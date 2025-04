Il network di Vincitu Srl ingloba diversi siti di scommesse. Tra questi c’è Loyalbet, un bookmaker con licenza ADM n. 15200 che punta a diventare un punto di riferimento per gli scommettitori. In questa nostra recensione, in cui abbiamo testato tutte le funzionalità di Loyalbet per quasi una settimana (per un ammontare complessivo di 19 ore), ci occuperemo di tutti gli aspetti principali di questo operatore: promozioni, palinsesto e mercati sportivi, metodi di pagamento e molto altro.

Il nostro riscontro su Loyalbet

⭐ 3/5 Giudizio generale

⭐ 3.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 2.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2.5/5 Servizio clienti

Tra gli aspetti che ci hanno maggiormente colpito di Loyalbet c’è il bonus senza deposito, che consente ai nuovi iscritti di ricevere 100 euro gratis da scommettere nella sezione sport. La presenza di una simile offerta non è da sottovalutare, poiché tende ad intercettare una vasta gamma di appassionati di giochi online. Da migliorare, invece, il design del sito, che si presenta con una grafica non troppo moderna e con alcuni rallentamenti che penalizzano l’esperienza dell’utente, e il numero di sport su cui è possibile scommettere, che come vedremo in seguito è inferiore rispetto a quelli presenti sulla maggior parte dei siti scommesse.

Recensioni Loyalbet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Loyalbet accoglie i nuovi iscritti con un bonus senza deposito di 100€, disponibile dopo la verifica e l'attivazione definitiva del proprio account. Per ottenere questo bonus non è richiesta alcuna procedura con codici speciali: è sufficiente caricare un documento d’identità valido per la conferma del conto gioco. Per sbloccare il bonus sarà necessario giocare l’importo ricevuto per un totale di 10 volte. Al termine di questa fase, si ottiene un ulteriore coupon del valore pari al 30% del bonus originale (30€). Tale importo richiede una giocata multipla di almeno tre eventi con una quota minima per evento di 1,50 e una quota complessiva non inferiore a 5,00. I requisiti di puntata non sono dei più favorevoli, ma grazie a questa promozione sarà possibile provare questo bookmaker senza rischiare il proprio capitale.

Il bonus di Loyalbet a confronto

Il bonus senza deposito di Loyalbet consiste in 100€ accreditati alla convalida del conto, con un requisito di giocata pari a 10 volte per sbloccarlo. Solo in seguito, si riceve un coupon del 30% (fino a 30€), utilizzabile su una multipla con almeno 3 eventi e quota minima complessiva di 5.00.

Loyalbet: 100€ senza deposito, rollover 10x, coupon del 30% dopo la conversione

Netwin: fino a 250€ in Fun Bonus, ma con requisito 50x e validità di 3 giorni

Betsson: 100€ in 5 fasi settimanali, con condizioni complesse ma distribuite nel tempo

Seppur generoso in termini di importo iniziale, il bonus Loyalbet risulta meno vantaggioso per gli amanti delle scommesse sportive, a causa della doppia soglia di sblocco e di requisiti che limitano la libertà di gioco rispetto alle alternative.

Come procedere alla registrazione su Loyalbet

Se vi state chiedendo come aprire un conto gioco su Loyalbet, in basso potrete trovare la procedura di registrazione passo-passo e completa per iniziare a scommettere su questo sito. Prima di spiegarvi come registrarsi su Loyalbet, segnaliamo che questa piattaforma non rientra tra i siti scommesse SPID. Quella classica è l’unica modalità di registrazione possibile.

Accedere a www.loyalbet.it;

Cliccare sul pulsante “Registrati”, posizionato in alto a destra e colorato di rosso;

Inserire il proprio codice fiscale (assicuratevi che sia corretto) e cliccare su “Avanti”;

Grazie all’inserimento del c.f., alcuni dei campi presenti risulteranno già compilati. Procedete, quindi, con la compilazione dei dati mancanti;

Inserire il codice OTP ricevuto tramite SMS o tramite mail;

Inviare una copia fronte-retro di un documento di identità (carta d’identità, patente o passaporto) entro 30 giorni dall’apertura del conto e ricevere il bonus senza deposito.

Loyalbet: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo di Loyalbet comprende circa 15 discipline, tra cui arti marziali miste, pallanuoto, rugby, sci alpino, snooker, cricket e beach volley. Una varietà discreta, ma inferiore rispetto a operatori come Sisal, che arrivano a proporre fino a 27 sport differenti. In compenso, l’attenzione riservata al calcio è elevata, con copertura di tornei come Eredivisie, Coppa d’Africa, Copa Sudamericana, Serie A brasiliana e campionati giovanili. I mercati disponibili superano le 190 tipologie per i match principali, garantendo ampia libertà di scelta. Le quote sui risultati esatti risultano tra le più alte osservate nei test, sopra la media di diversi competitor italiani tra cui Goldbet.

Il casinò Loyalbet: più di 1.500 Slot diverse

Il casino Loyalbet presenta un catalogo ampio e ben organizzato che include slot online, giochi da tavolo classici, titoli arcade come JetX e Spaceman, video poker e un’area Casinò Live con croupier in tempo reale. Il bonus benvenuto casinò Loyalbet prevede 250€ in Fun Bonus, accreditati entro 24 ore dalla verifica dell’identità e del numero di telefono, da utilizzare esclusivamente sulle slot TADA Gaming. Tuttavia, le condizioni sono particolarmente stringenti: è richiesto un wagering 45x e, una volta raggiunto, si ottiene un coupon pari al 10% dell'importo, da giocare almeno una volta. Inoltre, alcune slot presentano tempi di caricamento superiori ai 30 secondi, un elemento che incide negativamente sulla fluidità dell’esperienza, soprattutto da mobile, rispetto ai migliori siti casinò.

Loyalbet metodi di pagamento disponibili

Loyalbet consente di effettuare depositi e prelievi tramite numerosi canali, con importi minimi accessibili e procedure rapide per la maggior parte delle operazioni. Le opzioni disponibili sono pensate per adattarsi alle esigenze sia dei giocatori occasionali che degli utenti abituali. Ecco un riepilogo delle principali modalità supportate:

PayPal, deposito minimo 5€, prelievo entro 24 ore

Postepay-Fast, deposito minimo 5€, prelievo entro 24 ore

Carta - Skrill, deposito minimo 5€, prelievo in 1-3 giorni lavorativi

Nuvei, deposito minimo 5€, prelievo entro 24 ore

Bonifico SEPA, deposito minimo 5€, prelievo in 2-5 giorni lavorativi

Bonifico Fabrick FAST, deposito minimo 5€, prelievo entro 24 ore

Bonifico Fabrick, deposito minimo 5€, prelievo in 2-5 giorni lavorativi

Bonifico domiciliato, deposito minimo 5€, prelievo in 2-5 giorni lavorativi

Istanza di prelievo, deposito minimo 5€, prelievo in 1-2 giorni lavorativi

La presenza di PayPal tra i metodi disponibili conferma l’affidabilità della piattaforma e colloca Loyalbet tra i siti scommesse PayPal italiani.

Recensioni Loyalbet: il verdetto finale di CalcioMercato

La nostra redazione, dopo la recensione approfondita di Loyalbet, è giunta a un'opinione complessivamente positiva, anche se con qualche riserva. Abbiamo particolarmente apprezzato il bonus senza deposito, che offre un’opportunità concreta di testare la piattaforma senza investire denaro reale fin da subito. Tuttavia, crediamo che i requisiti richiesti per convertirlo siano fin troppo rigidi e potrebbero scoraggiare molti giocatori. Inoltre, il sito presenta una navigazione non sempre fluida e una grafica che richiederebbe aggiornamenti significativi per essere al passo con la concorrenza. Loyalbet resta comunque consigliato a chi cerca bonus gratuiti, ma secondo noi necessita di ulteriori miglioramenti per diventare davvero competitivo nel mercato italiano. Ad oggi, riteniamo che esistano alternative migliori a questo bookmaker.

Domande Frequenti

Loyalbet è sicuro?

Sì, Loyalbet dispone di regolare licenza ADM (n. 15200) e utilizza sistemi avanzati per tutelare le transazioni finanziarie e proteggere i dati personali degli utenti.

Perché scegliere Loyalbet?

Loyalbet offre un bonus senza deposito interessante da 100€, quote competitive sui principali eventi sportivi e pagamenti rapidi tramite metodi affidabili come PayPal.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Loyalbet?

Loyalbet dovrebbe aggiornare il design del sito, aumentare la fluidità della navigazione e rendere più semplici i requisiti per convertire il bonus benvenuto.