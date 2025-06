Betpremium è regolarmente munito di licenza ADM (Concessione GAD n. 15005) che lo sottopone alle rigide normative italiano sul gioco a distanza. In questa recensione Betpremium non abbiamo trascurato nulla. Tra gli aspetti maggiormente presi in considerazione, il bonus benvenuto e le principali promozioni, le modalità di registrazione, la sezione casinò, i metodi di pagamento. Nel paragrafo che segue, potrete trovare un giudizio generale, con i voti da 1 a 5 riguardanti questo operatore.

Il nostro riscontro su Betpremium

⭐ 2.8/5 Giudizio generale

⭐ 4/5 Bonus benvenuto

⭐ 2.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2.5/5 Servizio clienti

Tra gli aspetti considerati per stilare questa recensione su Betpremium, quello che ci ha maggiormente colpiti attiene al bonus benvenuto che, come vedremo di seguito, è da considerarsi competitivo rispetto alla media italiana. La principale nota dolente di questo operatore è invece legata all’interfaccia grafica e alla fluidità del sito, che soprattutto da desktop non è reattivo come i siti scommesse più importanti (ad esempio Sisal, Snai, Goldbet o Lottomatica).

Recensioni Betpremium sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

10 euro bonus senza deposito alla verifica del documento (5 euro sport + 5 euro casinò)

(5 euro sport + 5 euro casinò) Fino a 1.000 euro bonus ricarica sui primi 3 depositi: 100% sul primo deposito fino a 200 euro; 100% sul secondo deposito fino a 300 euro; 500 euro sulla terza ricarica fino a 500 euro. In tutti i casi, l’importo va equamente diviso tra scommesse sportive e casinò.

Come anticipato, il bonus benvenuto scommesse Betpremium è uno dei più grandi punti di forza di questo operatore. In particolare, aderendo all’offerta sport dedicata ai nuovi utenti è possibile ricevere fino a 1.010 euro così suddivisi:

Il bonus di Betpremium a confronto

Il confronto tra i bonus scommesse di Betpremium, Elabet e Lottomatica evidenzia tre approcci differenti, pensati per diversi profili di giocatori. Ecco le caratteristiche principali:

Betpremium: bonus fino a 500€, suddiviso su tre depositi. Il rollover è 5X su multiple di almeno 5 eventi con quota minima 10. Ideale per chi punta somme elevate e gioca con costanza.

Elabet: sistema a FreeBet fino a 280€, scalabili su dieci livelli, con requisiti di puntata più flessibili (quota 1.8 per evento). Perfetto per chi desidera bonus progressivi senza vincoli di rigioco sul saldo reale.

Lottomatica: bonus sul primo deposito fino a 500€, con un wagering di 6X su multiple di almeno tre eventi(quota min. 1.50). Aggiunge un bonus senza deposito di 2000€ sulle slot e una FreeBet extra da 50€. Ideale per chi cerca il pacchetto più completo.

Chi punta in grande troverà conveniente Betpremium, mentre Elabet premia la costanza e Lottomatica offre il massimo in termini di bonus complessivi.

Come procedere alla registrazione su Betpremium

Se vi state chiedendo come aprire un conto scommesse Betpremium, vi basterà seguire la procedura in basso:

Accedere al sito betpremium.it;

Cliccare sul pulsante arancione “Registrati”, posizionato in alto a destra;

Inserire il proprio codice fiscale per compilare automaticamente i campi presenti (nome, cognome, data e luogo di nascita, ecc.);

Scegliere username e password;

Cliccare sul link che riceverete tramite mail o tramite SMS;

Inviare una copia fronte-retro di un documento di identità (carta di identità o CIE, Patente o Passaporto) in corso di validità entro 30 giorni dall’apertura del conto gioco.

Betpremium non è tra i siti scommesse SPID, che consentono una registrazione più rapida, oltra al non dover inviare il documento di identità.

Betpremium: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo di Betpremium presenta, all’interno della propria offerta, una vasca scelta, con particolare attenzione a calcio, basket e tennis. Per le partite più importanti di calcio, sono disponibili oltre 500 diversi mercati, un dato competitivo e che fa il paio con alcuni dei principali bookmaker ADM come Betsson.



Oltre agli sport più seguiti, sono presenti anche discipline di nicchia ed eventi extra-sportivi, come spettacolo e intrattenimento. Tuttavia, la fluidità del sito potrebbe essere migliorata, poiché possono verificarsi rallentamenti, specialmente nelle scommesse live. Nel complesso, l'offerta è ampia e variegata, ma l’esperienza utente può risentire di alcuni problemi tecnici.

Il casinò Betpremium: un’offerta da più di 3.000 Slot!

Il casinò di Betpremium offre una selezione di 3.321 slot, un numero addirittura superiore a quello di siti casinò più affermati come Snai. L'ampia varietà è garantita da 63 provider, assicurando titoli per ogni preferenza. La sezione live casinò include i Game Show più popolari e tavoli di roulette e blackjack con croupier in lingua italiana.



Tuttavia, il caricamento di alcune slot può risultare lento, influenzando l’esperienza di gioco. In sintesi, la piattaforma è adatta sia agli amanti delle slot che ai giocatori del casinò dal vivo.

Betpremium metodi di pagamento disponibili

Betpremium offre diverse soluzioni per depositi e prelievi, garantendo transazioni rapide e sicure. Ecco tutte le opzioni disponibili, con importo minimo e tempistiche:

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche deposito Carta di credito/debito €10.00 1-3 giorni lavorativi Postepay €10.00 1-3 giorni lavorativi Paypal €10.00 immediato Neteller €10.00 entro 24 ore Skrill €10.00 entro 24 ore Bonifico bancario €10.00 2-3 giorni lavorativi

I depositi sono generalmente immediati, tranne il bonifico che richiede alcuni giorni. L’assenza di PayPal potrebbe rappresentare un limite per alcuni utenti.

Recensioni Betpremium: il verdetto finale di CalcioMercato

Noi della redazione di CalcioMercato abbiamo analizzato a fondo l'offerta di Betpremium e possiamo confermare che si tratta di un operatore sicuro e autorizzato ADM, con una proposta interessante per gli appassionati di scommesse e casinò online. Tra i punti di forza spiccano il palinsesto sportivo ampio, con oltre 500 mercati per le partite principali di calcio, e un casinò con più di 3.300 slot, superiore a quello di molti competitor. Anche il bonus benvenuto, strutturato su più depositi, risulta competitivo.



Tuttavia, ci sono alcuni aspetti migliorabili: il sito potrebbe essere più fluido, specialmente nelle scommesse live, e l'assenza di PayPal nei metodi di pagamento potrebbe rappresentare un limite per alcuni utenti. Nel complesso, Betpremium è un'ottima scelta per chi cerca varietà di gioco e bonus generosi, ma con margini di miglioramento sull’esperienza utente.

Domande Frequenti

Betpremium è sicuro?

Sì, Betpremium è un operatore ADM autorizzato, con licenza n. 15005. Ciò garantisce sicurezza, trasparenza e protezione dei dati personali e delle transazioni.

Perché scegliere Betpremium?

Per il palinsesto ricco di mercati, il casinò con oltre 3.300 slot, e un bonus frazionato competitivo, adatto sia agli scommettitori che agli amanti del casinò.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Betpremium?

La fluidità del sito, soprattutto nelle scommesse live, e l’introduzione di PayPal tra i metodi di pagamento per maggiore comodità.