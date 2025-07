Lottomatica è il più grande player di gioco pubblico in Italia. Fondato nel 1990, gruppo leader del settore in Europa, offre una piattaforma completa su cui trovare quotidianamente migliaia di eventi su molteplici discipline sportive, dal calcio all’ippica. Diverse le promozioni riservate a nuovi e vecchi iscritti. Abbiamo testato accuratamente la sezione per ben 14 ore e valutato attentamente la sua offerta. Scopriamo tutti i Pro e Contro in questa nostra recensione sulle scommesse Lottomatica.



Il nostro riscontro su Lottomatica

⭐ 4.5/5 Giudizio generale

⭐ 4.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 4.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 4/5 Palinsesto e mercati

⭐ 4/5 Servizio clienti

Lottomatica offre una completa sezione betting. Disponibile un bonus di benvenuto complessivo fino a 5550€. L’esperienza d’uso della piattaforma è apparsa sin dal primo impatto soddisfacente, fluida da desktop e mobile, i menu ben posizionati consentono di individuare con facilità gli eventi ricercati. Vasto il palinsesto sportivo con migliaia di match, soprattutto la sezione calcio, la più ricca con +600 avvenimenti in media ogni giorno.

Le scommesse Lottomatica sono variegate, +500 per gli eventi clou, un numero soddisfacente anche se confrontato con altri siti scommesse concorrenti, questi ultimi offrono di più in termini di ampiezza di mercati, con più di 1000 opzioni di giocata. Servizio clienti dell’operatore attivo da mattina presto a notte fonda mediante differenti canali di contatto, dalla chat live alla classica e-mail.

Recensione Lottomatica sul bonus benvenuto per i nuovi utenti



Lottomatica scommesse riserva ai nuovi giocatori un bonus benvenuto che può raggiungere il valore totale di 5550€. Nel dettaglio, il 100% del primo deposito fino a 5550€ se ci si registra tramite SPID e CIE. Il bonus senza deposito è valido solo sui giochi del casinò, mentre le scommesse sportive sono escluse.

Il bonus lottomatica scommesse è a nostro parere una promozione di benvenuto sport tra le più interessanri sul mercato e con condizioni non particolarmente restrittive. È infatti sufficiente giocare l’importo del primo deposito per 4 volte su eventi con quota minima 1.50 (multiple minimo 4 eventi, no sistemi) entro 7 giorni dalla registrazione.

Il bonus di Lottomatica a confronto

Nel confronto con due big competitor, Leovegas e SNAI,il bonus benvenuto proposto da Lottomatica scommesse risulta più vantaggioso, per importo massimo e requisiti di puntata.

Come procedere alla registrazione su Lottomatica

La registrazione su Lottomatica prevede l’inserimento dei dati personali secondo quanto stabilito dalle normative ADM. Troveremo un modulo online da compilare, una prassi simile ad altri portali di betting. Disponibile l’iscrizione tramite SPID, una modalità veloce e sicura, grazie a cui poter approfittare, in aggiunta alla promozione di benvenuto, di un playbonus slot gratis di 5000€. Riportiamo i passaggi per la creazione di un conto di gioco Lottomatica Sport, via web e mobile, con entrambi i modi indicati.

Registrazione classica

Visitare il portale Lottomatica. Cliccare sul pulsante “Registrati”. Compilare il modulo d’iscrizione digitando i dati anagrafici, il numero di cellulare e la propria e-mail. Convalidare il conto gioco inviando la copia del documento d’identità.

Registrazione con SPID

Effettuare la registrazione su Lottomatica utilizzando il proprio SPID. Selezionare il bonus benvenuto scommesse e completare l’iscrizione. Ricevere l’Extra Bonus SPID gratis di 5000€ in PlayBonus Slot. Giocare il PlayBonus entro 3 giorni dall’assegnazione.

Effettuare la registrazione su Lottomatica tramite SPID rende, a nostro parere, questa piattaforma una delle migliori, insieme a Sisal, Leovegas, Betflag e molte altre che utilizzano questo sistema quasi automatico.

Lottomatica, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Il sito scommesse Lottomatica risulta intuitivo nell’utilizzo sia da desktop che mobile. Nella parte superiore sono presenti i banner delle principali promozioni, al di sotto gli eventi in live betting ed i più giocati, a sinistra l’elenco degli sport, a destra il biglietto che andremo a completare. Nella schermata principale abbiamo dunque tutto sotto controllo. In aggiunta alle scommesse sportive, presenti numerose altre tipologie di giochi, raggiungibili facilmente dal menu in alto: slot, casino, casino live, carte, bingo, poker, lotterie. Nel complesso una piattaforma ben fruibile, scorrevole nella navigazione e con colori chiari che rendono leggibili gli eventi.

Lottomatica App Mobile: opinioni sulla navigabilità

La sezione scommesse di Lottomatica è accessibile direttamente dal browser su smartphone e tablet. In alternativa disponibili app native per iOS e Android. L’app Lottomatica Sport è aggiornata di frequente ed offre lo stesso ampio palinsesto della versione desktop. Possibile scommettere in live e seguire diversi eventi sportivi in streaming, tra cui calcio (Bundesliga, Liga spagnola, Ligue 1), tennis ed altre discipline.. Semplice da usare e ben strutturata, l’app scommesse Lottomatica è riservata principalmente al betting. Per accedere al casinò ed altre tipologie di giochi, consigliamo l’uso di app dedicate (Casino, Bingo, Skill Games, Poker). In definitiva, la nostra opinione Lottomatica sulle applicazioni mobili è più che soddisfacente.

Lottomatica: recensioni su palinsesto sportivo

Sono più di 25 le discipline sportive disponibili nel palinsesto scommesse di Lottomatica. Ogni giorno sono migliaia gli eventi in programmazione, con la migliore copertura riservata al calcio, dai grandi campionati quali Serie A, Bundesliga e Premier League, alle principali manifestazioni internazionali, dalla Champions League alla Coppa del Mondo. La piattaforma comprende comunque tutti gli sport, dai più popolari a quelli di nicchia, come tennis, basket, ciclismo, pallamano, pugilato e surf.

Non soltanto avvenimenti sportivi ma anche dedicati al mondo della musica, spettacolo e politica (Isola dei famosi, Elezioni USA, Grande Fratello, Eurovision). Il sito ben strutturato permette di individuare facilmente i match che più interessano, sia da desktop che mobile. L’operatore non offre un servizio gratuito di pronostici vincenti a differenza di altre piattaforme.

Premium Club di Lottomatica: cos’è e come funziona

Soltanto i migliori siti di betting offrono un programma VIP, Lottomatica scommesse non si smentisce con il suo “Premium Club”. A differenza delle promozioni simili disponibili su altri portali, l’esclusivo club targato Lottomatica si mette in risalto per la grande completezza e per includere differenti tipologie di giochi in palinsesto. Il saldo punti è dunque unico, è sufficiente giocare e scegliere il bonus che più piace all’interno del catalogo. Più si gioca, maggiore è il numero di punti ed il livello acquisito nel programma. Una volta raggiunte le soglie stabilite, si possono riscuotere bonus scommesse, bingo, casino, lotterie e carte. Una promozione fissa che si aggiunge a quelle periodiche, molto apprezzata dagli utenti che vengono così gratificati ulteriormente con ricompense, per aver scelto di giocare sulla piattaforma di Lottomatica.

Scommesse Plus di Lottomatica: cos’è e come funziona

Tra le ultime novità in casa Lottomatica, le “Scommesse Plus” rendono il gioco del calcio ancora più divertente. È disponibile in palinsesto questa tipologia di giocata, ad iniziare dalla prima variante “Marcatore Plus”. Il suo funzionamento è molto semplice, in quanto è sufficiente selezionare un marcatore di una partita di calcio. La scommessa sarà vincente sia che il calciatore che il suo sostituto segnerà durante il match, colpirà un palo o una traversa. Ad esempio, nella partita tra Juventus e Napoli al minuto 70°, Chiesa subentra a Vlahovic ed al 77° proprio l’italiano segna il goal del vantaggio. Con la scommessa Marcatore Plus, tutte le giocate effettuate su Vlahovic risulteranno vincenti. In modo analogo funzionano la scommessa “Ammonito Plus” e “Tiri totali e tiri in porta Plus”, incrementando di fatto le possibilità di successo.

Valutazione della sezione live streaming

Uno dei servizi preferiti dagli iscritti sul portale di Lottomatica scommesse è lo streaming live gratuito, per seguire in diretta gli eventi sportivi. Numerose le partite di calcio in programmazione ogni giorno, fra cui spiccano la nostra Serie C, la Liga, la Ligue 1 e la Bundesliga. Tra le altre discipline in diretta streaming, troviamo il tennis con i principali tornei del circuito ATP. Gli appassionati di basket invece potranno contare su una selezione di partite di NBA. Non mancano nemmeno le corse ippiche da guardare in diretta video sul sito. Naturalmente non è disponibile la Serie A di calcio, in quanto i diritti televisivi sono stati acquisiti da DAZN e Sky. La tecnologia di streaming con “Realtà Aumentata” di Lottomatica garantisce una visione fluida e di alta qualità, come confermato dai nostri test nel corso di questa approfondita “Lottomatica recensione”.

Il casinò Lottomatica: +2000 slot per tutti i gusti

Lottomatica presenta uno dei migliori casino online , con una piattaforma che vanta un. Disponibili le saghe più popolari, da Age of The Gods di Playtech a Book of Ra di Greentube. Completo anche il casino live, 76 tavoli nel momento in cui scriviamo questa nostra recensione Lottomatica, per giocare in diretta streaming con veri croupier alle più famose varianti di roulette, blackjack, baccarat. Particolarmente accattivante la sezione Game Show, in cui trovare titoli del calibro di Deal or No Deal, Monopoly Live, Dream Chatcher e Crazy Time. Infine soddisfacente, per qualità e varietà, il catalogo “Better Casino”, in cui sono presenti i classici giochi da tavolo in versione software, tra cui spiccano 12 varianti di Roulette, 6 di Blackjack e 14 dedicate ai Video Poker. Oltre a offrire un interessante bonus casino di benvenuto fino a 7000€, il noto operatore mette a disposizione dei propri utenti numerose promozioni ricorrenti.

Lottomatica metodi di pagamento disponibili

Il sito scommesse Lottomatica offre un’ampia varietà di metodi di deposito e prelievo. Disponibili i portafogli elettronici più diffusi, le carte di credito, il bonifico e perfino Apple Pay. Riportiamo a seguire tutte le modalità di pagamento attive sulle piattaforma, specificando l’importo minimo di ricarica e le tempistiche d’incasso delle vincite.

PayPal, 10€, 24h

Visa, 10€, 24h

Mastercard, 10h, 24h-48h

Postepay, 10€, 24h-48h

Bonifico Bancario, 5€, 48h-72h

Bonifico postale, 5h, 7g

Skrill, 30€, nd

Neteller, 30€, 24h

Paysafecard, 30€, nd

Apple Pay, 10€, 24-48h

Rapid Transfer, 30€, 24h

Voucher Lottomatica, 2€, 12h

Onshop, 2€, nd

Servizio clienti Lottomatica

Abbiamo provato per 2 volte a contattare il servizio clienti Lottomatica Sport tramite chat live ma per problematiche tecniche non siamo riusciti ad avere una risposta dall’operatore. Utilizzando il servizio e-mail, nel giro di 4 ore, lo staff ci ha ricontattati all’ indirizzo di posta elettronica, fornendo una risposta esauriente alle nostre domande. Disponibili ulteriori canali per comunicare con il supporto, come riportato in dettaglio nel prossimo paragrafo.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

L’assistenza clienti Lottomatica scommesse offre quattro metodi di contatto. La chat live è attiva tutti i giorni della settimana dalle ore 9.00 alle 22.00. Noi non siamo stati fortunati nel testare il servizio ma abbiamo trovato buone Lottomatica opinioni girovagando sul web. In alternativa disponibile il contatto telefonico allo 06/40400860, attivo dalle 09:00 alle 22:00, 7 giorni su 7. Tra gli altri canali di comunicazione, la classica e-mail, all’indirizzo supporto@lottomatica.com, ed il tradizionale servizio di posta ordinaria di cui riportiamo il recapito: GBO Italy S.p.A. Servizio Clienti Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 Roma – Italia. Nel complesso, le nostre recensioni Lottomatica su velocità e competenza dell’assistenza sono più che discrete.

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

✅Peaceselov: app e sito interessanti, nuovi non solo nella grafica ma anche nelle funzionalità.

✅Ursus1986: qualità dell’app e del portale sono indiscutibili, la piattaforma migliore.

✅Ed00112: app e sito ben organizzati, tutto sommato efficaci.

❌Arturo McPaulino: app e desktop troppo lenti e macchinosi.

❌Lupin: piattaforma a volte lenta quando vengono piazzate le giocate in live.

❌Cloud: nel visualizzare le scommesse, non appaiono a volte i pallini colorati che indicano il numero di gare pronosticate correttamente.

Recensioni Lottomatica: il verdetto finale di CalcioMercato

Il nostro giudizio finale sul sito scommesse Lottomatica è positivo. Il bonus benvenuto è più vantaggioso rispetto a quello dei principali competitors. Completo il palinsesto sport, con numerosi eventi a tutte le ore del giorno e della notte. Buona la copertura del servizio streaming su desktop e app mobile.

Apprezziamo la presenza del vip club che premia i giocatori più fedeli. Una piattaforma al passo con i tempi ed attenta alle novità, come dimostra la recente introduzione delle “Scommesse Plus”. In definitiva, pur con qualche lieve mancanza, come il bonus senza deposito usufruibile soltanto con registrazione SPID, non ha deluso le nostre aspettative.

Domande Frequenti

Lottomatica è sicuro?

Certamente, Lottomatica scommesse è la piattaforma di proprietà del gruppo Lottomatica, leader in Italia nel settore betting e casino. L’operatore è in possesso di regolare licenza ADM numero 15017.

Perché scegliere Lottomatica?

Lottomatica scommesse è attualmente uno dei migliori siti sul panorama italiano in termini di affidabilità e varietà dell’offerta. È la soluzione perfetta soprattutto per chi è alla ricerca di un nuovo portale con un ottimo bonus di benvenuto sport, tanti eventi in streaming e app mobili performanti.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Lottomatica?

La piattaforma scommesse Lottomatica Sport dovrebbe ampliare la varietà di giocate sugli eventi, in modo da mettersi al pari con i top Bookmakers ADM. Aggiungere anche un bonus senza deposito per tutti, non soltanto per chi si registra tramite SPID, sarebbe certamente apprezzato.