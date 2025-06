Recensione Gekobet: il test definitivo e la nostra opinione

Gekobet, con licenza ADM numero 15232, è una piattaforma di gioco online gestita da E-Play24 ITA Ltd. Abbiamo testato Gekobet per circa 24 ore per offrirvi una recensione imparziale e completa su ogni aspetto del sito. La piattaforma consente di accedere a scommesse Gekobet su eventi sportivi, sport virtuali e Gekobet casino tramite tecnologia multichannel, accessibile sia online che su mobile. Con un’offerta di giochi ampia e l’impegno per il gioco responsabile, questo operatore rappresenta una scelta interessante per chi cerca una piattaforma sicura e ben strutturata.

Il nostro riscontro su Gekobet

⭐ 3/5 Giudizio generale

⭐ 4/5 Bonus benvenuto

⭐ 2/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 4/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2/5 Servizio clienti

Il nostro giudizio generale su Gekobet si attesta a 3/5, con una piattaforma che offre alcuni vantaggi, ma anche margini di miglioramento. Il bonus di benvenuto casino è tra i punti di forza, raggiungendo un solido 4/5: con un importo complessivo fino a 3.000€, risulta competitivo rispetto ad altri operatori. Tuttavia, la fruibilità della piattaforma merita un 2/5, poiché l'interfaccia non è altrettanto intuitiva come quella di competitor più noti, richiedendo un aggiornamento grafico per migliorare l’esperienza utente.

Sul piano del palinsesto e mercati ottiene un buon 4/5: Gekobet presenta oltre 200 mercati per i principali eventi di calcio, una scelta che lo posiziona favorevolmente tra i bookmaker italiani. Tuttavia, il servizio clienti è limitato, con un’assistenza virtuale spesso poco precisa e supporto umano non sempre disponibile, ottenendo così un 2/5.

● ● ●

Recensioni Gekobet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus scommesse Gekobet di benvenuto rappresenta un'opportunità interessante per chi non ha ancora un conto gioco su questo operatore. Il bonus corrisponde al 50% dell’importo della prima scommessa fino a 30€, accreditato entro 48 ore dalla refertazione della scommessa. Questo incentivo è utile per esplorare la piattaforma, sebbene i requisiti per ottenerlo richiedano attenzione: il ticket deve essere una multipla di almeno 3 eventi, con una quota totale minima di 2.50.

Una volta accreditato, il bonus può essere usato per scommesse con quota minima di 1.30 e almeno 4 eventi, escludendo giochi di casinò e virtuali, con una validità di 7 giorni. Nel complesso, il bonus di Gekobet è apprezzabile, ma potrebbe risultare complesso per i nuovi utenti a causa dei requisiti specifici da rispettare.



● ● ●

Il bonus di Gekobet a confronto

Per valutare l'offerta di benvenuto di Gekobet rispetto alla concorrenza, analizziamo i bonus di Netbet e Netwin. Gekobet offre un ritorno del 50% sulla prima scommessa fino a 30€, mentre Netbet e Netwin propongono rispettivamente un bonus del 100% sul primo deposito con giri gratuiti e un bonus del 100% con requisiti di turnover più elevati. Vediamo pro e contro di ciascuna offerta:

Gekobet : bonus 50% fino a 30€ sulla prima scommessa; multipla con almeno 3 eventi e quota minima 2.50. Pro: facile da ottenere; Contro: percentuale di ritorno inferiore rispetto ai concorrenti.

: bonus 50% fino a 30€ sulla prima scommessa; multipla con almeno 3 eventi e quota minima 2.50. Pro: facile da ottenere; Contro: percentuale di ritorno inferiore rispetto ai concorrenti. Netbet : bonus 100% fino a 50€ sul primo deposito e 20 giri gratuiti al giorno per 10 giorni; esclusi e-wallet; quota minima 2.00. Pro: ottimo per chi apprezza anche le slot; Contro: requisiti elevati e restrizioni su alcuni metodi di deposito.

: bonus 100% fino a 50€ sul primo deposito e 20 giri gratuiti al giorno per 10 giorni; esclusi e-wallet; quota minima 2.00. Pro: ottimo per chi apprezza anche le slot; Contro: requisiti elevati e restrizioni su alcuni metodi di deposito. Netwin: bonus 100% fino a 50€ con turnover 3x e quota minima complessiva 3.00. Pro: bonus completo e flessibile; Contro: requisiti più complessi, consigliato per utenti esperti.

In sintesi, Gekobet si distingue per la facilità di accesso e sblocco del bonus, anche se offre una percentuale di ritorno minore (50%) rispetto ai bonus di altri siti scommesse come Netbet e Netwin, che premiano i nuovi utenti con il 100% sul primo deposito. Netbet è una scelta ideale per chi vuole esplorare sia scommesse sportive che slot, mentre Netwin offre un bonus più sfidante, adatto a utenti esperti che desiderano puntare su quote elevate.



● ● ●

Come procedere alla registrazione su Gekobet

Su Gekobet è disponibile solo la registrazione classica (non è presente la registrazione SPID, qui i principali siti scommesse SPID), che richiede l’invio di documenti per la verifica del conto. Segui questi passaggi per completarla:

Clicca su “Registrati” in alto a destra. Inserisci nome, cognome, email e numero di telefono. Fornisci il codice fiscale e verifica i dati. Aggiungi il tuo indirizzo di residenza. Compila i campi del documento di identità (numero e scadenza). Crea username e password, seleziona una domanda segreta. Scegli un limite di deposito settimanale. Accetta il contratto di gioco. Inserisci i codici ricevuti via SMS e email e clicca su “Registrati”.

A questo punto, se avrai pedissequamente seguito questa procedura, sarai in grado di accedere al tuo conto gioco e potrai così effettuare il primo deposito per aderire al bonus scommesse Gekobet.

● ● ●

Gekobet, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Gekobet offre un sito dall’interfaccia semplice, ma che potrebbe beneficiare di una grafica più moderna per migliorare l’esperienza dell’utente. Nonostante l'aspetto essenziale, le sezioni di gioco Gekobet coprono una vasta gamma di opzioni, che spaziano dalle scommesse sportive e dal Gekobet casino fino a poker, bingo e giochi di carte tradizionali italiani come Burraco, Scopa e Briscola. Inoltre, per gli appassionati di corse, è presente una sezione dedicata all’ippica. Tuttavia, la navigazione nella sezione scommesse non risulta sempre intuitiva, con i mercati meno accessibili rispetto a operatori come Sisal o Goldbet, e potrebbe richiedere tempo ai nuovi utenti per orientarsi.

● ● ●

Gekobet: recensioni sul palinsesto sportivo

Gekobet offre un palinsesto sportivo ampio e variegato, capace di soddisfare scommettitori di ogni tipo. Tra le discipline disponibili troviamo sport di grande popolarità come calcio, basket e tennis, insieme a opzioni meno comuni come sci alpino, floorball, snooker e squash. Questa varietà permette agli utenti di esplorare scommesse in ambiti diversi, adattandosi a gusti specifici e interessi di nicchia. Per gli eventi di calcio più importanti, Gekobet mette a disposizione oltre 200 mercati, un dato competitivo che lo posiziona al livello di operatori come AdmiralBet. Inoltre, la piattaforma include scommesse speciali su eventi di politica e spettacolo, offrendo così un’esperienza completa e diversificata.

Gekobet Random Bet: cos’è e come funziona

La Random Bet di Gekobet è una funzione innovativa pensata per chi ama la spontaneità nelle scommesse. Questo strumento propone una selezione casuale di eventi per creare una scommessa multipla senza dover scegliere manualmente ogni singolo incontro. La Random Bet è ideale per esplorare nuove combinazioni di scommesse, affidandosi alla selezione casuale di Gekobet e offrendo un’esperienza di gioco diversa e originale.

Valutazione della sezione live streaming

Su Gekobet non è attualmente disponibile la possibilità di seguire eventi in live streaming. Tuttavia, la sezione dedicata alle scommesse live consente di piazzare giocate in tempo reale su una varietà di sport, tra cui i principali. L’aggiornamento delle quote è generalmente rapido e allineato agli standard del settore, anche se abbiamo rilevato occasionali ritardi minimi nell’adeguamento delle quote. Questo aspetto potrebbe influire leggermente sulla fluidità dell’esperienza live per chi segue attivamente gli eventi in corso.

● ● ●

Il casinò Gekobet: ampia selezione di giochi e bonus benvenuto interessante

Il casinò di Gekobet offre una straordinaria gamma di opzioni con oltre 3.400 giochi disponibili, tra slot e giochi di casinò, supportati da ben 39 diversi provider. Questo rende Gekobet una scelta interessante per chi cerca varietà e qualità nel mondo dei casinò online. Per i nuovi utenti, Gekobet propone un generoso bonus casino di benvenuto fino a 3.000€, suddiviso sui primi tre depositi. Questa offerta permette di esplorare l’ampio catalogo di slot con un reale vantaggio iniziale, offrendo una spinta interessante per chi vuole sperimentare il casinò in modo completo.



● ● ●

Gekobet metodi di pagamento disponibili

Gekobet mette a disposizione vari metodi di pagamento per depositi e prelievi, offrendo opzioni flessibili e sicure. Tra i metodi più comuni troviamo carte bancarie, e-wallet come Skrill e Neteller, e servizi come PayPal e Postepay, che facilitano sia depositi rapidi che prelievi sicuri. Inoltre, Gekobet include soluzioni come Paysafecard e Bonifico Bancario per rispondere alle diverse esigenze degli utenti. Di seguito, un riepilogo dei metodi, del deposito minimo e dei tempi di accredito:

Carte Bancarie : deposito minimo 10€, deposito massimo 2000€, prelievo entro 1-3 giorni, 0 commissioni.

: deposito minimo 10€, deposito massimo 2000€, prelievo entro 1-3 giorni, 0 commissioni. Postepay: deposito minimo 10€, deposito massimo 2000€, prelievo entro 1-3 giorni, 0 commissioni.

Scratch : deposito minimo 1€, deposito massimo 2000€, prelievo 12-24 ore, 0 commissioni.

: deposito minimo 1€, deposito massimo 2000€, prelievo 12-24 ore, 0 commissioni. Skrill: deposito minimo 10€, deposito massimo 2000€, prelievo entro 12-24 ore, 0 commissioni.

Neteller : deposito minimo 10€, deposito massimo 2000€, prelievo entro 12-24 ore, 0 commissioni.

: deposito minimo 10€, deposito massimo 2000€, prelievo entro 12-24 ore, 0 commissioni. Bonifico Bancario : deposito minimo 5€, deposito massimo 2000€, prelievo entro 3-5 giorni, 0 commissioni.

: deposito minimo 5€, deposito massimo 2000€, prelievo entro 3-5 giorni, 0 commissioni. Paysafecard: solo deposito (min. 10€, max 2000€), accredito immediato, 0 commissioni.

PayPal: deposito minimo 10€, deposito massimo 2000€, prelievo entro 1-2 giorni, 0 commissioni.

MyBank: deposito minimo 10€, deposito massimo 100€, accredito immediato, 0 commissioni.

● ● ●

Servizio clienti Gekobet, disponibilità e supporto

Abbiamo testato il servizio clienti di Gekobet tramite la live chat per ottenere chiarimenti su bonus e prelievi. Inizialmente, il sistema ci ha messi in contatto con un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, che ha fornito risposte automatiche. Tuttavia, le risposte non sono state sufficientemente dettagliate, e abbiamo richiesto l’assistenza di un operatore umano. Quest’ultimo si è mostrato competente e disponibile, rispondendo con precisione alle nostre domande e risolvendo rapidamente le problematiche. L’esperienza generale è stata positiva, ma il bot potrebbe beneficiare di miglioramenti per una maggiore efficacia iniziale.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

Per contattare l’assistenza clienti di Gekobet, sono disponibili due metodi principali. La live chat è ideale per risolvere rapidamente problemi comuni, con un assistente virtuale disponibile in ogni momento e la possibilità di parlare con un operatore umano per questioni più complesse (anche se l'orario di disponibilità degli operatori non è specificato). Per richieste più approfondite, è consigliato utilizzare l’email.

Live chat : assistente virtuale sempre disponibile, operatori umani in orari non specificati

: assistente virtuale sempre disponibile, operatori umani in orari non specificati Email: supporto@gekobet.it – consigliata per problemi complessi

● ● ●

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Gli utenti di Gekobet mostrano opinioni contrastanti sull'esperienza di gioco. Da un lato, molti apprezzano la varietà di giochi da casinò, con oltre 3.400 titoli disponibili, e il bonus multipla che permette di incrementare le vincite su scommesse multiple. Anche l’esperienza mobile viene valutata positivamente per la sua facilità d'uso e la velocità.

Dall’altro, alcuni utenti segnalano insoddisfazione per il servizio clienti, che a volte offre risposte poco soddisfacenti attraverso l’assistente virtuale e ha tempi di attesa per parlare con un operatore umano. Inoltre, l'aspetto grafico del sito viene considerato migliorabile e meno moderno rispetto a quello di altri operatori.

Feedback positivi:

Ampia selezione di giochi : "Ho trovato su Gekobet una selezione di giochi davvero ampia, che mi ha permesso di esplorare tantissime slot. Ottimo anche il bonus multipla, che aumenta le vincite con poche scommesse aggiunte”.

: "Ho trovato su Gekobet una selezione di giochi davvero ampia, che mi ha permesso di esplorare tantissime slot. Ottimo anche il bonus multipla, che aumenta le vincite con poche scommesse aggiunte”. Bonus multipla vantaggioso : "Il bonus multipla è davvero vantaggioso! Con solo pochi eventi in più, sono riuscito ad aumentare notevolmente le vincite. È una buona opzione per chi ama scommettere su più partite insieme”.

: "Il è davvero vantaggioso! Con solo pochi eventi in più, sono riuscito ad aumentare notevolmente le vincite. È una buona opzione per chi ama scommettere su più partite insieme”. Esperienza mobile intuitiva:

Feedback negativi:

Servizio clienti con margini di miglioramento : "L'assistenza clienti potrebbe migliorare. L’assistente virtuale è utile per domande semplici, ma per questioni più complesse ho dovuto attendere un po' prima di parlare con un operatore umano”.

: "L'assistenza clienti potrebbe migliorare. L’assistente virtuale è utile per domande semplici, ma per questioni più complesse ho dovuto attendere un po' prima di parlare con un operatore umano”. Grafica del sito da sistemare: “La piattaforma mobile è semplice da usare e le scommesse si piazzano rapidamente, ma il sito avrebbe bisogno di una grafica più moderna. Rispetto ad altri, sembra un po' datato".

● ● ●

Recensioni Gekobet: il verdetto finale di CalcioMercato

Abbiamo testato Gekobet e riscontrato numerosi aspetti positivi, accompagnati da alcune aree da migliorare. La piattaforma vanta un’ampia offerta di giochi di casinò, con oltre 3.400 titoli di 39 provider, che soddisfano anche i giocatori più esigenti. Il bonus multipla aggiunge valore alle scommesse combinate, rendendolo interessante per chi cerca un incremento sulle vincite. Tuttavia, l'interfaccia grafica appare essenziale rispetto ad altri operatori e il servizio clienti, inizialmente gestito da un assistente virtuale, non offre risposte esaustive per tutte le richieste. In sintesi, Gekobet è una scelta valida per chi cerca un’ampia gamma di giochi e un bonus sulle multiple, sebbene miglioramenti nella navigabilità e assistenza possano ottimizzare ulteriormente l’esperienza.

● ● ●

Domande Frequenti

Gekobet è sicuro?

Sì, Gekobet opera in Italia con licenza ADM (codice GAD 15232), garantendo un ambiente di gioco regolamentato e sicuro. La piattaforma applica misure di sicurezza e offre strumenti di gioco responsabile.

Perché scegliere Gekobet?

Gekobet si distingue per la sua vasta selezione di giochi, includendo sia un ricco bonus di benvenuto per il casinò fino a 3.000€, sia un bonus scommesse per nuovi utenti. Inoltre, il bonus multipla offre vantaggi interessanti per chi ama le scommesse combinate, rendendo Gekobet una scelta valida per gli appassionati di promozioni e un’ampia varietà di giochi.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Gekobet?

L'interfaccia grafica potrebbe essere aggiornata per una migliore esperienza visiva e il servizio clienti potrebbe offrire maggiore disponibilità con operatori umani.