BetFlag è un operatore 'giovane' ma già celebre nel settore del gioco d'azzardo. Nasce nel 2012 da un gruppo di imprenditori italiani che hanno puntato - è proprio il caso di dirlo - sul betting exchange. Sfruttando le potenzialità di questo mercato, BetFlag ha fatto subito strada nel mondo delle scommesse, senza mai dimenticare di arricchire l'offerta casino online.

Non a caso, dopo aver guadagnato una fetta di mercato importante, è stato acquisito da Lottomatica. Abbiamo provato il sito per darti la nostra opinione. Eccoti la recensione su BetFlag e tante considerazioni successive ai nostri test in tutte le sue sezioni.



BetFlag si differenzia dagli altri siti di scommesse e casino online?

Recensioni BetFlag: c’è un bonus benvenuto sport per i nuovi registrati?

⭐ 4/5 Giudizio generale⭐ 4.5/5 Bonus benvenuto⭐ 4/5 Fruibilità piattaforma⭐ 4.5/5 Palinsesto e mercati⭐ 3.5/5 Servizio clienti, la modalità punta e banca che permette ad esempio di fare diversi trading su un evento oppure di uscire in anticipo da un mercato. In Italia, il competitor principale in questo campo è BetFair.Nella sua sezione scommesse BetFlag ha investito molto per avvicinarsi e, anno dopo anno, prova a innovare il suo prodotto migliorando parallelamente grafica, usabilità e funzionalità extra per i suoi iscritti.Inoltre, BetFlag gioca un. In evidenza, inoltre, c'è il Totocalcio: altro tratto distintivo.Il portfolio giochi da casino online di BetFlag è un altro elemento che notiamo: offre 5.000 slot, di cui 340 con Jackpot e ci sono giochi celebri come Fowl Play Gold.Infine, un plus è sicuramente la presenza di Bingo, Poker e Lotterie.

Si, Betflag propone una serie infinita di Welcome Offer, tra cui quella per lo sport con un bonus gratis fino a 5.000€ + il 100% del primo deposito fino a 1.000€. Per ottenere il suo bonus senza deposito, potrai scegliere tra tre diverse tipologie di registrazione (classica, SPID e CIE) e l’importo può arrivare fino a 100€.

Per quanto riguarda il bonus sul primo deposito scommesse (che dovrà essere di almeno 5€), ti verrà assegnato in maniera graduale man mano che giochi e referti le tue puntate. Fai attenzione a usare le tipologie di scommesse valide per riceverlo (ad esempio, non rientrano nella promozione le puntate exchange).

L'assegnazione graduale prevede che, se ad esempio il tuo primo deposito è di 1.000€ dovrai generare un turnover di 35.000€ - soddisfacendo i requisiti di puntata - per ottenere un saldo di 1.000€.

Ricorda: il turnover è l'importo di gioco che devi generare col bonus affinché tu possa ottenere il saldo sul tuo conto. Si tratta, cioè, del tetto di spesa da raggiungere usando il tuo credito virtuale prima che questo possa essere convertito in un bonus in denaro reale prelevabile.

Il bonus di BetFlag a confronto con altri due

Proviamo a fare un confronto tra il bonus scommesse BetFlag e quello di altri due operatori:

Comparando il Bonus BetFlag con quello degli altri due siti notiamo che il bonus dell’operatore lucano è particolarmente adatto a scommettitori esperti. Deve infatti sottostare a precisi requisiti di puntata non proprio semplicissimi da scegliere per giocatori che sono ancora alle prime armi. A loro, forse, converrebbe un po’ di più iniziare ad impratichirsi su BetWay. Chi, invece, desidera un’offerta ibrida troverà in GoldBet il sito più vantaggioso.

Come ci si registra su BetFlag?

Se vuoi diventare un nuovo giocatore di BetFlag Casino e Scommesse hai tre diverse opzioni per registrarti gratis: classica, con SPID e tramite CIE. Prima di vedere tutte e tre le procedure di registrazione più da vicino, possiamo dirti che questa è esattamente la situazione che ci piace vedere e riportare nelle nostre recensioni perché vuol dire che la piattaforma è attenta a mettere da subito un potenziale cliente a suo agio offrendogli l’opportunità di iscriversi in maniera semplice e in poco tempo.

Un ottimo biglietto da visita per BetFlag che ci ha portato ad aggiungere una stellina in più alla nostra valutazione complessiva.

Scopriamo, dunque, come diventare nuovi utenti del sito. Ma, nel frattempo, memorizziamo una informazione importante: BetFlag assegna a ogni tipologia di registrazione una tipologia di bonus:

Tramite Spid, 75€

Tramite CIE, 100€

Classica, 50€

Registrazione classica su BetFlag: quali passaggi seguire?

Esistono altri siti scommesse con SPID , ma non tutti offrono un bonus maggiorato come quello di Betflag casinò.

Partiamo dalla registrazione su BetFlag classica, che richiede di seguire con attenzione alcuni passaggi e più tempo rispetto alle due (SPID e CIE) che ti illustreremo nei prossimi paragrafi. Non preoccuparti, sono passaggi semplici.

Gli step da seguire per registrarti col metodo classico sul sito di BetFlag sono praticamente gli stessi che troveresti in tutte le altre piattaforme di gambling. Dovrai, quando ti verrà richiesto:

Scegliere Username e password per gestire successivamente il conto gioco

Inserire numero cellulare e mail per gestire successivamente il conto

Inserire i tuoi dati anagrafici e il tuo codice fiscale

Caricare, entro trenta giorni, una copia valida di un tuo documento di identità

Seguendo uno ad uno questi passaggi, la tua registrazione su BetFlag avverrà correttamente. Diventando un nuovo giocatore online, la prima cosa che potrai fare è selezionare il Bonus di benvenuto che preferisci. Pronto?

Registrazione con SPID: quanto tempo occorre?

Spoiler: pochissimo! Registrandoti grazie a SPID ti servono davvero pochi minuti per essere un nuovo giocatore BetFlag. Noi lo abbiamo fatto, compiendo i seguenti passaggi:

Cliccare su SPID usando la propria identità digitale per autenticare i nostri dati. Nel menu con i vari gestori devi scegliere il tuo e poi inserire il tuo Username e la tua password SPID per continuare;

Scelta del nome utente e della password che poi useremo per accedere al conto gioco BetFlag;

Consenso al trattamento dati e presa visione delle condizioni generali;

Lasciaci indovinare: è così veloce che stai già facendo una scommessa su BetFlag? E pensa che non abbiamo ancora finito di illustrarti tutti i metodi di registrazione. Ce ne è un terzo che - proprio come la registrazione tramite SPID - è raro trovare tra le opzioni di iscrizione a un sito di casino e scommesse online: la registrazione tramite CIE.

Registrazione con CIE su BetFlag: come funziona?

Per prima cosa, dovrai essere in possesso della CIE: la Carta di Identità Elettronica. Poi?

Vai sulla pagina registrazione rapida CIE e usa la tua Carta di Identità Elettronica per autenticarti;

Procedi caricando una scansione del fronte e del retro della CIE. Se non lo fai ora, dovrai farlo entro 30 giorni dalla data di registrazione.

Gli altri due passaggi sono la scelta dei codici accesso al conto (user e password) e consenso al trattamento dati e all'uso dei cookies.

Successivamente, ti verrà chiesto di convalidare numero di cellulare e mail tramite i codici OTP che nel frattempo avrai ricevuto.

BetFlag, quali giochi ci sono e come navigare sul sito?

Qualità e quantità caratterizzano la mappa del sito targato BetFlag. Abbiamo trovato tutti i giochi di slot che cercavamo: da Book a Legacy of Dead, passando per quella che molti chiamano ‘La slot della gallina dalle uova d’oro’ cioè Fowl Play Gold. E poi, ancora, Starburst, Esqueleto Explosivo, Aviator, Book of Ra.

Accedendo alla home ci accorgiamo subito che la prima sezione nella navigation bar è dedicata ai cavalli. Seguono le sezioni Sport, Exchange, Virtual, le sezioni Casino e si chiude con Games online, Carte, Poker Games e Lotterie. Un bouquet di alternative ben organizzato graficamente e evidenziato da colori che danno una sorta di “effetto-led”.

Chi desidera accendere il divertimento viene supportato da un preciso design fatto di filtri e di informazioni in diretta sulle slot ‘calde’ (le cifre dei jackpot alti sono in evidenza) e sui provider disponibili. Ci sono praticamente i giochi principali di tutti i provider.

BetFlag App Mobile: quante sono? Come funzionano?

Le App di BetFlag al momento sono 5:

BetFlag Casino

BetFlag Scommesse Exchange

BetFlag Scommesse

BetFlag Giochi di Carte

BetFlag Ippica

Funzionano bene? Le abbiamo provate e la nostra risposta è: “Si, abbastanza ma… “. Vediamo un po': la navigabilità è essenziale, con un design particolarmente intuitivo. Merito di un colore blu elettrico metallizzato che non disturba l’esperienza visiva dell’utente. La barra di navigazione in basso ci orienta nello scegliere quali scommesse piazzare. La barra orizzontale, come nella versione desktop, permette di muoversi tra le categorie. E poi il menu a tendina, in alto a sinistra in ogni App, fornisce varie opzioni a partire da quella di registrazione. Per piazzare una scommessa col metodo di pagamento che preferisci bastano 7 click.

E quel “ma”? Si potrebbe fare di meglio, aggiungendo una live chat e bonus specifici per chi si registra da App. Questi due punti su cui intervenire ci hanno portato a valutare questa sezione di Betflag 4 su 5.

BetFlag: il palinsesto sportivo è completo?

Per quanto riguarda il palinsesto scommesse di BetFlag possiamo dire che è molto completo, ricco di opzioni e particolarmente adatto a giocatori esperti. Un punto a favore nelle nostre recensioni dei siti scommesse, che vogliamo ulteriormente approfondire: la possibilità di scelta è massima con un ricco catalogo di classi di esito, competizioni ed eventi singoli da inserire nella propria betslip. I mercati sono più di 20.000 e ci sono proprio tutti gli sport a disposizione. Per chi ama il calcio, poi, ci sono anche le scommesse BetFlag del prodotto Totocalcio che rappresentano un valore aggiunto.

C'è molta attenzione per le scommesse motori, tennis, basket. Sono quattro le principali tipologie a disposizione: singola, multipla, doppia e a sistema.

Se ti stai chiedendo “Ok, ma se ho appena iniziato a scommettere?”. In questo caso, vai nella sezione ‘carature’ e scegli uno dei ticket già compilati dagli esperti BetFlag e pronti per essere giocati.

BetFlag SportNews: cos’è?

A proposito di nuovi scommettitori, l’attenzione di BetFlag è particolarmente alta come abbiamo accennato. A conferma di ciò, accedendo alla home del sito la sezione SportNews di BetFlag ha catturato la nostra attenzione. Cliccando, veniamo re-indirizzati al blog di BetFlag e notiamo che ci sono diverse guide per istruire i meno esperti.

Inoltre, c’è un ricco palinsesto editoriale che riguarda:

Casino online e Live

Slot

Scommesse

Ippica

Pronostici e notizie su Calcio, Basket, Tennis e Motori

Gli articoli sono scritti in maniera chiara, anche se il blog non è aggiornato con una frequenza altissima. Nello specifico, ci sono molti articoli sui cavalli scritti con un tono diretto per raggiungere senza troppi fronzoli vecchi e nuovi appassionati e si vede che sono scritti da esperti in materia di ippica. Non mancano, infine, aggiornamenti e informazioni sull’operatore e sui nuovi provider in arrivo sul sito. Un buon modo per avvicinare gli utenti e tenerli sempre al corrente di cosa succede su BetFlag.

BetFlag Live Streaming, quali eventi sono disponibili?

Ci sono eventi Live Streaming su BetFlag? La risposta è “si”. Quali? Sul sito, nella sezione Streaming, puoi guardare in diretta alcune partite dei campionati di:

Bundesliga

Serie C italiana

Un piccolo plus per gli amanti delle scommesse live sugli eventi in corso, che possono così guardarli in diretta e nel frattempo piazzare la propria bet. Ma non finisce qui perché c’è una vera e propria BetFlag TV dedicata all’ippica: le corse dei cavalli sono in diretta sul sito e sull’app BetFlag Ippica. Notiamo, tuttavia, che questa sezione non funziona benissimo. Se clicchiamo per accedere aspettiamo molti minuti prima di essere indirizzati alla pagina della diretta.

Una volta avuto l'accesso, atterriamo su una landing page con il player video del canale ippica. Nella parte destra c'è il calendario con gli appuntamenti del giorno. Mentre, nello slider orizzontale a fondo pagina troviamo le prossime quote dei cavalli su cui puntare.

Il casinò BetFlag: ha un bonus competitivo?

Anche in questo caso la nostra risposta è “Si!”. I bonus casino di benvenuto di BetFlag sono molteplici, variano in base al metodo di registrazione scelto e rappresentano in qualche modo anche una novità sul mercato per via della loro varietà. Vediamo più da vicino quali sono dunque i bonus senza Deposito disponibili su BetFlag:

Welcome Bonus senza deposito Slot: 75€ se ti registri con CIE, 100€ se ti registri tramite SPID e 50€ per chi sceglie la registrazione classica

Welcome Bonus senza deposito Casinò Live: 500 € se ti registri con SPID, 1.000€ se ti registri tramite CIE e 250€ se scegli la registrazione classica

In entrambi i casi (Slot e Casino dal vivo), chi sceglie queste offerta di benvenuto dovrà compiere dei passaggi (a partire dalla convalida dei documenti, del numero di cellulare e dell’indirizzo mail) che sono consultabili sul sito BetFlag nella sezione dedicata a termini & condizioni. Inoltre, Betflag è da considerare come uno dei migliori casino online per il numero di slot disponibili e per la velocità dei pagamenti.

Quali metodi di pagamento accetta BetFlag?

Ecco una elenco dei metodi di pagamento accettati su BetFlag e le tempistiche di accredito

Visa, immediato

Visa Electron, immediato

Mastercard, immediato

Maestro, immediato

PayPal, immediato

PayPal FastPay, immediato

Skrill, immediato

Skrill 1-Tap, immediato

PaySafe Card, immediato

Neteller, immediato

Bonifico bancario (istantaneo e ordinario): accredito non appena BetFlag riceverà riscontro contabile

Buono spesa Onshop, immediato

Ricarica BetFlag (acquistabile presso le tabaccherie e ricevitorie del circuito Euronet)

Solo per quanto riguarda i buoni OnShop, il cui massimo versamento disponibilie è 300€, il sito di BetFlag fornisce informazioni circa le cifre minime e massime che si possono depositare. Ecco invece come prelevare dal proprio conto gioco BetFlag. I metodi di prelievo immediato sono:

PayPal

Neteller

Skrill

PostePay

Visa, Visa Electron

Mastercard

Anche in questo caso, sul sito non sono presenti le cifre massime e minime di prelievo.

Il Servizio clienti BetFlag è attivo tutto il giorno?

No, il servizio clienti BetFlag non è attivo tutto il giorno. È disponibile dalle ore 8.00 alle 22.00 di ogni giorno, festivi compresi. Abbiamo provato a chiedere assistenza e informazioni sui Bonus di benvenuto, contattando BetFlag in qualità di utenti non ancora registrati. Dopo aver cliccato nella sezione ‘Aiuto’ presente in home abbiamo compilato il form con nome, cognome, email e numero di cellulare. Abbiamo inviato il nostro messaggio, flaggando l’opzione ‘invia una copia al mio indirizzo email’:

Circa 30 minuti dopo, abbiamo ricevuto in mail una risposta dal Team BetFlag che ci informava del fatto che non possono prendere in carico la nostra richiesta in quanto l’indirizzo mail non è quello di un utente registrato.

In altri termini, BetFlag assiste solo gli utenti titolari di conto gioco che contattano tramite la sezione ‘Aiuto’ l’operatore inserendo i propri codici di accesso. E se sei un nuovo utente e vuoi informazioni sui Bonus? Nel paragrafo successivo ti illustreremo tutte le opzioni per entrare in contatto con BetFlag.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore?

Per contattare l’assistenza clienti di BetFlag puoi:

Accedere alla sezione aiuto e compilare il form, inserendo la tua domanda. Riceverai risposta via mail

Chiamare il numero verde 8009000333 (gratuito da numero fisso)

Chiamare da mobile il numero 02-91645111: in questo caso, non è gratuito. Il costo della chiamata dipenderà dal tuo piano tariffario.

In alternativa, puoi consultare la sezione FAQ in cui sono raccolte le risposte alle domande frequenti degli utenti. Ad esempio, riceverai risposte su argomenti quali:

Apertura conto

Gestione conto

Versamenti

Prelievi

Tutela del giocatore

Scommesse

Gratta & Vinci

Bingo

Lotto

Lotterie

Bonus

Mobile

Non è presente un servizio di live chat e, come detto, il servizio non è attivo 24 ore su 24. Un aspetto, sicuramente, da migliorare.

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Abbiamo raccolto in questo paragrafo le opinioni su Betflag degli utenti, provando a soffermarci sia sui feedback positivi che sui feedback negativi. E abbiamo trovato diverse considerazioni che possono esserti utili per avere un’idea più completa di BetFlag.

Tra i feedback positivi evidenziamo:

Ampio catalogo di giochi da Casino a disposizione degli utenti

Generosità nell’offerta Bonus

Ottime promozioni giornaliere, settimanali, mensili

Facilità nella registrazione

Buona usabilità delle App

I clienti apprezzano anche il fatto che ci siano ben 5 App

Non mancano, tuttavia, i feedback negativi:

L’assistenza clienti, come accennato, è un servizio migliorabile: diversi utenti vorrebbero fosse più reattiva e offrisse maggiori punti di contatto tra operatore e cliente

Mancanza di free spins: i Bonus non sono strutturati per offrire giri gratis. Inoltre, secondo molti utenti la generosità delle slot è molto bassa

Quote non particolarmente vantaggiose

Difficoltà nel giocare nella sezione Casino Live

Recensioni BetFlag: il verdetto finale di CalcioMercato

Se dovessimo paragonare BetFlag a una squadra di calcio, penseremmo a un Club che - dopo aver fatto gavetta - ogni anno lotta per i posti alti della classifica e riesce sempre a centrare un piazzamento in Europa.

Il suo allenatore sarebbe un amante del bel gioco con ottime intuizioni tattiche (la scelta di investire nel Betting Exchange o di diversificare le modalità di registrazione). La rosa (paragoniamola alle tipologie di prodotto offerte) sarebbe in grado di competere ogni anno per ottenere buoni risultati in campionato, coppa nazionale e coppe europee.

Continuando con il nostro paragone, BetFlag Sport e Casino sarebbe una squadra di proprietà di un fondo (e in effetti è proprio così, dato che BetFlag fa parte di Gbo!) che deve però investire molto per migliorare il rapporto con i suoi tifosi.

Domande Frequenti

BetFlag è sicuro?

BetFlag è un sito sicuro, affidabile e trasparente nelle modalità di pagamento offerte agli utenti. Ha una regolare licenza ADM, un ottimo sistema di crittografia per la protezione dei dati del cliente e sostiene il gioco responsabile.

Perché scegliere BetFlag?

Se ami le scommesse, BetFlag è il sito giusto. Se, inoltre, vuoi cimentarti nel Betting Exchange è uno dei pochi operatori italiani ad offrirlo. Si tratta di un sito con un palinsesto completo, che accoglie anche gli amanti del Casinò offrendo loro più di 5.000 slot online. Tra queste, come detto, ci si può divertire su quelle con Jackpot monitorando giornalmente il montepremi e la sua crescita.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di BetFlag?