si applicano i termini e le condizioni riportati sui rispettivi siti. È quindi importante giocare in modo responsabile

● ● ●

FAQ quote vincente Wimbledon

Come giocare una schedina su Wimbledon?

Chi è il favorito nelle quote vincente Wimbledon 2025?

Sinner può vincere Wimbledon?

Quando è in programma Wimbledon 2025?

Per piazzare una giocata sullo Slam londinese è sufficiente registrarsi su un sito di scommesse online, accedere alla sezione Tennis > Wimbledon e selezionare le quote che si desidera giocare in singola o in multipla.I favoriti nelle quote sul vincitore della 138esima edizione di Wimbledon sono Sinner e Alcaraz.Secondo i bookies, Sinner ha buonissime chances di trionfo: il tennista azzurro presenta una quota media di 2.45.L'edizione 138 di Wimbledon è in programma dal 30 giugno al 13 luglio 2025.