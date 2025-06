Recensione bet365: il test definitivo e la nostra opinione

In questo approfondimento parleremo della nostra esperienza sul sito di scommesse bet365, che opera nel mercato italiano delle betting da quasi 10 anni visto che il taglio del nastro tricolore arrivò nel settembre 2014. Questa recensione su bet365 - brand fortemente legato alla figura di Denise Coates, fondatrice e azionista di maggioranza dopo anni di esperienza come cassiera - è cominciata con lo scopo di mettere alla prova la fama del palinsesto scommesse sportive, noto per essere particolarmente ricco, ma per arrivare alla nostra opinione definitiva abbiamo analizzato ogni aspetto - positivo o negativo - del bookmaker comparandolo con altri brand del settore.



Il nostro riscontro su bet365

⭐ 4.5/5 Giudizio generale

⭐ 5/5 Bonus benvenuto

⭐ 5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 4.5/5 Servizio clienti

A fare la differenza in positivo per la sezione scommesse di bet365 non è tanto la promozione per i nuovi iscritti, visto che Snai e Sisal ad esempio hanno bonus benvenuto scommesse più generosi, ma la ricchezza del palinsesto e la grande cura del giocatore. La nostra opinione su Bet365 guadagna punti per le informazioni, le dirette streaming, utili in particolare per le scommesse live, e un generale livello di attenzione nei confronti del cliente che emerge rispetto agli altri operatori del mercato italiano. Un viaggio in prima classe nel mondo del betting.

Recensioni bet365 sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus benvenuto scommesse bet365 prevede per i nuovi giocatori il 100% del primo deposito, che può variare da un minimo di 5€ fino ad un massimo di 500€. Il requisito di puntata è pari a 1, ciò vuol dire che per sbloccare il credito aggiuntivo basta giocare una sola volta l'importo del versamento. Non è un dettaglio, anzi una delle sorprese più interessanti in questa recensione di bet365. Massima libertà al giocatore che ha 30 giorni per soddisfare i requisiti, potendo scegliere tra scommesse singole o multiple, con quota minima di 3.00. Nelle scommesse multiple, almeno una selezione deve avere una quota minima di 3.00 per essere considerata valida ai fini del raggiungimento dei requisiti di puntata. Le vincite ottenute potranno essere prelevate dopo aver generato un volume di gioco di almeno 5 volte la cifra sbloccata.

Il sito di bet365 a confronto con altri operatori

Per comprendere appieno le caratteristiche del bonus scommesse di bet365, è utile metterlo a confronto con altre promozioni disponibili sul mercato. Ad esempio, Snai propone un'offerta di benvenuto che può raggiungere i 1000€ sul primo versamento, più un bonus di 24€ senza deposito. Tuttavia, i requisiti di puntata di Snai sono più complessi da soddisfare, con un rollover che richiede di scommettere l'importo sei volte prima di poter prelevare le vincite. D'altra parte, Lottomatica offre un bonus combinato di registrazione e primo deposito che può arrivare fino a 2550€, ma per sbloccarlo è necessario piazzare scommesse multiple con almeno quattro eventi e una quota minima complessiva di 2.50. Nel confronto effettuato dai nostri esperti, il bonus scommesse di bet365 è considerato molto più semplice da sbloccare, rendendolo accessibile anche ai giocatori meno esperti con un rollover di 5x con quota minima pari a 3.00. Per ulteriori informazioni sul bonus bet365 rimandiamo alla nostra pagina dedicata.

Come procedere alla registrazione su bet365

Per quanto riguarda la registrazione del conto scommesse bet365, vista la nostra esperienza abbiamo raccolto qualche impressione anche di altri utenti meno navigati. In generale l'opinione su Bet365 è che sia immediato da usare già dai primi passi.

Ecco gli step da seguire per registrarsi a bet365 scommesse

Cliccare sul pulsante giallo “Registrati” in alto a destra

Compilare il form con i propri dati personali e impostare i limiti di puntata

Procedere alla verifica dell'identità entro 30 giorni dalla registrazione inviando copia fronte/retro del documento.

Selezionare il bonus

bet365, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Andiamo a vedere l’offerta bet365 scommesse. Abbiamo parlato della profondità del palinsesto, che riesce ad essere facile da gestire grazie al layout ordinato nonostante iquasi 40 sport tra i quali scegliere, per accontentare anche le nicchie come gli appassionati di eSports e Noveltybet. L’idea di bet365 sport sembra essere quella di mettere in risalto la sezione scommesse live, più facile da consultare rispetto a quelle dei competitor. Considerando anche le opzioni del cash out e le scommesse virtuali e ippiche l’offerta fa invidia anche ai colossi come Sisal e Snai. Una pecca macchia un po' questa recensione di bet365. Oltre al bonus di benvenuto non esistono promozioni dedicate ad alcune categorie di scommesse. È competitiva l'offerta sulle quote maggiorate, il bonus multipla raggiunge un moltiplicatore del 70% fino a 14 eventi (Bwin arriva al 256% ma su 30 pronostici), ma manca forse qualche coccola sulle altre opzioni di gioco.

bet365 App Mobile: opinioni sulla navigabilità

Siamo giunti alla recensione delle app bet365, disponibili sia per iOS sia per Android, con buona navigabilità e layout semplice per entrambi i sistemi operativi. Considerando le caratteristiche del brand le due app scommesse bet365 completano l'offerta della Diretta TV, con la possibilità di seguire lo streaming delle partite e delle corse sulle quali è stata effettuata una puntata, anche tramite notifiche per le scommesse live e per il cash out. Le recensioni sull'Apple Store palesano un valutazione di 4,6 su 5 su oltre 27.000 voti. Rispetto alle app di Sisal e Better tuttavia, quella di bet365 sembra dare meno affidabilità con i device un po' obsoleti.

bet365: recensioni su palinsesto sportivo

. Al di là dei tanti sport (si arriva anche a 40) le varie leghe sono curate con grande attenzione anche per le serie minori. Per quanto riguarda il calcio italiano anche i campionati Primavera o i tornei femminili possono essere giocati su bet365 scommesse. Le puntate 1X2 o Under/Over sono la base, ma un po’ come accade con Bwin e Planetwin365che consente un'infinita gamma di opzioni per il betting. Piccola citazione per l’ippica: la sezione compete e forse è persino superiore per qualità anche rispetto a Betflag e Snai.

Bet Builder bet365: cos’è e come funziona

L'opzione Bet Builder consente di personalizzare le proprie puntate e su bet365 scommesse raggiunge l'apice per la qualità e la semplicità del generatore di quote. In un'unica giocata ad esempio si possono inserire pronostici vincenti molto diversi tra loro, come il numero di gol segnati, l'ammonizione di un particolare giocatore e il marcatore del match, incrementando notevolmente la quota. Molti bookmaker hanno snobbato questa funzione e secondo la nostra opinione bet365 è il sito che ha offre il miglior Bet Builder del mercato italiano.

"I miei cavalli" bet365: cos’è e come funziona

Lasciamo la sezione degli sport più giocati per descrivere alcune chicche offerte da bet365 scommesse. La funzione "I miei cavalli" consente di creare un portafoglio con i cavalli preferiti, ricevere promemoria per le corse a cui partecipano e seguire le loro prestazioni, aggiungendo note personali. Il Live Golf Tracker di bet365 invece permette invece per un'ampia gamma di eventi PGA e dello European Tour di seguire le prestazione dei golfisti preferiti grazie ai dati in tempo reale su ogni colpo e alle mappe interattive. Si tratta di informazioni molto utili per le scommesse live di bet365.

Valutazione della sezione live streaming

Abbiamo già accennato al servizio live streaming di bet365 scommesse, ma vale la pena spendere qualche altra parola. Cliccando sulla sezione Live oltre alla quote sono disponibili una grafica con gli highlights e le statistiche del match sempre aggiornati in tempo reale, ma molto spesso è disponibile anche la diretta di gare che altrimenti sarebbe impossibile da vedere. La sezione live streaming è da sempre stata una caratteristica e un punto di forza della sezione scommesse bet365, capace così di offrire un intrattenimento completo agli appassionati di sport e betting.

bet365 Giochi: una selezione delle migliori slot

Se con le scommesse bet365 sfiora la perfezione, il portale è uscito da anni della confort zone del betting per offrire ancheL'offerta di bet365 Giochi è completa, anche se ancora non al livello di Goldbet ed Eurobet per quantità di alternative. Non mancano comunque slot megaways, con jackpot, titoli originali e i giochi più popolari come Starbust, Gonzo's Quest e Vinci la Gallina Deluxe, per un totale di oltre 500 slot. Il bonus giochi di benvenuto del noto operatore prevede. Come per il bonus bet365 scommesse, la promozione ha requisiti facili da sbloccare rispetto al mercato. Non è previsto un bonus senza deposito

bet365 metodi di pagamento disponibili

Ecco i metodi di versamento validi per bet365 scommesse. Per i prelievi cambiano di poco le tempistiche, ma a parte il bonifico bancario per la transazione è richiesto massimo un giorno.

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche deposito Carta di credito €5.00 Immediato Carta di debito €5.00 Immediato Paypal €30.00 Immediato Paysafecard €5.00 Immediato Apple Pay €5.00 Immediato Skrill 1-Tap €5.00 Immediato Neteller €15.00 Immediato Skrill €5.00 Immediato Bonifico bancario €100 2-10 giorni lavorativi

Servizio clienti bet365, Live Chat h24 e 7 giorni su 7

Per valutare la qualità del servizio clienti bet365 - passaggio fondamentale nelle nostre recensioni dei siti scommesse - abbiamo simulato di aver incontrato qualche problema nella registrazione e abbiamo chiesto informazioni relative ai bonus e alle dirette streaming. La risposta via chat è arrivata in meno di un minuto risolvendo i nostri dubbi, come è possibile notare da questi esempi.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

Il Customer Services di bet365 scommesse è attivo per qualsiasi problema 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Le opzioni disponibili sono la chat e la mail. Non è prevista come accade con altri siti scommesse AAMS invece l’assistenza via telefono o Whatsapp. La mail per l’assistenza è support-ita@assistenzaclienti365.com

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Un breve sondaggio rende l'idea come siano generalmente positive le opinioni su bet365. Il sito dà ovviamente il meglio per quanto riguarda le scommesse sportive, apprezzato per alcune sue caratteristiche come l'ampia scelta tra le Quote Maggiorate, la qualità e la quantità delle dirette tv e il palinsesto non solo sportivo ma anche per le scommesse ippiche. Come detto il bonus non è tra i più alti del mercato, ma è apprezzato il fatto che sia facile da sbloccare. Per il settore giochi, alcuni lamentano la mancata collaborazione con alcuni provider di slot, ma il giudizio è complessivamente positivo.

Recensioni bet365: il verdetto finale di CalcioMercato

Siamo giunti alla conclusione di questa recensione di bet365. In un mercato ricco di operatori non è facile essere originali, ma per il settore scommesse bet365 riesce a garantire un’esperienza di gioco unica e si capisce facilmente come sia imposto da subito e con costanza tra i siti leader del betting italiano. Gli aggiornamenti e le news rendono molto più divertenti le scommesse live e dopo una lunga esperienza di gioco possiamo confermare la fama meritata di bet365 per la profondità del palinsesto scommesse.

Domande Frequenti

bet365 è sicuro?

bet365 opera tramite la licenza dei Monopoli di Stato n°15253, rispettando tutti gli standard per la sicurezza per il giocatore e garantendo i pagamenti delle vincite.

Perché scegliere bet365?

bet365 è il portale preferito di molti italiani, con quota del 21,5% sulla raccolta ad aprile 2024, frutto di un’ottima cura del cliente e di quote molto generose

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di bet365?

bet365 Giochi potrebbe potrebbe avere più slot. Per quanto riguarda i bonus mancano alcune promo sul breve periodo.