Eurobet è un noto sito di scommesse e casino online, famoso per la vasta offerta sportiva e per la selezione di giochi da casinò. Fondata nel 1995, ha costruito una solida reputazione nel settore. Abbiamo testato e analizzato il sito in dettaglio per offrirti una panoramica completa dei suoi servizi, dalle scommesse agli eventi e alle modalità di pagamento disponibili.



Il nostro riscontro su Eurobet

⭐ 4.5/5 Giudizio generale⭐ 5/5 Bonus benvenuto⭐ 4/5 Fruibilità piattaforma⭐ 5/5 Palinsesto e mercati⭐ 4/5 Servizio clienti

Il nostro riscontro su Eurobet è stato piuttosto positivo e non ci stupisce che si posizioni tra i migliori siti scommesse disponibili nel nostro paese. Uno dei punti di forza di Eurobet è l’ampia sezione bonus, con termini e condizioni chiari e trasparenti. Inoltre, offre un vasto palinsesto che copre 25 sport e centinaia di campionati nazionali e internazionali. Infine, il servizio clienti, disponibile tramite vari canali, è rapido e professionale, anche se opera solo in orari specifici.

● ● ●

Eurobet recensione sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Per tutti i nuovi iscritti, Eurobet mette a disposizione un bonus benvenuto scommesse molto interessante. La promozione prevede una combinazione tra: scommesse, casino, virtuali e poker. Il nuovo utente dovrà registrarsi alla piattaforma e depositare un importo di minimo 10€. In seguito al primo versamento otterrà:

Fino a 1000€ in FUN BONUS

7€ di bonus sulle scommesse (5€ sulle scommesse sportive, 2€ sul Virtual)

(5€ sulle scommesse sportive, 2€ sul Virtual) 30€ per il Casino : 5€ sul quick game Aviator, 5€ sulle slot Premium, 5€ su Crazy Time, 5€ su JetX e 5€ sul Blackjack Eurobet

: 5€ sul quick game Aviator, 5€ sulle slot Premium, 5€ su Crazy Time, 5€ su JetX e 5€ sul Blackjack Eurobet Bonus di 2€ sugli sport in modalità Virtual (non incluso nel bonus di benvenuto)

il 100% fino a 500€ sulle scommesse sportive

il 100% fino a 1000€ sul casino

fino a 20€ sul bingo

il 100% fino a 1000€ sul poker

A questi crediti aggiuntivi, si aggiungono inoltre:

● ● ●

Bonus multipla Eurobet: cos’è e come funziona

Il bonus multipla per le scommesse prende le mosse dai moltiplicatori delle slot machine e si presenta come un elemento capace di aumentare le vincite potenziali sui ticket composti da 5 o più eventi.Il booster è calcolato in maniera automatica in base al numero di eventi inserito nella multipla e non richiede alcun costo aggiuntivo sulla puntata. Maggiore sarà il numero di eventi inclusi, maggiore è il booster applicato alle quote complessive. Nel caso di Eurobet, il noto operatore offre un

● ● ●

Il bonus di Eurobet a confronto

Ti proponiamo un breve confronto tra alcuni bonus di Eurobet e i bonus di due altri operatori di scommesse sportive: SNAI e Sisal. Che si tratti di altri due colossi dello sport betting è innegabile, ma è sempre bene saper distinguere i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna piattaforma. Come si è potuto vedere, il bonus di benvenuto proposto da Eurobet è ben formulato poiché accontenta ciascun giocatore, essendo diviso tra scommesse, slot, casino e virtuali.

SNAI

SNAI è uno dei bookmaker più apprezzati in Italia grazie alla sua affidabilità. Grazie alla vastità di mercati, SNAI si è fatto strada nel mondo del betting facendo breccia nel cuore degli utenti.



PRO:

Mercati e partite ottimi;

Ottima selezione di bonus;

Ampia sezione per l’ippica.



CONTRO:

Quote meno competitive rispetto ad altri top bookies

Sisal

Sisal è un sito scommesse italiano online con un’esperienza pluriennale nel settore, fondato nel lontano 1945. Rispetto al secolo scorso, il mondo delle scommesse online si è evoluto e ha ampliato i propri confini, ma Sisal riesce a seguire il passo offrendo un servizio di alto livello.





PRO:

Servizio clienti efficiente;

Bonus senza deposito elevato;

Ottime quote.

CONTRO:

Bonus migliorabili.

Come procedere alla registrazione su Eurobet

Registrarsi su Eurobet scommesse è molto semplice, basta collegarsi alla home page del sito e seguire questi semplici passaggi.

Clicca sul pulsante “Registrati” in alto a destra.

in alto a destra. Seleziona il bonus di benvenuto e inizia il processo di registrazione .

. Inserisci i tuoi dati personali tra cui nome e cognome, data, nazione, provincia e città di nascita, e codice fiscale.

tra cui nome e cognome, data, nazione, provincia e città di nascita, e codice fiscale. Scegli un username, una password e inserisci email e numero di telefono. Concludi il procedimento selezionando una domanda di sicurezza e la relativa risposta personale. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, è necessario finalizzare la registrazione del conto di gioco. In questa fase tra le diverse richieste c’è, anche, la scelta della valuta che si vuole sfruttare. Arrivati a questo punto, è necessario inviare il documento di identità per procedere al protocollo KYC e in seguito alla verifica di Eurobet, l’account sarà correttamente validato e pronto per il trasferimento del denaro.

● ● ●

Eurobet, utilizzare il sito e i giochi disponibili

L’interfaccia ottimizzata di Eurobet permette ai giocatori di navigare intuitivamente tra le diverse sezioni del sito, raggiungendo con la massima semplicità le pagine relative alle scommesse sportive, al bingo, al casinò dal vivo o al proprio conto. Che si voglia piazzare una scommessa o giocare a una slot, il sito Eurobet risponde velocemente garantendo intrattenimento per tutti i gusti.

Se si decide di accantonare la sportività per abbracciare il coloratissimo mondo delle slot o dei giochi di carte, Eurobet ha tutto ciò che si possa desiderare. Si passa, infatti, dalle classiche slot machine ai giochi da tavolo e giochi di carte come roulette, blackjack, bingo, poker. Su Eurobet è, inoltre, possibile giocare al solitario e a tutti i giochi di carte più tradizionali.

● ● ●

Eurobet App Mobile: opinioni sulla navigabilità

Eurobet è una di quelle piattaforme online che mette a disposizione delle applicazioni specifiche per ciascuna categoria di gioco. Tra le opportunità di download ci sono: app scommesse, app specifica per il poker, per il bingo, per il casinò e, quindi, per le slot machine. L’app mobile di Eurobet offre un’esperienza di navigabilità molto simile alla versione desktop: mantiene la stessa intuitività nei collegamenti e nell’organizzazione delle pagine. Grazie a questi fattori, la navigabilità è molto fluida e tutto scorre in maniera semplice e veloce.

La barra di navigazione collocata nella parte inferiore dell’app consente di passare velocemente da una categoria all’altra e di accedere alle funzioni più utili come l’area personale, nella quale è possibile seguire lo stato del proprio conto di gioco. Un ulteriore punto di forza dell’app Eurobet è la funzione di ricerca, che consente agli utenti di trovare rapidamente i propri eventi preferiti.

● ● ●

Eurobet opinione su palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo proposto da Eurobet scommesse è uno dei più completi e variegati nel mondo delle scommesse online. Questo si distingue per la presenza massiccia di un gran numero di sport di nicchia come il badminton, il cricket o le freccette, consentendo ai suoi utenti di trovare sempre uno sport o un match sul quale piazzare pronostici vincenti di oggi.

Con un ampio elenco di sport e di eventi sportivi, Eurobet non può che offrire una grande varietà di quote e di mercati. Se si prende il calcio come sport di riferimento, ad esempio, si può scommettere sui marcatori, sul numero di reti, sulle ammonizioni o sui cartellini rossi o sui calci d’angolo.

● ● ●

Funzione ReadyBet: cos’è e come funziona

Lo strumento ReadyBet è senza dubbio molto interessante: si tratta di una scommessa sportiva precompilata. In altre parole, gli utenti, così come gli operatori di Eurobet, possono condividere una schedina già compilata nella sezione apposita.

Man mano che la schedina già compilata viene selezionata da altri utenti, questa verrà proposta nella pagina principale. Se l’utente condivide l’ipotesi avanzata sull’esito dei match, può scommettere con quella schedina precompilata e pagare l’importo. Questa opzione è particolarmente interessante se si pensa alle scommesse Serie A.

● ● ●

Valutazione della sezione live streaming

Gli utenti di Eurobet hanno la possibilità di seguire in diretta le partite e gli eventi sportivi ai quali sono interessati. Vivere l’evento in tempo reale consente di essere coinvolti direttamente nell’azione del match e di prendere decisioni ponderate sulle scommesse in-play.

Una delle caratteristiche più apprezzabili è la qualità dello streaming associata alla rapidità dell’aggiornamento delle informazioni. Selezionando la partita di interesse è possibile selezionare tutta una serie di azioni che si sono verificate.

● ● ●

Il ricco casinò di Eurobet

Con oltre 2100 slot machine, Eurobet può essere considerato uno dei migliori casino online del panorama italiano. Con i suoi numerosi provider di giochi, il casino Eurobet garantisce una buona scelta tra esperienza di gioco personalizzata e applicazioni di ottima qualità.

Tra i fornitori più celebri ci sono Playtech, Pragmatic, NetEnt, Play’NGO, Novomatic, Thunderkick, IGT e PlaySon. Inoltre, tra i vantaggi del casinò, non si può sorvolare sui prodotti targati Eurobet. Esiste infatti un’ampia sezione di slot machine pensate e realizzate dall’operatore Eurobet, così come numerosi bonus casino.



● ● ●

Eurobet metodi di pagamento disponibili

Uno degli elementi più importanti per gli utenti e per chi, come noi, si occupa di scrivere opinioni Eurobet è la scelta delle modalità di pagamento. Ti proponiamo un elenco con tutti i dettagli relativi alle opzioni di pagamento su Eurobet scommesse.

Visa/Maestro/Mastercard - importo minimo 10€ - deposito immediato - prelievo entro 2 o 10 giorni;

PostePay - importo minimo 10€ - deposito immediato - prelievo entro 2 o 10 giorni;

Neteller - importo minimo 10€ - deposito immediato - prelievo in 1 giorno lavorativo;

Skrill - importo minimo 10€ - deposito immediato - prelievo in 1 giorno lavorativo;

PayPal - importo minimo 10€ - deposito immediato - prelievo in 1 giorno lavorativo;

Ricarica Eurobet - importo minimo 5€ presso un punto fisico Eurobet;

Bonifico bancario - importo minimo 10€ - deposito entro 2 o 3 giorni lavorativi - prelievo entro 5 giorni lavorativi;

Bollettino postale - importo minimo 5€ - deposito entro 3 o 7 giorni lavorativi - prelievo entro 5 o 10 giorni lavorativi;

PaySafeCard - importo minimo 10€ - deposito immediato;

MyBank . importo minimo 10€ - deposito immediato;

Apple Pay - importo minimo 10€ - deposito immediato.

● ● ●

Servizio clienti Eurobet: risposte fulminee da parte del team

Il servizio clienti di Eurobet è raggiungibile tramite live chat, dalle ore 09:00 alle 21:00, oppure scrivendo all’indirizzo e-mail servizioclienti@eurobet.it. Durante i nostri test abbiamo provato a metterci in contatto con il team di assistenza tramite la chat virtuale.

La risposta del primo operatore italiano è arrivata nel giro di pochissimi secondi, e ci è stata di grande aiuto. Il membro dello staff Eurobet ha risposto a tutte le nostre domande in maniera chiara e con grande cortesia, il che ci ha lasciato piacevolmente sorpresi.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

Per contattare il servizio clienti è possibile selezionare diverse modalità, vediamole nel dettaglio:

Live Chat - disponibile dalle 9 alle 21;

Email - per le richieste di assistenza servizioclienti@eurobet.it; per i reclami o le contestazioni reclami@eurobet.it e per ottenere le informazioni sul franchising affiliazioni@eurobet.it

● ● ●

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Le opinioni su Eurobet lasciate dagli utenti online sono un forte strumento di valutazione di un sito scommesse. Vi proponiamo una lista dei feedback positivi e negativi forniti dagli scommettitori.

Portale Punteggio Recensione Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐ Voglio valutare la mia esperienza positiva scaricando l'app eurobet sul mio iPhone. Ho depositato 10 euro, ed ero scettico sul bonus che davvero mi avrebbero dato, ma dopo 24/48 ore li vedo sbloccati sul mio conto. Servizio clienti tramite email velocissimi nel rispondere. Io lo consiglio. Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐ Sono cliente da un paio di settimane e il sito mi sembra molto serio puntuale rispetto alle esperienze passate mi sento in Paradiso!!!!!! Trustpilot ⭐⭐⭐⭐ Lato sport decisamente uno dei siti migliori, lato casinò potrebbe migliorare molto. Prelievi veloci. Unica pecca è che è consentito un solo prelievo nelle 24 ore. Tutto sommato un buon sito

Recensioni Eurobet: il verdetto finale di CalcioMercato

Durante le nostre recensioni dei siti scommesse, analizziamo ogni singola caratteristica offerta da ciascun portale di gioco, cercando di essere quanto più critici e obiettivi. Dobbiamo ammettere che Eurobet ha reso il nostro lavoro molto semplice.

Secondo la nostra opinione Eurobet si presenta in modo ben organizzato, accessibile sia da desktop che da dispositivi mobile. Siamo rimasti particolarmente colpiti, inoltre, dall’ampia sezione bonus, in grado di soddisfare senza alcun dubbio le esigenze di qualsiasi giocatore.

● ● ●

Domande Frequenti

Eurobet è sicuro?

Sì. Eurobet Sport è una piattaforma sicura per tutti gli utenti che vogliono iniziare a puntare, grazie alla licenza italiana ADM e ai diversi protocolli relativi alla privacy, alla sicurezza dei pagamenti e della navigazione in generale.

Perché scegliere Eurobet?

Scegliere Eurobet scommesse vuol dire riporre la propria fiducia in un sito di scommesse sportive sicuro e affidabile. Grazie alla quantità di sport e alla qualità dei servizi offerti, Eurobet costituisce un’ottima scelta per tutti i giocatori.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Eurobet?

Nella recensione Eurobet sono stati evidenziati i numerosi vantaggi di questa piattaforma che, tuttavia, potrebbe migliorare due elementi cruciali: lo scarso numero di giochi di carte nel casinò e le fasce orarie del servizio clienti.