Recensione Starvegas: il test definitivo e la nostra opinione

Parte da un meraviglioso paesaggio svizzero la nostra recensione sul sito di casino e scommesse di Starvegas. A metà tra il lago di Thun e il lago di Brienz nel 2002 viene aperto al pubblico il Casino Interlaken, primo mattone di un gruppo che nel 2019 ha superato la zona alpina del canton di Berna per approdare al gioco online grazie alla collaborazione con il provider Greentube. Nelle ultime settimane abbiamo testato l’intera proposta casino e Sport Starvegas, sfruttando il bonus benvenuto slot e il palinsesto scommesse 2024, corposo e con tutte le opzioni di giocata, da quelle classiche a quelle più moderne. Nel fornire la nostra opinione su Starvegas segnaleremo anche gli aspetti a nostro giudizio migliorabili.

Il nostro riscontro su Starvegas

⭐ 4.5/5 Giudizio generale

⭐ 4/5 Bonus benvenuto

⭐ 5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 4.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 4.5/5 Servizio clienti



Un errato pregiudizio iniziale ci aveva portato a non avere troppe aspettative per quanto riguarda la sezione scommesse Starvegas, nato come casino, ma con piacevole sorpresa possiamo dire che manca davvero poco alla perfezione raggiunta dai colossi del betting come Bet365 o Sisal. Il palinsesto potrebbe per esempio essere arricchito da un’offerta più generosa per quanto riguarda le quote maggiorate, ma parliamo di piccoli dettagli, e l’esperienza di gioco è stata molto piacevole. Nulla da dire sul servizio clienti e sulla navigabilità del sito, mentre siamo stati meno generosi con il voto sul bonus benvenuto Starvegas e di conseguenza sul giudizio generale: se è ottima la promo per il casino, per il betting sono più interessanti le offerte dedicate agli utenti già registrati.

● ● ●

Recensioni Starvegas sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Per onestà nei confronti del lettore segnaliamo subito in questa recensione di Starvegas l’unico aspetto che non ci ha convinto: il bonus benvenuto è ottimo per il casino, meno per le scommesse. Gli utenti che si iscrivono al sito ricevono un bonus di benvenuto sport pari al 50% della prima ricarica fino a 1000€.

Invece, il Fun Bonus senza deposito casino prevede un coefficiente di giocata pari a 100 da sbloccare entro 30 giorni e 300 free spins per le slot con requisiti di puntata e tempistiche identiche. Il bonus primo deposito slot e casino di Starvegas prevede invece il 100% di Fun Bonus sulla prima ricarica fino ad un massimo di 3000€, coefficiente di giocata pari a 50 e 30 giorni a disposizione dei nuovi utenti per usufruire della promozione. Le ottime condizioni proposte per il casino possono comunque consentire al giocatore di ottenere un tesoretto di base da sfruttare per il betting.

● ● ●

Il bonus di Starvegas a confronto

Dovrebbe già essere palese che per il bonus benvenuto casino Starvegas ha scelto di mettersi in luce con scelte coraggiose ed originali. Facendo un confronto con un colosso del mercato come Lottomatica, la promo sul primo deposito su Starvegas arriva a 1000€, contro i 2000€ proposti dal brand italiano, ma è anche vero che nel primo caso si hanno ben 30 giorni per rispettare i requisiti di puntata, mentre nel secondo sarà necessario completare l’operazione entro 3 giorni. I giocatori che sono abituati a puntate alte si troveranno più a proprio agio con la promo del sito dalla stella d’oro. C’è poi da prestare attenzione al valore dei free spin alla registrazione. Ogni giro gratis offerto nella promozione sulle slot su Starvegas ha un valore di 0,20€, il dato più alto del mercato visto che solitamente non superano i 0,10€, come nel caso di Leovegas, che ne offre in tutto 250, ma considerando anche i prime tre depositi, contro i 100 di Starvegas casino alla registrazione.



● ● ●

Come procedere alla registrazione su Starvegas

Per la registrazione a Starvegas scommesse l’utente meno abile ha a disposizione l’Help Desk, ma almeno per quella che è stata la nostra esperienza tutto è stato piuttosto semplice. Bastano pochi semplici passaggi per attivare il conto, ma segnaliamo che Starvegas non è tra i Siti scommesse SPID ed è quindi stata necessaria la registrazione classica e l’invio del documento, senza poter sfruttare l’identità digitale. Poco male: la procedura richiede pochi minuti.

Ecco gli step per la registrazione su Starvegas casino e scommesse:

Compila il form di registrazione in ogni sua parte Check dei dati come codice fiscale e numero del documento d’identità Primo login dopo aver ricevuto la mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato. Invio della copia del documento carta d’identità, patente di guida o passaporto) entro 30 giorni.

● ● ●

Starvegas utilizzare il sito e i giochi disponibili

Passiamo ora all'analisi dell’offerta di Starvegas scommesse. Come scritto in apertura il palinsesto del bookmaker regge il confronto con i big del settore, offrendo una proposta di gioco su tutti gli sport che si avvicina a quella di brand storici come Snai e Sisal. Particolarmente curata e ben aggiornata la sezione delle scommesse speciali: è stato divertente ad esempio pronosticare il calciomercato prima della partenza dei campionati. Il bonus multipla è uno dei migliori dei siti scommesse e arriva al 200% con quota 1.25 e per fare un paragone Bet365 si ferma al 70%. Promossa a pieni voti anche alla sezione di Starvegas sulle scommesse live, rese ancora più godibili da statistiche e live streaming.

● ● ●

Starvegas App Mobile: opinioni sulla navigabilità

L'app scommesse Starvegas, a cura del provider Greentube, ripropone fedelmente l’offerta del sito desktop sia nella versione per dispositivi iOS sia per quelli Android. Caratterizzata da un layout semplice, al giocatore sono consentite puntate su oltre 25 sport e per passare alla sezione dei giochi da casino di Starvegas classici e a quelli live non è necessario scaricare una seconda app ma è sufficiente selezionare l'icona dedicata sulla barra in basso. Il punto di forza è senza dubbio la grafica che permette di accedere rapidamente a tutte le sezioni, ma tutto è migliorabile e una condizione ottimale di navigabilità si otterrebbe con aggiornamenti più costanti: l'ultimo risale al 2018.

● ● ●

Starvegas: recensioni sul palinsesto sportivo

In questa recensione di Starvegas scommesse abbiamo accennato alla qualità del palinsesto, ma vediamo alcuni dettagli che lo caratterizzano. Nelle ultime settimane sono stati presenti almeno 25 sport su quali puntare, comprese le novelty bet. Anche le scommesse live negli sport di punta come calcio, basket, volley e tennis (qui in particolare abbiamo trovato le quote più generose) gli eventi erano i medesimi di Snai e Better e non abbiamo riscontrato nessuna lacuna negli sport minori. Ultimamente sul sito sono state introdotte anche le dirette streaming, che come vedremo oltre le statistiche a cura di Sportradar aiutano il giocatore durante le partite. L’unico neo nel palinsesto scommesse Starvegas è l’assenza delle lavagne per le ippiche e le virtuali.



La “Soffiata” di Starvegas scommesse: cos’è e come funziona

Tra le caratteristiche molto utili per gli appassionati di scommesse Starvegas può vantare la “Soffiata”. Si tratta di ready bet, una serie di multiple suggerite, che hanno la particolarità di essere aggiornate frequentemente e rivolte ad una platea molto ampia, soprattutto ai giocatori che non si sentono ispirati o che vogliono piazzare una scommessa rapidamente. Ecco le varie categorie:

La Favorita : quote singole sotto 1.50 e quota complessiva intorno a 10

La Blindata : quote singole fino a 1.75 e quota complessiva intorno a 12

La Sbancatutto : quote singole anche oltre il valore di 2.00 e quota complessiva intorno a 15

Il blog di Starvegas scommesse: cos’è e come funziona

Rivolto soprattutto ai giocatori meno esperti, il blog scommesse di Starvegas contieneuna serie di articoli e approfondimenti su tutti gli sport, su come scommettere e su quali sono le principali tipologie di puntata. Gli appassionati potranno trovare anche trucchi e strategia per giocare a Starvegas casino, con focus sul blackjack, sulla roulette, la spiegazione delle slot più popolari e approfondimenti sul poker online.

Valutazione della sezione live streaming

Assente fino a qualche mese fa, la sezione live streaming è ora disponibile sul sito di Starvegas scommesse. Le dirette sono ovviamente un’esclusiva degli utenti registrati che hanno un conto attivo e il palinsesto è molto ampio sul tennis, così come per il calcio, con match da tutto il mondo. Sulla sezione della scommesse Live di Leovegas sono disponibili anche le classiche grafiche con gli highlights e le statistiche del match sempre aggiornate in tempo reale e in questo caso vengono coperti tutti i match sui quali è possibile scommettere.

Il casinò di Starvegas: promo quotidiane e palinsesto live molto ricco

Qualche numero potrebbe aiutare ad avere un'opinione su Starvegas casinò. Il giocatore può scegliere tra oltre 2000 slot con Novomatic, Pragmatic, Netent e Playtech che sono i principali partner tecnologici. Oltre 70 i tavoli dedicati a roulette, blackjack e giochi da casino classici, mentre sono oltre 250 i titoli per i casino live. Manca il poker, alternativa che completerebbe i desideri dei giocatori, ma rispetto ad altri operatori il casino di Starvegas vanta un'infinità di promozioni: Vip Sistem molto vantaggioso per i giocatori più fedeli, stile Snai e Sisal, Ruota dei bonus quotidiana, e promozioni speciali per ogni giorno della settimana. Queste ultime in particolare vengono aggiornate con discreta frequenza.



Per scoprire ulteriori informazioni sul mondo delle slot e dei giochi online, ecco i nostri due approfondimenti:

● ● ●

Starvegas metodi di pagamento disponibili

Ecco i metodi di versamento validi per Starvegas scommesse. Per i prelievi cambiano di poco le tempistiche. Starvegas è uno dei siti scommesse con PayPal e con tutti i metodi di pagamento moderni.

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche Carta €5,00 2-5 giorni Neteller €5,00 immediato Paypal €10,00 immediato Paysafe €5,00 immediato Skrill €5,00 immediato Apple Pay €5,00 immediato

● ● ●

Servizio clienti Starvegas, Help Desk attivo 7 giorni su 7

Per avere un'opinione sul servizio clienti Starvegas - passaggio fondamentale nelle nostre recensioni dei siti scommesse - abbiamo chiesto supporto all'Help Desk proprio sulle modalità di pagamento e la risposta è arrivata in pochi minuti con la dovuta cortesia e rapidità. Il servizio è attivo 7 giorni su 7.



Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

Sono tre le alternative per chi avesse la necessità di contattare l’assistenza clientidi Starvegas. Il servizio dell’ll'Help Desk è operativo attraverso il Numero Verde 800 596738 tutti i giorni dalle 08:00 alle 21:00 e le alternative sono il contatto email supporto@it.starvegas.it, con gli stessi orari, e la Live chat, l’opzione più rapida per le problematiche minori, dalle 11:00 alle 19:00.

● ● ●

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Controllando le opinioni sul sito Starvegas scommesse le recensiono migliori arrivano sulla qualità della piattaforma di gioco, mentre sono più altalenanti i giudizi sulle performance del gioco da mobile, anche se a quanto ci risulta è in rampa di lancio un aggiornamento delle applicazioni iOS e Android. Tra le quote scommesse Starvegas segnalate come più generose spiccano quelle sul tennis.

● ● ●

Recensione Starvegas: il verdetto finale di CalcioMercato

Sia ormai giunti alla conclusione di questa recensione su Starvegas scommesse. Se è vero che l’operatore non tradisce la sua origine di casino online, anche come bookmaker è in grado di offrire un’esperienza di gioco assolutamente completa, con un palinsesto ampio, che nel tempo è stato arricchito con tutti i servizi richiesti dai giocatori, come le dirette live streaming, le statistiche e una generale cura degli utenti che si percepisce chiaramente. Per una proposta completa la sezione scommesse di Starvegas dovrebbe essere arricchita da bonus sul lungo periodo, dalle scommesse ippiche e dalle scommesse virtuali, così come mancano i tornei di poker e il bingo. Promossa a pieni voti invece la sezione casino, sia per l’ampia scelta di titoli sia per le numerose promozioni.

● ● ●

Domande Frequenti

Starvegas è sicuro?

Starvegas propone gioco online legale tramite la licenza dei Monopoli di Stato numero 15253. Nella nostra esperienza sul sito abbiamo potuto riscontrare il rispetto di tutti gli standard per il giocatore compresa la certezza dei pagamenti delle vincite.

Perché scegliere Starvegas?

La piattaforma scommesse di Starvegas offre quote su tutti gli sport ed ha un payout altamente competitivo. Il casino è inoltre uno dei punti di forza del sito.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Starvegas?

Attualmente non sono disponibili le scommesse ippiche su Starvegas. Tra i giochi che potrebbero arricchire la piattaforma segnaliamo anche il poker e il bingo.