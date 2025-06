Starcasino è un operatore di scommesse e casinò online che ha guadagnato popolarità negli ultimi anni grazie a una vasta gamma di offerte, tra cui scommesse sportive, giochi da casinò e promozioni interessanti. Sul mercato italiano dal 2012, Starcasino opera con una licenza rilasciata dall’ADM (ex AAMS), numero di concessione 15230, garantendo una piattaforma sicura e ben regolamentata secondo le normative italiane. Con oltre dieci anni di esperienza nel settore del gaming online, l'operatore si distingue per l’affidabilità e la protezione dei dati degli utenti. Noi di Calciomercato abbiamo testato la piattaforma, provando ogni funzionalità, dal palinsesto scommesse al casinò, per offrirti un resoconto completo e imparziale.

● ● ●

Il nostro riscontro su Starcasino

⭐ 4/5 Giudizio generale

⭐ 3/5 Bonus benvenuto

⭐ 4/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3/5 Palinsesto e mercati

⭐ 5/5 Servizio clienti



Il nostro giudizio su Starcasino è positivo per diversi aspetti. La piattaforma eccelle per il palinsesto di scommesse sportive, che include una vasta gamma di sport e mercati, con quote competitive che non sfigurano rispetto a operatori come Snai e Goldbet. Abbiamo apprezzato molto il servizio clienti, che ha risposto rapidamente e in modo esaustivo alle nostre domande, specialmente in merito ai bonus scommesse. Tuttavia, l'interfaccia della piattaforma potrebbe essere migliorata per offrire un'esperienza utente più fluida, soprattutto per quanto riguarda la sezione mobile.

● ● ●

Recensioni Starcasino sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il Bonus Cashback di Benvenuto Sport di Starcasino offre un'interessante opportunità per i nuovi utenti. Per accedere a questa promozione, la prima scommessa sportiva deve includere almeno 5 eventi con quote uguali o superiori a 1.50. Ad esempio, una multipla di 8 eventi, in cui almeno 5 eventi rispettano la quota minima di 1.50, sarà considerata valida per il bonus (i sistemi e le scommesse integrali sono esclusi).

Il bonus verrà accreditato entro 48 ore lavorative dalla refertazione della scommessa e sarà visibile solo nella sezione Scommesse Sportive. Un aspetto importante da considerare è che il bonus deve essere utilizzato su una scommessa multipla con una quota minima di 8.00. Tuttavia, le vincite derivanti dal bonus saranno immediatamente prelevabili, rendendo questa promozione molto attraente per chi cerca un'opportunità di rigiocare e prelevare rapidamente.

In questa recensione abbiamo analizzato esclusivamente il bonus Starcasino valido per le scommesse sportive, ma tenete presente che l'operatore offre anche altre promozioni, analizzate dai nostri esperti nella guida dedicata. Su Starcasinò è disponibile anche un bonus senza deposito valido per le slot machine.

● ● ●

Starcasino a confronto con altri siti

Il bonus di Starcasino offre un cashback fino a 50€ sulla prima scommessa sportiva, che deve includere almeno 5 eventi con quota minima di 1.50. Il cashback deve essere rigiocato su una multipla con quota minima di 8.00. Le vincite derivanti dal bonus sono subito prelevabili.

Bet365 propone un bonus fino a 100€, corrispondente al deposito qualificante (minimo 5€). Prima di poter prelevare, è necessario scommettere tre volte l’importo cumulativo di deposito e bonus su eventi con quota minima di 1.20. Leovegas offre due vincite potenziate del 100% fino a 500€. Queste vincite sono utilizzabili su una scommessa pre-match e una live. Richiede un deposito minimo di 20€ e le vincite sono subito prelevabili senza ulteriori requisiti.

Starcasino si adatta a chi preferisce scommesse multiple, mentre Bet365 e Leovegas sono siti scommesse che offrono opzioni con maggiore flessibilità, ma con requisiti di puntata più complessi.



● ● ●

Come procedere alla registrazione su Starcasino

Registrarsi su Starcasino è un processo semplice e intuitivo, ma richiede il rispetto di alcuni passaggi specifici per poter iniziare a giocare e sfruttare i bonus disponibili. Di seguito trovi la procedura completa:

Accedi al sito ufficiale di Starcasino e clicca su "Registrati" in alto a destra

Inserisci i tuoi dati personali , tra cui nome, cognome, data di nascita e codice fiscale

Fornisci un indirizzo email valido e crea una password per il tuo account

Seleziona la tua nazionalità e conferma di essere maggiorenne

Carica un documento d’identità (carta d'identità o patente) per verificare la tua identità

Scegli un metodo di pagamento e imposta i limiti di deposito, come richiesto dalle normative italiane

Conferma la registrazione e accedi al tuo conto per iniziare a giocare

Una volta completati questi passaggi, potrai approfittare del bonus di benvenuto e iniziare a scommettere.

● ● ●

Starcasino, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Il sito di Starcasino è progettato per offrire un'esperienza fluida sia per le scommesse sportive che per i giochi da casinò. La navigazione è semplice grazie a menù chiari e sezioni ben definite che consentono un rapido accesso a scommesse, giochi di casinò e promozioni.

La piattaforma offre una vasta gamma di slot machine, giochi da tavolo virtuali come il Poker e un'ampia selezione di giochi con croupier dal vivo, inclusi Roulette e Blackjack, disponibili in streaming di alta qualità. Per gli appassionati di scommesse sportive, Starcasino copre eventi nazionali e internazionali con scommesse pre-match e live, offrendo quote competitive su vari sport come calcio, basket e tennis.

Grazie alla sua vasta gamma di giochi e scommesse, e a un'interfaccia user-friendly, Starcasino si distingue come una piattaforma adatta a diversi tipi di giocatori e offre un’esperienza di gioco tra le più complete, coinvolgenti e immersive.

● ● ●

Starcasino App Mobile: opinioni sulla navigabilità

L’appStarcasino mobile offre un’esperienza di gioco ben strutturata, replicando fedelmente il palinsesto disponibile nella versione desktop, sia per quanto riguarda le scommesse pre-match che quelle live. Gli utenti possono accedere a oltre 15 discipline sportive, dai grandi classici come calcio, tennis e basket, fino a sport di nicchia come il football americano e le scommesse speciali su eventi di spettacolo e politica.

Dal punto di vista della giocabilità, l’app permette di piazzare scommesse con una procedura leggermente più articolata rispetto ad altre piattaforme: sono necessari 7 passaggi per completare una giocata, rendendola un po' meno intuitiva per i nuovi utenti. Tuttavia, una volta familiarizzato con l’interfaccia, la procedura risulta fluida e veloce, anche in modalità in-play, un aspetto fondamentale per le scommesse live.

In generale, l’appStarcasino garantisce una buona navigabilità e offre tutti i metodi di pagamento disponibili sulla versione desktop, rendendola completa e versatile per gli utenti mobili.

● ● ●

Starcasino: recensioni sul palinsesto sportivo

Quando si parla di scommesse sportive, Starcasino non si distingue come il principale punto di forza rispetto a competitor più affermati come Snai e Sisal. Il palinsesto di Starcasino è più limitato, coprendo circa 15 discipline sportive, tra cui i classici calcio, tennis e basket. Tuttavia, manca la profondità di eventi e sport di nicchia che si possono trovare su altre piattaforme.

Il numero di mercati disponibili per ogni evento sportivo è inferiore rispetto a Snai, che offre oltre 400 mercati solo per il calcio, e a Sisal, che propone una varietà più ampia di mercati pre-match e live. Questo riduce le opzioni per chi cerca una maggiore personalizzazione delle scommesse. Inoltre, le quote di Starcasino, pur accettabili, non sono tra le più competitive, soprattutto se confrontate con piattaforme come Bet365, che spesso offrono margini più vantaggiosi per gli utenti.

Tuttavia, Starcasino resta una buona alternativa per piazzare scommesse sportive, soprattutto per coloro che cercano un'esperienza semplice e diretta, senza dover gestire troppe opzioni o complessità di gioco.

● ● ●

Il casinò Starcasino: una delle migliori piattaforme sul mercato italiano

Starcasino si conferma una delle migliori piattaforme di gioco online sul mercato italiano, grazie a una vasta selezione di giochi da casinò e un'esperienza utente di alta qualità. Il sito offre un ampio catalogo di slot machine con titoli di sviluppatori leader come NetEnt e Play’n Go, garantendo una varietà di temi e meccaniche di gioco per soddisfare ogni tipo di giocatore. Oltre alle slot, Starcasino include anche una sezione di casino live, dove i giocatori possono cimentarsi in giochi classici come Roulette, Blackjack e Baccarat con croupier dal vivo, in streaming di alta qualità.

Una delle caratteristiche distintive di Starcasino è la sua attenzione alla qualità dell’interfaccia e dell’esperienza mobile, offrendo la stessa fluidità sia su desktop che su dispositivi mobili. Inoltre, l'ampia offerta di promozioni e bonus per i nuovi utenti contribuisce a rendere Starcasino un’opzione di primo piano per chi cerca un'esperienza di gioco sicura e divertente. A nostro parere Starcasinò rientra tra i migliori casino online AAMS per i giocatori italiani.



● ● ●

Starcasino metodi di pagamento disponibili

Ecco la lista aggiornata dei metodi di pagamento disponibili su Starcasino, con l'importo minimo e massimo per ciascun metodo:

VISA / Postepay / CartaSi , Min: 5€, Max: 10.000€, immediato

Mastercard , Min: 5€, Max: 10.000€, immediato

Google Pay , Min: 5€, Max: 10.000€, immediato

Apple Pay , Min: 5€, Max: 10.000€, immediato

PayPal , Min: 5€, Max: 2.000€, immediato

Skrill , Min: 5€, Max: 10.000€, immediato

Neteller , Min: 5€, Max: 10.000€, immediato

OnShop , Min: 5€, Max: 300€, immediato

Paysafecard , Min: 5€, Max: 200€, immediato

Starcasino Voucher , Min: 5€, Max: 100€, immediato

MyBank , Min: 5€, Max: 5.000€, immediato

MuchBetter , Min: 5€, Max: 9.000€, immediato

Neosurf , Min: 5€, Max: 100€, immediato

Tutti i metodi elencati non applicano commissioni e garantiscono l'esecuzione immediata delle transazioni, offrendo ampia flessibilità agli utenti nella scelta del sistema di pagamento più adatto alle loro esigenze.

● ● ●

Servizio clienti Starcasino, Live Chat con assistente virtuale intelligente

Durante i nostri test su questa recensione Starcasino, abbiamo contattato il supporto tramite Live Chat. Ci ha risposto l’assistente virtuale che, differentemente da altri “bot” presenti su altre piattaforme, è sembrato più smart. In particolare, come mostrano gli screenshot, abbiamo chiesto informazioni riguardanti le tempistiche dei prelievi e il bonus sport Starcasino cashback di benvenuto. In entrambi i casi, le risposte sono state rapidissime ed esaustive. In ogni caso, se l’assistente virtuale non riuscirà a risolvere la vostra problematica, verrete redirezionati in una nuova chat con un assistente reale.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

L’assistenza clienti di Starcasino è disponibile attraverso diversi canali, assicurando risposte rapide ed efficienti per qualsiasi tipo di richiesta. Ecco tutti i metodi di contatto disponibili:

Live Chat : Attiva direttamente sul sito ufficiale di Starcasino, offre un tempo medio di risposta di circa 30 secondi . È ideale per risolvere problemi urgenti o per domande veloci riguardanti bonus, prelievi o altre funzionalità del sito.

WhatsApp : Per contattare il supporto tramite WhatsApp , basta aggiungere il numero +356 79769801 . Questo metodo offre la comodità di ricevere assistenza direttamente dal proprio dispositivo mobile, permettendo comunicazioni rapide e informali.

E-mail : In caso di richieste meno urgenti o per questioni più dettagliate, è possibile inviare una e-mail all'assistenza di Starcasino. Il tempo medio di risposta varia tra 30 e 60 minuti .

Richiesta di chiamata : Questo servizio permette di richiedere una chiamata diretta da parte del team di supporto. È disponibile dal lunedì al venerdì , dalle 10:00 alle 18:00 .

Ogni canale di assistenza è pensato per garantire un'esperienza di supporto rapida ed efficiente, offrendo risposte su misura per le esigenze dei giocatori.

● ● ●

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Le recensioni degli utenti su App Store e Trustpilot riflettono diverse opinioni riguardo all’esperienza di gioco su Starcasino. Ecco alcuni dei principali feedback:

Feedback positivi:

Ottima esperienza mobile : Molti utenti hanno elogiato l’app mobile di Starcasino per la sua navigabilità e fluidità. Un utente su App Store ha dichiarato:

"L'app funziona benissimo, molto intuitiva e veloce. Posso piazzare scommesse in pochi click, anche in modalità live!".

Servizio clienti rapido e cortese : Su Trustpilot, diversi utenti hanno lodato il supporto clienti . Un commento evidenzia:

"Ho contattato l’assistenza tramite live chat e ho ricevuto risposta in meno di un minuto. Sono stati molto disponibili e hanno risolto il mio problema subito".

Feedback negativo:

Numero di eventi sportivi limitato : Un aspetto meno apprezzato, segnalato sia su Trustpilot che App Store, è il palinsesto sportivo ridotto. Un utente ha affermato:

"Le quote non sono male, ma il numero di eventi disponibili è molto più limitato rispetto a Snai o Sisal".

Questi feedback riflettono l’esperienza generale degli utenti, evidenziando sia i punti di forza che le aree di miglioramento della piattaforma.

● ● ●

Recensioni Starcasino: il verdetto finale di CalcioMercato

Starcasino si presenta come una piattaforma di gioco completa e sicura, ben nota nel mercato italiano soprattutto per la sua eccellente sezione dedicata ai giochi da casinò. Con un’interfaccia intuitiva e una gamma vasta di slot machine e giochi live di alta qualità, il sito soddisfa le esigenze degli appassionati di casinò, posizionandosi tra i migliori in Italia. L’esperienza mobile, inoltre, è uno dei punti di forza della piattaforma, con un’app fluida che permette di giocare e scommettere facilmente anche in movimento.

D’altro canto, Starcasino presenta alcune limitazioni quando si parla di scommesse sportive. Rispetto a competitor come Snai e Sisal, il palinsesto è più ridotto, con meno eventi sportivi e mercati disponibili, e le quote, seppur accettabili, non sempre sono competitive rispetto ad altri leader del settore come bet365. Questo rende Starcasino meno adatto ai giocatori che cercano una piattaforma principalmente per le scommesse sportive.

Dal punto di vista del servizio clienti, Starcasino si distingue per l’efficienza e la rapidità delle risposte, con diversi canali di contatto a disposizione, tra cui live chat, WhatsApp ed e-mail, che garantiscono un supporto tempestivo.

In conclusione, Starcasino è una scelta eccellente per chi cerca una piattaforma di casinò di alta qualità e un’esperienza di gioco fluida, soprattutto su dispositivi mobili. Tuttavia, se il tuo obiettivo principale è piazzare scommesse sportive su un'ampia gamma di eventi, potrebbe non essere l’opzione più completa rispetto ad altri operatori sul mercato.

● ● ●

Domande Frequenti

Starcasino è sicuro?

Sì, Starcasino è una piattaforma sicura e regolamentata. Dispone di una licenza concessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che garantisce il rispetto delle normative italiane sul gioco d'azzardo. Inoltre, utilizza tecnologie avanzate di crittografia per proteggere i dati personali e finanziari degli utenti.

Perché scegliere Starcasino?

Starcasino si distingue per l'ampia offerta di giochi da casinò, comprese centinaia di slot machine e una sezione live con croupier dal vivo, offrendo un'esperienza immersiva e di alta qualità. La piattaforma è user-friendly, disponibile anche su dispositivi mobili con un’app dedicata che garantisce una navigazione fluida. Inoltre, Starcasino offre un servizio clienti rapido ed efficiente, con diversi canali di contatto, tra cui live chat e WhatsApp.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Starcasino?

Nonostante l'ottima sezione casinò, Starcasino potrebbe migliorare il suo palinsesto sportivo, che risulta limitato rispetto a concorrenti come Snai e Sisal. Un incremento del numero di eventi e mercati disponibili, insieme a quote più competitive, renderebbe la piattaforma più appetibile per gli appassionati di scommesse sportive.