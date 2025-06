La società E-Play24 Ita Ltd ha un network di siti scommesse davvero rilevante. Sono diverse le piattaforme che operano in Italia con licenza ADM numero 15232. Tra queste, c’è anche Betzone, la cui ambizione è cercare di stabilire un rapporto di massima fiducia col cliente e garantire la massima sicurezza e trasparenza. Dopo avere analizzato e testato questo sito per quasi una settimana, abbiamo deciso di scrivere questa recensione. Nei paragrafi che seguono, potrete trovare una panoramica completa su bonus e promozioni, modalità di registrazione e molto altro.

Il nostro riscontro su Betzone

⭐ 3/5 Giudizio generale

⭐ 2.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 3/5 Servizio clienti

Uno dei maggiori punti di forza di Betzone è l’offerta del palinsesto sportivo. Come vedremo in uno dei successivi paragrafi, questo operatore consente di scommettere su un numero di sport superiore rispetto alla media ADM e presenta un buon numero di mercati, soprattutto negli eventi sportivi più mediatici. Di contro, il bonus scommesse di benvenuto non è così allettante come le migliori piattaforme italiane.

Recensioni Betzone sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus benvenuto scommesse di Betzone prevede un accredito pari al 50% della prima giocata, fino a un massimo di 30€. Se la proposta non è tra le più competitive sul mercato, ha comunque il vantaggio di essere facilmente ottenibile e chiara nelle sue condizioni. Per usufruirne basta registrarsi inserendo il codice promozionale BETZONE50, effettuare un deposito minimo di 10€ (PayPal escluso) e piazzare entro 48 ore la prima multipla con almeno 3 eventi e quota totale minima pari a 4.L'aspetto positivo è che il bonus verrà erogato indipendentemente dall'esito della giocata. Una volta ricevuto, dovrà essere rigiocato almeno una volta entro 15 giorni su una multipla di minimo 5 eventi, con quota minima 1.50 per ciascun evento. Nel complesso, è un bonus modesto ma trasparente nelle regole, ideale per chi vuole provare Betzone con un piccolo investimento.

Il bonus di Betzone a confronto

Confrontando il bonus benvenuto di Betzone con quelli di Snai e Betway emergono differenze importanti:

Betzone: bonus del 50% fino a 30 euro sulla prima multipla (minimo 3 eventi, quota totale almeno 4), con rollover semplice da 1 volta su multipla di 5 eventi (quota minima 1.50 ciascuno).

Snai: bonus immediato di 15 euro (5 sport, 10 slot), più un bonus GOLD del 50% fino a 500 euro (rollover 6x su multiple di almeno 3 eventi, quota minima 1.50). Include anche 500 euro casinò e 9 euro extra per Virtual, Bingo e Roulette.

Betway: bonus del 100% fino a 150 euro sul primo deposito (più 100 euro Cashback), rollover iniziale 1x sul deposito e successivo rollover 5x per la conversione in saldo reale.

Il bonus più conveniente è quello di Snai tra i siti scommesse analizzati, perché combina un importo elevato (fino a 500 euro) con un vantaggio immediato senza deposito, utile soprattutto per testare più prodotti con un unico conto gioco.

Come procedere alla registrazione su Betzone

La procedura di registrazione su Betzone non richiede alcuna competenza particolare. Per praticità, consigliamo di tenere a portata di mano un documento di identità in corso di validità e il proprio codice fiscale. In basso, la procedura completa per aprire un conto scommesse su questo operatore:

Accedere al sito www.betzone.it;

Cliccare sul pulsante “Registrati”, posizionato in alto a destra, come per la maggior parte dei siti scommesse;

Inserire nome, cognome, email e numero di telefono nella prima schermata;

Inserire il proprio codice fiscale (assicuratevi che sia corretto), dopodiché cliccare su “Continua”;

Scegliere username e password che vi consentiranno, in seguito, di accedere al conto gioco;4

Inviare una copia fronte-retro di un documento di identità entro 30 giorni dall’apertura del conto gioco.

Quella classica è l’unica modalità di registrazione attualmente presente su Betzone, che non rientra – dunque – tra i siti scommesse SPID.

Betzone: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo di Betzone è una delle sorprese più interessanti emerse durante il nostro test. L’offerta va ben oltre i classici calcio, tennis e basket: abbiamo trovato anche discipline meno mainstream come snooker, cricket e persino il futsal, dimostrando una cura che non tutte le piattaforme con licenza ADM garantiscono. Una menzione speciale va ai mercati proposti: sulle partite di Serie A o Champions League si contano oltre 400 opzioni di scommessa, incluse combo avanzate, speciali sui giocatori e under/over dettagliati. La sezione Live è funzionale e reattiva, con aggiornamenti statistici precisi, anche se l’interfaccia grafica potrebbe essere più moderna. Apprezzabile invece la presenza di eventi extra-sportivi, utili per chi cerca una strategia di betting più variegata. Nel complesso, una proposta solida, che regge il confronto con operatori più noti come Snai o Eurobet.

Il casinò Betzone: quasi 4.000 giochi e 47 provider tra cui scegliere

La sezione casinò di Betzone punta su un’offerta compatta ma ben strutturata, pensata per soddisfare soprattutto gli amanti delle slot machine. I titoli disponibili coprono sia le grandi classiche sia le ultime novità dei provider più noti del settore. Durante il nostro test abbiamo trovato slot popolari come Aviator, ma anche titoli meno inflazionati come Gold Blitz Extreme di Games Global o Money Sleigh di Relax Gaming, che dimostrano una certa cura nella selezione del catalogo.



La sezione live casinò offre un’esperienza coinvolgente, con tavoli di Roulette e Blackjack in lingua italiana, oltre ai Game Show più richiesti come Crazy Time e Sweet Bonanza Candyland. Non mancano le promozioni dedicate al casinò, con bonus giornalieri, quiz e classifiche per i giocatori più attivi. Il numero di giochi non raggiunge le cifre record di alcuni competitor, ma l’esperienza generale è fluida e ben curata.

Betzone metodi di pagamento disponibili

Le numerose opzioni di pagamento messe a disposizione da Betzone puntano ad accontentare ogni tipologia di giocatore. Tra le caratteristiche più apprezzate c’è sicuramente il fatto che Betzone rientra tra i siti scommesse PayPal. Ecco l'elenco dei metodi disponibili, con dettagli su importo minimo e tempistiche:

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche deposito Carta di credito/debito €10.00 1-3 giorni lavorativi Postepay €10.00 1-3 giorni lavorativi Paypal €10.00 entro 24 ore Neteller €10.00 entro 24 ore Skrill €10.00 entro 24 ore Bonifico bancario €10.00 2-5 giorni lavorativi

Recensioni Betzone: il verdetto finale di CalcioMercato

Betzone si presenta come un operatore molto affidabile, ma ancora in fase di consolidamento rispetto ai top player del settore. L’esperienza complessiva è stata positiva, soprattutto per quanto riguarda il palinsesto sportivo, ampio e ben organizzato. Meno convincente il bonus benvenuto scommesse, troppo limitato negli importi per attrarre utenti esperti. Bene anche la sezione casinò, con slot selezionate e un’offerta live di buon livello. La piattaforma è stabile e facile da usare, ma l’interfaccia andrebbe rivisitata per essere più accattivante. Una scelta consigliata a chi cerca un sito affidabile, senza aspettarsi funzionalità premium.

Domande Frequenti

Betzone è sicuro?

Sì, Stargame è un sito sicuro. Come per tutti gli operatori italiani, Stargame non fa eccezione, come dimostra la licenza ADM numero 15454 riconducibile a Sportbet SRL, una società regolamentata in Italia.

Perché scegliere Betzone?

Offre un palinsesto sportivo ampio, tanti metodi di pagamento e una piattaforma semplice da usare.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Betzone?

Bonus più competitivi, interfaccia grafica più moderna e maggiore varietà nelle promozioni.