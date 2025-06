Nelle ultime settimane ci è capitato di imbatterci in diversi nuovi siti scommesse che hanno catturato la nostra attenzione, al punto da scrivere una recensione. Andromedabet è uno di questi siti. Proseguendo con la lettura di questo articolo, troverete la nostra opinione onesta su questo operatore, attivo in Italia grazie alla licenza ADM numero 15188.

● ● ●

Il nostro riscontro su Andromedabet

⭐ 2.5/5 Giudizio generale

⭐ 0/5 Bonus benvenuto

⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 2.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2.5/5 Servizio clienti

Il voto complessivo di 2 stelle su 5 riflette alcune lacune evidenti rispetto ai principali operatori ADM. L’assenza di un bonus di benvenuto rappresenta un freno importante per chi valuta una nuova registrazione. Il palinsesto sportivo include gli eventi più rilevanti, ma per un match di Serie A abbiamo contato circa 260 mercati disponibili, contro gli oltre 600 proposti da Snai o Goldbet. La piattaforma è essenziale, funziona correttamente su desktop ma mostra qualche incertezza nella versione mobile. Nel complesso, Andromedabet può essere una discreta alternativa per utenti occasionali, ma non per chi cerca varietà e strumenti avanzati.

● ● ●

Recensioni Andromedabet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Andromedabet non offre alcun bonus di benvenuto scommesse né promozioni senza deposito attive al momento. Questo rappresenta un’anomalia rispetto alla maggior parte degli operatori ADM, che propongono incentivi iniziali come rimborso sulle prime giocate o bonus percentuali sul primo deposito. L’assenza di una promozione di benvenuto rende meno competitivo l’approccio iniziale al sito, soprattutto per chi cerca un incentivo per testare la piattaforma. Se si desidera confrontare le offerte più vantaggiose disponibili oggi sul mercato regolamentato, consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse , costantemente aggiornata.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Andromedabet

Registrarsi su Andromedabet richiede pochi minuti ed è necessario compilare un modulo classico con i propri dati personali. Ecco i passaggi:

Accedere al sito andromedabet.it;

Cliccare sul tasto “Registrati”, posizionato alla destra del pulsante “Accedi”;

Digitare il codice fiscale per compilazione automatica;

Continuare con la compilazione dei dati;

Inserire il proprio numero di telefono e dati del documento d’identità;

Scegliere nome utente, password e nickname;

Accettare privacy, contratto e termini;

Confermare l’apertura del conto.

Andromedabet consente solo la registrazione classica e non fa parte, dunque, dei siti scommesse SPID, modalità invece disponibile su altri siti ADM come Snai e Goldbet.

● ● ●

Andromedabet: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo di Andromedabet propone 22 discipline, con il calcio nettamente in evidenza. L’interfaccia utilizza un layout verticale, con sezioni ben distinte come “Marcatori”, “Antepost” e “Giocatori Basket”. La pagina eventi mostra le quote in modo chiaro e consente di espandere i mercati con un clic. Su partite di rilievo come PSG–Atletico Madrid (Mondiale per Club) sono presenti oltre 25 mercati, tra cui “Tricombo”, “Multichance”, “Draw No Bet” e “Combo Tempi”. Tuttavia, l’assenza di filtri rapidi o opzioni personalizzate limita la fluidità della navigazione rispetto a competitor come Sisal e Snai.

● ● ●

Il casinò Andromedabet: oltre 2.800 slot e provider di primo livello

La sezione casinò di Andromedabet si distingue per un’offerta imponente: 2.826 slot e ben 67 provider, tra cui Pragmatic Play, Playson, Play’n GO e NetEnt. Tra i titoli più giocati spiccano Gates of Olympus 1000 e il celebre crash game Aviator, entrambi ben visibili in homepage. Il casinò live offre tavoli di roulette, blackjack e game show gestiti da Evolution e PragmaticPlay, garanzia di qualità e varietà. Una delle peculiarità della piattaforma è la suddivisione tematica delle slot, che aiuta l’utente a orientarsi tra le novità, i classici e le slot Megaways.

● ● ●

Andromedabet metodi di pagamento disponibili

Non sono molti i metodi di pagamento presenti su Andromedabet, anche se è possibile trovare – tra le opzioni – quelli preferiti dagli utenti. Su tutti spicca il fatto che questo operatore è tra i siti scommesse PayPal. Di seguito, l’elenco dei metodi di pagamento supportati su Andromedabet, con deposito minimo e tempistiche di prelievo:

PayPal, 5 euro, entro 24 ore;

Skrill, 10 euro, entro 24 ore;

Neteller, 10 euro, entro 24 ore;

Postepay, 10 euro, 2-5 giorni lavorativi;

Carta di credito (Visa/Mastercard), 10 euro, 2-5 giorni lavorativi.

Tutti i metodi indicati sono compatibili con la promozione del deposito minimo, ma nessuno garantisce un accredito istantaneo per i prelievi su conto bancario o carta fisica.

● ● ●

Recensioni Andromedabet: il verdetto finale di CalcioMercato

Dal nostro punto di vista, Andromedabet è un progetto che non ha ancora espresso il suo potenziale, soprattutto se confrontato con i principali competitor ADM. L’assenza totale di un bonus benvenuto rappresenta un’occasione mancata, considerando quanto pesi questo elemento nelle scelte degli utenti. Il casinò è ben fornito, ma la sezione sportiva, seppur ordinata, risente di una struttura rigida e poco dinamica, soprattutto in fase di navigazione. Nonostante la licenza ADM offra garanzie in termini di sicurezza, riteniamo che l’operatore abbia bisogno di diversi miglioramenti per posizionarsi in modo competitivo sul mercato italiano.

● ● ●

Domande Frequenti

Andromedabet è sicuro?

Sì, è un operatore con licenza ADM numero 15188, conforme agli standard di sicurezza italiani.

Perché scegliere Andromedabet?

Per l’ampia offerta di slot, la presenza di provider top e la presenza di PayPal tra i metodi di pagamento.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Andromedabet?

Manca un bonus benvenuto, un bonus senza deposito e sono presenti pochi mercati sportivi rispetto alla concorrenza.