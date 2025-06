Recensione Idealbet: il test definitivo e la nostra opinione

Idealbet è un bookmaker che opera in Italia con regolare licenza ADM (Concessione GAD n. 15237). Sebbene non sia molto conosciuto, questo operatore ha preso piede – negli ultimi tempi – tra gli appassionati di scommesse sportive e giochi online. Per questo motivo, abbiamo deciso di stilare questa recensione Idealbet, in cui andremo ad analizzare tutti gli aspetti principali del sito, comprese le promozioni e il bonus benvenuto.

Il nostro riscontro su Idealbet

⭐ 2.5/5 Giudizio generale

⭐ 2/5 Bonus benvenuto

⭐ 2.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3/5 Palinsesto e mercati

⭐ 3/5 Servizio clienti

Il nostro giudizio complessivo su Idealbet si attesta a 2,5 stelle sulle 5 disponibili. I motivi di ciò hanno a che vedere con l’assenza di un bonus scommesse di benvenuto. Al momento, nella sezione “Promo” del sito è disponibile una sola tipologia di welcome bonus ed è quella dedicata agli amanti del casinò. Altri aspetti che non ci hanno particolarmente colpiti per brillantezza sono l’interfaccia grafica e la fluidità della piattaforma, che non garantiscono performance sempre al top. Tra le note positive, un buon numero di mercati nella sezione scommesse, soprattutto sulle partite di calcio di rilievo.

Recensioni Idealbet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Come anticipato, su Idealbet non c’è un bonus benvenuto sport. Questo rappresenta un aspetto negativo e che tende a penalizzare gli amanti delle scommesse sportive. Coloro i quali si registrano tramite “Punto Vendita Ricarica”, potranno ottenere un bonus free del valore di 10 euro da giocare nella sezione Slot. Nonostante l’importo più basso rispetto ad altri siti scommesse (ad esempio, su Goldbet e Lottomatica è possibile ricevere un fun bonus gratuito da 2.000 euro), questo bonus gratuito è da considerarsi utile in quanto consente di testare la piattaforma di Idealbet senza intaccare il proprio capitale.

Come procedere alla registrazione su Idealbet

Non abbiamo incontrato difficoltà di alcun tipo nell’aprire un conto gioco Idealbet. La procedura di registrazione è semplice e relativamente veloce (bastano 5-6 minuti). Di seguito, gli step da seguire per aprire un nuovo conto scommesse su questo operatore:

Accedere al sito www.idealbet.it; Cliccare sul pulsante “Registrati”, posizionato in alto a destra (accanto al pulsante “Accedi”); Compilare i campi richiesti, tra cui nome, cognome, codice fiscale, recapiti; Scegliere una Username univoca, ovvero non ancora utilizzata da nessun utente iscritto su Idealbet; Accettare termini e condizioni, privacy policy e contratto di gioco, dopodiché cliccate su “Avanti”; Inserire i dati relativi al proprio documento di identità e caricarlo entro i successivi 30 giorni dalla data di registrazione.

A questo punto, se avrete seguito alla lettera questa procedura, risulterete registrati. Ad oggi, quella classica è l’unica modalità di registrazione presente. Idealbet non rientra, infatti, tra i siti scommesse SPID.

Idealbet: recensioni sul palinsesto sportivo

Gli amanti delle scommesse sportive possono contare su un palinsesto di tutto rispetto. Sono 33 le discipline sportive che compongono il palinsesto di Idealbet, un numero addirittura superiore alla media del mercato italiano, che si attesta sui 30 sport. All’interno del singolo evento, è possibile trovare alcuni mercati interessanti. Ad esempio, nelle partite di calcio di cartello (come la Champions League o la Serie A) è presente il mercato “Metodo Gol”, con cui è possibile pronosticare le modalità di marcature durante un match (gol da corner, gol da fuori area, gol di testa, ecc.).

Il casinò Idealbet: una discreta sezione con ben 33 provider

Dai nostri test, che sono serviti per scrivere questa recensione, non abbiamo riscontrato grossi difetti nella sezione Idealbet casinò. Sebbene non eccelli in nulla, il casinò online è dotato di un buon numero di provider (33 per l’esattezza) e di Slot per tutti i gusti. Tra i titoli che ci hanno maggiormente colpito, abbiamo trovato la Nitropolis 5, una macchinetta targata Elk con suoni e grafiche davvero accattivanti. La sezione Live Casinò è dominata da Evolution, con giochi come il Crazy Time o tantissimi tavoli di BlackJack che intrattengono – ogni giorno – migliaia di appassionati. Differentemente dalle scommesse, è presente un bonus casinò di benvenuto, che dà diritto a ricevere fino a 500 euro.

Idealbet metodi di pagamento disponibili

Idealbet consente di effettuare depositi e prelievi tramite tutti i principali circuiti delle carte di credito o prepagate (Visa, Mastercard e Maestro). Ecco un riepilogo delle principali modalità supportate:

PayPal , deposito minimo 10€, prelievo entro 24 ore

, deposito minimo 10€, prelievo entro 24 ore Postepay , deposito minimo 10€, prelievo entro 24 ore

, deposito minimo 10€, prelievo entro 24 ore Skrill , deposito minimo 5€, prelievo entro 24 ore

, deposito minimo 5€, prelievo entro 24 ore Carta di credito , deposito minimo 10€, prelievo 1-2 giorni lavorativi

, deposito minimo 10€, prelievo 1-2 giorni lavorativi Bonifico SEPA, deposito minimo 2€, prelievo in 2-5 giorni lavorativi

La presenza di PayPal tra i metodi disponibili conferma l’affidabilità della piattaforma e colloca Idealbet tra i siti scommesse PayPal italiani.

Recensioni Idealbet: il verdetto finale di CalcioMercato

L'opinione della nostra redazione su Idealbet è piuttosto tiepida. Nonostante questo bookmaker disponga di una licenza ADM che garantisce sicurezza e affidabilità, ci lascia perplessi l'assenza di un bonus benvenuto sportivo, aspetto fondamentale per conquistare nuovi clienti. Apprezziamo invece la quantità e la varietà degli sport presenti nel palinsesto, sicuramente superiore rispetto alla media dei competitor, e i numerosi mercati disponibili per eventi calcistici di primo piano. Rimaniamo meno convinti dal sito web: la piattaforma avrebbe bisogno di aggiornamenti grafici e di performance per rendere più agevole la navigazione. Idealbet potrebbe essere una buona scelta per utenti già esperti, ma al momento non rappresenta la nostra prima raccomandazione per chi si avvicina al betting online.

Domande Frequenti

Idealbet è sicuro?

Sì, Idealbet è autorizzato dall’ADM (licenza GAD 15237) e garantisce sicurezza nelle transazioni grazie a metodi affidabili come PayPal e alla tutela rigorosa dei dati personali.

Perché scegliere Idealbet?

Idealbet offre un palinsesto sportivo superiore alla media, mercati molto originali nelle partite di calcio e una sezione casinò completa, con titoli di qualità e bonus dedicati.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Idealbet?

Idealbet dovrebbe introdurre un bonus benvenuto scommesse, migliorare la grafica del sito per una navigazione più intuitiva e ottimizzare le prestazioni tecniche generali della piattaforma.