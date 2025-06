Quote vincente X Factor 2024: le quote aggiornate della Finale

Ci siamo: questa sera, 5 Dicembre, andrà in onda la Finale e i bookmaker hanno aggiornato le. Oltre ai mercati sugli artisti in gara, alcuni operatori hanno introdotto insolite. Prima di entrare nel dettaglio delle quote disponibili, di seguito un'analisi delle chances dei principali cantanti favoriti nella Finalissima di Napoli:Sono due cantanti e due gruppi a contendersi la vittoria nella Finalissima di questa sera, incorniciata da Piazza del Plebiscito a Napoli. Nelle. In seguito ecco la comparazione sui principali candidati alla vittoria nelle quote vincente X Factor tra tre differenti operatori:Nelle ultime ore i bookmakers hanno fatto registrare un. Inoltre,Risulta invece, indicato dai bookies come il principale 'rivale' dei Patagarri al trionfo del noto talent.

Scommesse sulla Finale di X Factor: le quote sul primo eliminato

*Le quote indicate possono subire variazioni

Chi sarà il primo eliminato nella Finalissima di X Factor 2024? I bookmakers non hanno dubbi e hanno individuato Mimì e Les Votives come principali candidati a essere eliminati per primi nell'ultimo atto del talent show condotto da Giorgia.

Pronostico Vincitore X Factor: il consiglio dell'esperto

Dopo l'eliminazione di Francamente (su cui avevo inizialmente puntato), crediamo che Mimì possa vincere questa edizione di X Factor. Con la sua giovane età e la potente voce ha conquistato il pubblico. Andrea Stefanetti

In occasione della Finale di X Factor, abbiamo chiesto un pronostico sul possibile vincitore al nostro esperto. Ecco il suo parere:

Scommesse vincente X Factor: le quote sui giudici

*Le quote indicate possono subire variazioni

Oltre ai mercati sui singoli artisti, i maggiori siti scommesse hanno inserito nei propri palinsesti il. Chi vincerà tra Manuel Agnelli e Achille Lauro? Ecco ilCome evidenziato dal confronto delle quote vincente di X Factor,Subito dietro troviamo Manuel Agnelli, che punta sul talento e sulla potenza vocale di Mimì per cercare di conquistare la vittoria per la prima volta come giudice del celebre talent show. Jake La Furia e Paola Iezzi, invece, non hanno più concorrenti in gara nelle rispettive squadre.

Dove scommettere su X Factor

Non tutti i bookmaker includono nel loro palinsesto scommesse le quote relative a X Factor 2024. Per facilitarvi nella scelta, abbiamo stilato una lista dei migliori operatori che non solo permettono di scommettere sul celebre talent, ma offrono anche interessanti bonus scommesse da sfruttare.

I vincitori di X Factor nelle passate edizioni

Da quando gli Aram Quartet vinsero la prima edizione italiana di X Factor, sono passati molti anni e 15 edizioni. Durante questo tempo, il programma ha visto trionfare diversi artisti di talento. Dopo gli Aram Quartet, Matteo Bucci fu il primo a vincere, seguito da Marco Mengoni e Nathalie. Francesca Michielin e Chiara Galiazzo si aggiunsero alla lista dei vincitori, con Michele Bravi che conquistò il titolo successivamente.

Negli anni successivi, Lorenzo Fragola, Giò Sada e i Soul System si sono alternati sul podio, seguiti da Lorenzo Licitra e Anastasio. Sofia Tornambene, Casadilego, Baltimora e I Santi Francesi sono i vincitori delle ultime edizioni prima di Sarafine che ha conquistato la vittoria nel 2023.

Dove vedere la Finale di X Factor 2024

La Finalissima di X Factor 2024 sarà trasmessa in diretta TV su Sky Uno, dove gli spettatori potranno seguire ogni momento del talent in tempo reale. Per coloro che preferiscono seguire lo show online, sarà disponibile anche in diretta streaming su NOW, la piattaforma digitale che offre accesso ai contenuti di Sky. Inoltre, per chi non potesse seguire le puntate in diretta, le repliche delle trasmissioni saranno successivamente trasmesse su TV8.

FAQ scommesse X Factor

Dove posso trovare le quote sul vincente Finale X Factor?

Quali sono i migliori siti scommesse per puntare su X Factor?

X Factor quote: quali sono le scommesse disponibili?

Quando è iniziato X Factor 2024?

Chi sono i giudici di X Factor?

Quote Live X Factor: esistono sui siti dei bookmaker?

In gran parte dei bookmakers italiani le scommesse X Factor sono disponibili sul mercato "Speciali" > "Programmi TV".A nostro giudizio i migliori bookmakers su cui è possibile scommettere su X Factor sono Snai, Sisal, Betsson, Betway, Quigioco, Eurobet, Lottomatica e Goldbet. Inoltre, vi sono numerosi nuovi siti scommesse che inseriscono nel proprio parco quote anche quelle relative al noto talent.Nel corso delle settimane i bookmakers inseriscono nei propri siti le quote sul vincente, sui prossimi eliminati e sui finalisti. In occasione della Finale alcuni operatori potrebbero offrire anche degli interessanti bonus senza deposito X Factor 2024, il popolare talent show che ha conquistato milioni di spettatori con il suo mix di talento, emozioni e competizione, è iniziato il 12 settembre.Nell'edizione 2024 del noto talent i giudici sono Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. La presentatrice di X Factor 2024 è Giorgia che prende il posto di Francesca Michielin.Alcuni operatori, in vista della Finale del Talent, potrebbero inserire nei propri palinsesti la possibilità di scommettere live sul vincitore di X Factor o anche sull'eliminato di una determinata puntata.