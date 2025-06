Il nostro riscontro su Planetwin365

. Fondato nel 2009 dalla società SKS365 Group, il brand ha saputo conquistarsi rapidamente una folta fan-base grazie ai suoi prodotti di altissima qualità, oltre che alle preziose collaborazioni e partnership strette con illustri società sportive.Cominciamo subito con il mostrarvi i punteggi che abbiamo scelto di assegnare a tutti i principali servizi offerti da Planetwin 365.

⭐ 3/5 Giudizio generale

⭐ 3/5 Bonus benvenuto

⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 4/5 Palinsesto e mercati

⭐ 3/5 Servizio clienti



Planetwin365 ci è sembrata a tutti gli effetti piattaforma completa. Pur disponendo di numerosissime sezioni di gioco, non abbiamo avuto alcun problema a navigare sul portale, sia in modalità desktop che sui dispositivi mobile. Lo sportsbook contiene circa 24 discipline, tra le quali sono presenti anche sport di nicchia come le freccette, il surf e il golf.



A rendere unica la piattaforma è sicuramente la vastissima selezione di quote da aggiungere alla schedina. Basti pensare che per alcuni eventi sportivi è possibile scorrere una lista di oltre 3000 differenti opzioni di scommessa e combo.

Planetwin365 recensione sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus benvenuto di Planetwin365 prevede un accredito pari al 100% del primo deposito fino a un massimo di 200€, se effettuato con metodi qualificanti e di almeno 20€. Per ottenerlo, è necessario aprire un nuovo conto, inviare un documento valido, spuntare l’opzione per il bonus, e scommettere entro 15 giorni un importo pari a sei volte il deposito (o almeno 2.400€ se il deposito supera i 400€) su scommesse sportive multiple con almeno 3 eventi e quota minima complessiva di 3.00. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visionare la pagina promozionale.

Il bonus di Planetwin365 a confronto

Nel corso delle nostre analisi, abbiamo messo a confronto ilBonus benvenuto scommesse di Planetwin365 con le promozioni offerte da altri due competitor di mercato: Leovegas e Snai. Il bonus di Planetwin365 scommesse risulta essereleggermente più vantaggioso rispetto alla media di mercato. L’importo totale che è possibile riscuotere è 200€, superiore alle quote messe a disposizione da Leovegas e Snai. Come spesso ripetiamo nelle nostre recensioni dei siti scommesseinoltre, c’è da considerare anche i requisiti di scommessa legati a ciascun bonus. LeoVegas richiede un requisito di scommessa di 1x, mentre Snai impone che il bonus debba essere giocato almeno 6 volte. Anche se Snai offre un bonus di registrazione di 15€ senza obbligo di deposito, secondo noi, Planetwin365 si distingue nettamente e vince questo confronto senza alcun dubbio.

▶ Planetwin 365

Planetwin365 offre oltre 20 eventi sportivi su cui scommettere, con una vasta copertura di campionati e tornei internazionali, oltre alla possibilità di seguire gli incontri in live streaming. Dispone inoltre di una sezione dedicata alle scommesse live, un'area giochi virtuali, ed è accessibile tramite un'app mobile dedicata, permettendo di giocare comodamente da qualsiasi dispositivo.

PRO ✅ CONTRO ❌ Ampia varietà di quote

Ottima App

Live Streaming

Bonus Multipla Interfaccia navigazione da migliorare

▶ Leovegas

Il bookmaker Leovegas mette a disposizione circa 20 eventi sportivi su cui scommettere, offrendo anche la possibilità di puntare sui propri incontri in modalità live. Il portale è provvisto anche di un’area casinò che ospita più di 1.000 giochi, tra slot machine, giochi da tavolo e game show.

PRO ✅ CONTRO ❌ Vincitore premio IGA Best Mobile Operator nel 2024

Quote competitive

Ampio Palinsesto

N° Slot disponibili Sezione casino più completa rispetto a quella scommesse

▶ Snai

Con uno sportsbook che conta ben 24 discipline sportive, un’ampia sezione dedicata alle scommesse live e un’area esclusiva per l’ippica, Snai rappresenta un punto di riferimento per i giocatori italiani. Il portale offre quote altamente competitive, una funzionalità di live streaming e un’app mobile dedicata per dispositivi Android e iOS.

PRO ✅ CONTRO ❌ Brand popolare e affidabile

Ampia varietà di bonus e promo

Bonus senza deposito

Registrazione con SPID Req. Puntata bonus elevati

Come procedere alla registrazione su Planetwin365

Aprire un conto di gioco su Planetwin365 Sport è molto semplice e richiede tempi di attesa brevissimi. Durante i nostri test, siamo infatti riusciti a convalidare un nuovo account nel giro di poche ore. Ecco quali sono gli step fondamentali da seguire per registrarsi sulla piattaforma:

Raggiungi il sito web o scarica l’app mobile di Planetwin365; Clicca sul pulsante “Registrati”; Compila il form con i dati anagrafici e trasmetti un documento; Seleziona il tuo bonus di benvenuto; Attendi che i documenti vengano esaminati ed approvati.

Planetwin 365, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Abbiamo trovato piuttosto gradevole l’interfaccia grafica del portale, così come il menù di navigazione posto in cima alla pagina web. Siamo rimasti particolarmente soddisfatti anche dalla praticità con cui è possibile compilare la propria schedina. È sufficiente, infatti, cliccare sulla quota interessata e questa verrà automaticamente inserita in coda sulla bolletta, pronta per essere giocata.

Il sito offre una sezione dedicata esclusivamente ai giochi di tipo virtual e alle scommesse in modalità live. Sono ben 10 le categorie sportive comprese nell’area live, perfettamente in linea con gli standard di mercato. Navigando, inoltre, tra le sezioni “statistiche” e "risultati", i giocatori possono facilmente formulare i propri pronostici calcio di oggi.

Planetwin365 opinione sull’app mobile e sulla navigabilità

Per realizzare questa recensione Planetwin365 abbiamo chiaramente testato anche la sua piattaforma mobile. Malgrado le tantissime sezioni che il provider offra ai propri utenti, l’app mobile consente una navigazione intuitiva e decisamente fluida.

Accedere al conto, così come effettuare lo switch da una sezione all’altra ci è sembrato estremamente naturale in fase di test e siamo rimasti particolarmente colpiti dalla qualità dei contenuti offerti in modalità live.



Unica nota dolente: non è prevista alcuna funzionalità offline. Questo significa che, anche per consultare i dati e il proprio saldo di gioco occorre avere accesso ad una connessione internet.

Planetwin 365 recensioni su palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo di Planetwin365 include più di 20 eventi su cui scommettere. Oltre al calcio, al tennis, al basket e a tutte le altre discipline che sono particolarmente popolari in Italia, il bookmaker mette a disposizione anche moltissimi sport di nicchia.

Parliamo, ad esempio, dei campionati di surf, di padel o di cricket, la cui presenza può fare indubbiamente piacere agli scommettitori più creativi. Anche per quel che riguarda le popolarissime Scommesse Serie A, i giocatori possono fruire di una grandissima varietà di quote, leggermente più elevate rispetto a quelle proposte dai principali competitor di mercato.

Lotto Win: Cos’è e come funziona?

Lotto Win è uno strumento integrato all’interno del portale Planetwin365 che consente ai giocatori di formulare schedine automatiche. È sufficiente inserire il proprio budget e l’importo che si desidera vincere, dopodiché Lotto Win proporrà immediatamente una schedina pronta da giocare.

Certo, sono tantissime le piattaforme di gioco che offrono un bot per la formulazione di schedine automatiche, ma l’enorme quantità di quote offerte su Planetwin365 fanno di Lotto Win un tool unico nel suo genere.

Totocalcio: Cos’è e come funziona?

La funzionalità Totocalcio permette ai giocatori di provare ad azzeccare pronostici vincenti su un determinato numero di eventi sportivi. In base all’opzione selezionata, si può tentare la fortuna su un minimo di 3 eventi fino ad un massimo di 13.



Tra le opzioni disponibili, infatti, abbiamo: “Formula 3”, “Formula 5”, “Formula 7”, “Formula 9”, “Formula 11” e infine “Formula 13”.Gli eventi vengono selezionati dal portale, per cui i giocatori devono semplicemente indicare se gli eventi indicati nel tabellone avranno esito 1, 2 o X.

Valutazione della sezione Live Streaming

Accedendo alla sezione “Live”, direttamente dal menù di navigazione, è possibile consultare un ricco palinsesto di eventi su cui scommettere in diretta. Il numero di sport disponibili per le scommesse live può variare ogni giorno, in base ai match che vengono di volta in volta disputati.

A differenza di altri bookmaker italiani, Planetwin365 mette a disposizione un ottimo palinsesto, specialmente per quel che riguarda il calcio, il basket e il tennis. La ciliegina sulla torta è sicuramente la funzionalità “Diretta TV”, che consente ai giocatori di assistere ai propri eventi preferiti direttamente dal portale di gioco.

Il casino Planetwin365: oltre 3000 titoli e un ricco welcome bonus

Sebbene il brand sia conosciuto perlopiù per i servizi legati al betting sportivo, Planetwin365 casino rappresenta un prolungamento della piattaforma esclusivamente dedicato al mondo dei giochi per casinò. La vetrina include circa 3478 giochi, distribuiti nelle categorie: slot machine, live casinò, giochi di carte, roulette e altri giochi.

A dire la verità, in questo caso il raggruppamento in categorie non risulta essere troppo intuitivo. La categoria “altri giochi”, ad esempio, ci è sembrata essere un semplice miscuglio di titoli relativi alle altre categorie. Inoltre, il noto operatore offre un ricco bonus casino di benvenuto del 100% fino a 3000€.



Planetwin365 metodi di pagamento disponibili

Planetwin365 offre una buona varietà di metodi di pagamento, e la maggior parte dei trasferimenti non prevede alcuna commissione. Ecco, quindi, quali sono tutte le opzioni che possono essere selezionate, i depositi minimi e i tempi di accredito:

Metodo Dep. Minimo Tempi accredito 5€ Istantaneo 10€ Istantaneo 5€ Istantaneo 10€ Istantaneo 10€ Istantaneo 10€ Istantaneo 5€ Istantaneo 20€ 1-3 giorni

Servizio clienti Planetwin365: uno dei pochi con numero verde dedicato

Durante i nostri test sulla piattaforma, ci siamo messi in contatto con il team di operatori di Planetwin365 per vagliare l’efficienza e la qualità del servizio clienti. Tramite la live chat siamo stati accolti inizialmente da Planetino, un bot che risponde in modo automatico alle richieste degli utenti.

Dopo un breve scambio, abbiamo deciso di chiedere a Planetino di metterci in contatto con un operatore reale, il quale ha risposto alle nostre domande nel giro di pochi secondi.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

Il servizio clienti di Planetwin365 può essere raggiunto tramite la sezione “Aiuto”. Qui è possibile consultare un’ampia sezione FAQ, ma si può anche avviare la pratica live chat attiva 24 ore su 24 o inviare un modulo di contatto email.

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Ecco alcune opinioni Planetwin365 che abbiamo trovato su diversi siti di recensioni e feedback indipendenti online:

Portale Punteggio Recensione Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐ "Per quanto mi riguarda Planetwin 365 è uno dei migliori siti in circolazione, se non il migliore, e per questo lo consiglio, ricordando però di giocare sempre e soprattutto con moderazione!" . Opinioni.it ⭐⭐⭐⭐⭐ "Uno dei punti forti di PlanetWin365 è la sua ampia selezione di sport su cui scommettere, inclusi calcio, basket, tennis e baseball. Inoltre, il sito offre una varietà di giochi da casinò, come slot machine, blackjack, roulette e poker, per i giocatori che amano l'emozione del casinò". App Store ⭐⭐⭐⭐ "Buona selezione di eventi e quote, ma è molto difficile farsi accettare una Bet live, specie se multipla, visto che la lentezza con la quale viene accettata espone la stessa al cambiamento di quota e quindi al rifiuto dell’operatore". App Store ⭐⭐⭐ "Consiglio di inserire la lente cerca in modo che si possa cercare tranquillamente una squadra come la sezione live come le altre app di scommesse sportive".

Recensioni Planetwin365: il verdetto finale di CalcioMercato

Possiamo dire che Planetwin365 ci è sembrata una piattaforma abbastanza completa, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi giocatore. Durante i nostri test abbiamo particolarmente apprezzato l’ampio palinsesto di eventi e, soprattutto, l’incredibile numero di quote a disposizione.



Trattandosi di un colosso del settore, forse ci saremmo aspettati una maggiore generosità dal comparto bonus, anche se c’è da dire che ormai le promozioni gratuite e i bonus senza deposito sono rari nelle sezioni sportive. Nonostante ciò, l’ottimo servizio clienti e l’app mobile fanno di Planetwin365 uno dei migliori bookmaker dello stivale.

Domande Frequenti

Planetwin365 è sicuro?

Planetwin365 è una piattaforma di gioco altamente affidabile e sicura. È dotato di sistemi di sicurezza all’avanguardia, misure di protezione dei dati e gestisce con estrema puntualità tutti i pagamenti.

Perché scegliere Planetwin365?

Secondo la nostra opinione Planetwin365 rappresenta un portale di gioco completo, in grado di offrire innumerevoli eventi sportivi, una grandissima quantità di quote e persino la possibilità di fruire di alcuni incontri in diretta streaming.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Planetwin365?

Il comparto bonus potrebbe essere senz’altro più ampio, dal momento che parliamo di un colosso del settore come Planetwin365. In più sarebbe meglio creare un menù di navigazione leggermente più organizzato, con meno sezioni ma più chiare.



Su Planetwin365 esistono degli strumenti per favorire il gioco responsabile?

Sì Planetwin365, così come tutti gli operatori con licenza ADM, mette a disposizione dei propri giocatori degli strumenti per il gioco responsabile