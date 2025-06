Le novità nel mondo delle scommesse online sono sempre dietro l’angolo e, con esse, anche le recensioni di nuovi bookmakers sono sempre cercate tra gli appassionati di giochi. Una delle nuove piattaforme che abbiamo analizzato è Amazingbet, facente parte del netword E-Play24 Ita. In questa nostra recensione andremo a scandagliare tutti gli aspetti di questo sito di betting, come le offerte di benvenuto, il palinsesto sport, le modalità di registrazione e i metodi di pagamento presenti.

● ● ●

Il nostro riscontro su Amazingbet

⭐ 2.7/5 Giudizio generale

⭐ 2.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2.5/5 Servizio clienti

La nostra valutazione complessiva su Amazingbet non raggiunge le 3 stelle su 5, principalmente a causa delle condizioni piuttosto restrittive del bonus benvenuto scommesse online, che presenta requisiti impegnativi rispetto alla concorrenza. Questo potrebbe scoraggiare gli utenti che cercano offerte più immediate e facili da convertire. A destare una buona impressione, invece, è il palinsesto sportivo, che risulta completo e competitivo, in linea con altri siti scommesse del network E-Play24 come Betsson.

● ● ●

Recensioni Amazingbet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Amazingbet offre ai nuovi utenti un bonus benvenuto scommesse dedicato sia a chi si registra online, sia a chi preferisce effettuare la registrazione tramite punto vendita fisico (PVR). Registrandosi online, gli utenti ricevono un bonus del 50% sul valore della prima scommessa fino a 25€, più ulteriori 5€ di Fun Bonus Casinò. Per sbloccare questo bonus è necessario effettuare un primo deposito minimo di 10€ e piazzare una scommessa multipla con almeno 4 eventi e quota totale pari o superiore a 5, entro 48 ore dalla registrazione. Il bonus sbloccato è spendibile entro 3 giorni su multiple di almeno 4 eventi (quota minima per singolo evento: 1,50). Tra le note dolenti segnaliamo l’assenza di un bonus senza deposito sullo sport.

● ● ●

Il bonus di Amazingbet a confronto

La nostra recensione di Amazingbet include anche un confronto tra il suo bonus di benvenuto e quelli offerti da altri operatori concorrenti, come Elabet e Netwin. Amazingbet offre un bonus online del 50% fino a 25€, con requisiti piuttosto impegnativi (multiple da almeno 4 eventi e quota totale minima 5). Al contrario, Elabet concede fino a 1.000€ in Freebet sul primo deposito più 10€ senza deposito, mentre Netwin offre un bonus senza deposito di 250€ più un bonus deposito del 100% fino a 50€. Pur rimanendo meno competitivo rispetto ai due competitor citati, il bonus Amazingbet potrebbe comunque essere interessante per chi cerca un'alternativa immediata dopo aver già sfruttato altri bonus scommesse più generosi.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Amazingbet

In soli 5-6 minuti è possibile registrarsi su Amazingbet tramite la modalità classica. In basso, la guida passo-passo per aprire un conto scommesse su questo operatore:

Accedere al sito amazingbet.it;

Cliccare sul pulsante “Registrati”;

Inserire nome, cognome, email e numero di telefono nella prima schermata e andare avanti;

Inserire il proprio codice fiscale per consentire al sistema la compilazione automatica di alcuni campi, dopodiché cliccare su “Continua”;

Scegliere un nickname univoco e una password che rispetti i requisiti richiesti;

Inviare una copia fronte-retro di un valido documento di identità (carta di identità, patente o passaporto) entro 30 giorni dall’apertura del conto gioco per evitarne la sospensione.

Come anticipato, quella classica è l’unica modalità di registrazione attualmente presente su Amazingbet, che non rientra – dunque – tra i siti scommesse SPID.

● ● ●

Amazingbet: recensioni sul palinsesto sportivo

L'offerta di scommesse sportive di Amazingbet si distingue per la sua ampiezza e varietà. Nella sezione pre-partita, gli scommettitori possono scegliere tra un'ampia gamma di discipline (attualmente 24), che spaziano dagli sport più popolari come calcio, basket e tennis, a opzioni più di nicchia come bandy e pallamano.



Inoltre, Amazingbet offre la possibilità di scommettere su eventi non sportivi, ampliando ulteriormente le possibilità di gioco. La piattaforma di scommesse live si presenta con un'interfaccia intuitiva e fornisce una vasta gamma di statistiche e dati aggiornati in tempo reale, comparabile a quella di siti più noti come Betsson. Un ulteriore punto di forza di Amazingbet è l'elevato numero di mercati disponibili, che per gli eventi sportivi principali, come le partite di Serie A, Champions League o NBA, possono superare i 500, allineandosi così ai principali bookmaker autorizzati ADM.

● ● ●

Il casinò Amazingbet: quasi 4.000 slot per tutti i gusti

Nella nostra analisi approfondita di Amazingbet, abbiamo esaminato attentamente le sezioni casinò e casinò live. Il casinò online offre un'impressionante selezione di 3.961 giochi provenienti da 44 diversi provider di alto livello. La maggior parte di questi sono Slot Machine (3.637), con titoli popolari come "Starburst" e "Gonzo's Quest", oltre a novità come "Thunderstruck Wild Lightning" (Stormcraft Studios) e "Book of Dead" (Play'n GO).



La sezione casinò live è altrettanto ricca, con Game Show di successo come "Dream Catcher" e "Monopoly Live", insieme a tavoli di Blackjack e Roulette con croupier dal vivo che parlano italiano. Per quanto riguarda le Promozioni Casinò, Amazingbet propone diverse offerte ricorrenti, pensate per premiare la fedeltà dei giocatori, come tornei settimanali e bonus giornalieri legati a quiz interattivi. Da menzionare il bonus casinò di benvenuto, che dà diritto a ricevere fino a 500 euro sul primo deposito.

● ● ●

Amazingbet metodi di pagamento disponibili

Amazingbet offre un'ampia varietà di soluzioni per pagamenti, garantendo sicurezza e flessibilità per depositi e prelievi. Di seguito, un elenco dei metodi disponibili, con informazioni relative a importi minimi e tempi di elaborazione:

Carte di Credito/Debito (Visa/Mastercard/Postepay): deposito minimo 10€, prelievo entro 1-3 giorni lavorativi.

PayPal: deposito minimo 10€, prelievo entro 24 ore.

Skrill: deposito minimo 10€, prelievo entro 24 ore.

Neteller: deposito minimo 10€, prelievo entro 24 ore.

Bonifico Bancario: deposito minimo 10€, prelievo entro 2-5 giorni lavorativi.

Paysafecard: deposito minimo 10€, non disponibile per i prelievi.

MyBank: deposito minimo 10€, prelievo entro 1-3 giorni lavorativi.

Apple Pay / Google Pay: deposito minimo 10€, non disponibile per i prelievi.

Voucher / carte prepagate: deposito minimo 10€, non disponibile per i prelievi.

Amazingbet si impegna a fornire opzioni di pagamento comode e affidabili, come ad esempio Apple Pay o G-Pay. Inoltre, questo operatore rientra tra i siti scommesse PayPal , uno dei metodi più apprezzati dagli utenti.

● ● ●

Recensioni Amazingbet: il verdetto finale di CalcioMercato

Dopo la nostra recensione, l'opinione definitiva su Amazingbet è di una piattaforma dalle buone potenzialità ma che presenta alcuni limiti evidenti. Da un lato, la redazione apprezza il palinsesto sportivo, vario e ricco di mercati, ideale soprattutto per gli scommettitori più esigenti.



Dall’altro, troviamo poco favorevoli le condizioni del bonus benvenuto online, che prevede requisiti di sblocco complessi e meno vantaggiosi rispetto alla media dei competitor italiani. Anche l’assenza di un bonus senza deposito è una lacuna significativa. Amazingbet rimane un operatore affidabile, ma per competere davvero con i migliori bookmaker del panorama nazionale dovrebbe migliorare le proprie promozioni e renderle più accessibili.

● ● ●

Domande Frequenti

Amazingbet è sicuro?

Sì, Amazingbet è una piattaforma autorizzata ADM, appartenente al network E-Play24, che garantisce elevati standard di affidabilità e sicurezza nelle transazioni economiche e nella gestione dei dati personali.

Perché scegliere Amazingbet?

Amazingbet merita attenzione per l’offerta live ampia e approfondita, con numerosi mercati su sport ed eventi minori, oltre a un casinò online completo e ben fornito.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Amazingbet?

Amazingbet dovrebbe introdurre un bonus senza deposito esclusivo sullo sport, che consentirebbe agli appassionati di scommesse di testare la piattaforma gratuitamente.