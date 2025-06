Nel nostro consueto tour online alla ricerca di nuovi siti scommesse da recensire, ci è capitato di incrociare 21Bet. A dirla tutta, non è un bookmaker che ci ha particolarmente colpiti e non ha particolari punti di forza. Tuttavia, dopo avere testato – per circa 15 ore – le funzionalità del sito, abbiamo deciso di scrivere questa recensione 21Bet, in modo che possiate avere un’opinione onesta su questa piattaforma di betting e casinò online.

● ● ●

Il nostro riscontro su 21Bet

⭐ 2.5/5 Giudizio generale

⭐ 3/5 Bonus benvenuto

⭐ 2/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2.5/5 Servizio clienti

Assegnare un voto complessivo a 21Bet non è stato semplicissimo. Tra i pregi di questa piattaforma c’è un bonus benvenuto sport di tutto rispetto, anche se i requisiti di conversione – come vedremo nel paragrafo successivo – non sono semplicissimi da rispettare. Di contro, l’interfaccia grafica della piattaforma e la fluidità del sito sono due degli aspetti che penalizzano maggiormente la user experience rispetto ai migliori siti scommesse ADM.

● ● ●

Recensioni 21Bet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

L’offerta di benvenuto di 21Bet dà diritto ad un bonus alla registrazione da 100 euro in seguito alla convalida del conto gioco. Per aderire all’iniziativa non è necessario inserire alcun codice promozionale, ma vi basterà inviare una copia fronte-retro di un vostro documento di identità in corso di validità. Riguardo ai requisiti di puntata, per convertire il bonus scommesse è previsto un turnover pari a 10x. Una volta sbloccato il bonus, riceverete un coupon del valore del 30% dell’importo del bonus (ovvero 30 euro). La conversione di questo secondo bonus prevede una giocata multipla (contenente un minimo di 3 eventi) con quota pari o superiore a 1,50 per singolo evento (la quota minima complessiva dovrà essere pari o superiore a 5,00).

● ● ●

Il bonus di 21Bet a confronto

Il bonus senza deposito di 21Bet per le scommesse sportive si distingue per entità e semplicità di attivazione. Ecco il confronto con le offerte di Goldbet e Betsson:

21Bet: 100€ senza deposito sbloccabili con rollover 10x e successivo coupon del 30% (giocata multipla minima 5,00).

Goldbet: 2.000€ in Play Bonus Slot con requisiti di puntata 50x e validità 3 giorni, valido solo su slot Games Global.

Betsson: 100€ in Fun Bonus suddivisi in 5 fasi, con condizioni complesse e vincoli stringenti per l’uso sportivo.

Se si considera l’ambito delle scommesse sportive, 21Bet offre il miglior equilibrio tra importo e accessibilità, anche se i requisiti di puntata e il massimale del 30% sull’importo totale del bonus free potrebbero spingere gli utenti ad optare per gli altri due operatori sopra riportati.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su 21Bet

Effettuare la registrazione su 21Bet è semplice e alla portata di tutti. Tuttavia, abbiamo ritenuto di illustrare la procedura step by step al fine di non incorrere in problemi che potrebbero portare alla mancata ricezione del bonus alla registrazione:

Accedere al sito www.21bet.it;

Cliccare sul pulsante “Registrati”, posizionato in alto, subito sotto al campo “Username”;

Compilare tutti i campi richiesti, tra cui dati personali, dati di accesso al sito, limite di ricarica settimanale e quelli relativi al proprio documento di identità;

Accettare termini e condizioni, il contratto di gioco con il Concessionario e il foglio della Privacy Policy;

Cliccare su “Inviami User e Password per confermare la registrazione”;

Riceverete tramite mail o SMS delle credenziali di accesso con una password provvisoria che dovrà essere modificata al primo accesso;

Una volta effettuato l’accesso, bisognerà inviare una copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità. L’invio potrà avvenire anche tramite WhatsApp al seguente numero: 375 8842790.

● ● ●

21Bet: recensioni sul palinsesto sportivo

21Bet offre un palinsesto sportivo che include 15 discipline, tra cui baseball, hockey su ghiaccio, ping pong, football americano, ciclismo, freccette e golf. Tuttavia, questo numero di sport è inferiore rispetto a bookmaker di punta come Sisal, che ne offrono fino a 27 . Nonostante ciò, 21Bet assicura una copertura completa delle principali competizioni calcistiche, tra cui Ligue 1, Bundesliga, LaLiga, Conference League e Coppa Libertadores. Per ogni evento, sono disponibili numerosi mercati di scommessa, con oltre 190 opzioni per i match principali, consentendo agli utenti di personalizzare le proprie giocate in base alle preferenze individuali. Tra i mercati più apprezzati, abbiamo notato quote molto competitive sui risultati esatti, in media superiori a quelle degli altri siti scommesse italiani.

● ● ●

Il casinò 21Bet: bonus benvenuto fino a 1.000€

21Bet propone una piattaforma di casino online articolata con numerose slot, quick games come Aviator, giochi da tavolo, video poker e una sezione Casinò Live con croupier reali. Il bonus casinò 21Bet prevede un 100% fino a 1.000€ in Fun Bonus, valido fino al 31 dicembre 2025. Il Fun Bonus viene accreditato subito dopo la ricarica (es. 100€ depositati = 100€ di bonus), ma presenta condizioni di utilizzo stringenti. L’interfaccia del sito risulta poco fluida: alcune slot impiegano oltre 30 secondi per avviarsi, penalizzando l’esperienza di gioco, soprattutto per chi utilizza dispositivi mobili o connessioni non ottimali.

● ● ●

21Bet metodi di pagamento disponibili

21Bet offre diverse opzioni per depositare e prelevare fondi, con soglie minime contenute e limiti settimanali elevati. Le tempistiche di prelievo variano in base allo strumento utilizzato:

PayPal, deposito minimo 5€, prelievo entro 24 ore

Postepay-Fast, deposito minimo 5€, prelievo entro 24 ore

Carta - Skrill, deposito minimo 5€, prelievo in 1-3 giorni lavorativi

Nuvei, deposito minimo 5€, prelievo entro 24 ore

Bonifico SEPA, deposito minimo 5€, prelievo in 2-5 giorni lavorativi

Bonifico Fabrick FAST, deposito minimo 5€, prelievo entro 24 ore

Bonifico Fabrick, deposito minimo 5€, prelievo in 2-5 giorni lavorativi

Bonifico domiciliato, deposito minimo 5€, prelievo in 2-5 giorni lavorativi

Istanza di prelievo, deposito minimo 5€, prelievo in 1-2 giorni lavorativi

Come si può intuire dall’elenco sopra, 21Bet fa parte dei cosiddetti siti scommesse PayPal , ovvero i bookmakers che danno la possibilità di effettuare ricariche e prelievi mediante questo metodo di pagamento.

● ● ●

Recensioni 21Bet: il verdetto finale di CalcioMercato

Secondo l'opinione della nostra redazione, 21Bet non riesce ad emergere come una scelta prioritaria nel panorama italiano. Nonostante il generoso bonus alla registrazione rappresenti un buon incentivo per testare la piattaforma, i requisiti richiesti per convertirlo sono decisamente complessi, penalizzando così gli utenti meno esperti. La grafica poco accattivante e la navigazione poco fluida rendono l’esperienza sul sito meno gradevole rispetto ad altri competitor affermati. Di positivo segnaliamo invece le quote competitive, specialmente sui risultati esatti delle partite principali. In sintesi, 21Bet potrebbe soddisfare gli utenti alla ricerca di bonus senza deposito, ma per chi desidera una piattaforma più intuitiva e semplice da utilizzare consigliamo decisamente altre alternative presenti sul mercato.

● ● ●

Domande Frequenti

21Bet è sicuro?

Sì, 21Bet è autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante la Concessione n. 15200, offre metodi di pagamento affidabili come PayPal e garantisce elevati standard nella protezione dei dati personali degli utenti.

Perché scegliere 21Bet?

21Bet è ideale per chi cerca un bonus free e quote vantaggiose, specialmente sui risultati esatti delle partite principali.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di 21Bet?

La piattaforma necessita di una migliore interfaccia grafica, maggiore fluidità nella navigazione e requisiti più semplici per convertire i bonus scommesse.