Recensione Betway: il test definitivo e la nostra opinione

Questa recensione su Betway offre. Nei test condotti sulla piattaforma di Betway, abbiamo valutato la qualità e quantità dei giochi, la navigabilità, l'interfaccia grafica, il palinsesto e i mercati di scommesse, il servizio clienti e le promozioni. Betway, con licenza ADM (Concessione n. 15216), è presente in Italia dal 2012 e ha una solida reputazione. I suoi punti di forza sono l'affidabilità, la sicurezza nelle transazioni e un ampio palinsesto scommesse, soprattutto sul calcio. Per maggiori dettagli, continua a leggere l'articolo.

Il nostro riscontro su Betway

⭐ 4/5 Giudizio generale

⭐ 3.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 4.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 4/5 Palinsesto e mercati

⭐ 4/5 Servizio clienti



Prima di entrare nel vivo della nostra recensione su Betway, vi anticipiamo alcuni degli aspetti che hanno maggiormente catturato la nostra attenzione e ci hanno portato ad assegnare un punteggio complessivo di 4 stelle. L’interfaccia grafica e l’accessibilità sono forse i principali punti di forza di Betway: progettato con un design intuitivo e moderno, agevola un’esperienza di gioco coinvolgente e senza interruzioni. Gli utenti possono navigare facilmente tra le diverse sezioni del sito, trovando rapidamente il loro mercato preferito sulle scommesse sportive e i giochi da casino. Inoltre, l’ottimizzazione per dispositivi mobili garantisce che ogni funzionalità sia accessibile anche in movimento, rendendo Betway una scelta eccellente per chi cerca varietà e praticità in un’unica piattaforma.



Recensioni Betway sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus benvenuto scommesse Betway è ottenibile per chiunque non abbia già aperto un conto gioco su questo bookmaker.

Le condizioni per attivare il bonus sono le seguenti:

Registrarsi in modo classico o con CIE.

Utilizzare come metodi di deposito carte di debito/carte di credito, PostePay e Paypal.

Selezionare il bonus in fase di registrazione e depositare minimo 10 euro.

Per poter ottenere il Fun Bonus è necessario giocare una volta (x1) il totale dell'importo versato su scommesse con quota minima totale pari a @2.

Una volta ricevuto, per trasformare il Fun Bonus in Bonus Reale dovrà essere movimentato entro 14 giorni sviluppando un volume di gioco pari ad almeno cinque volte (x5) il suo valore, in multipla, minimo 3 eventi, ad una quota totale pari o superiore a @3.00 e quota minima per selezione non inferiore a 1,50.

Il bonus real per essere convertito in saldo prelevabile occorre giocarlo una volta su scommesse multiple di almeno 3 eventi con quota totale non inferiore a 3.00.

Per ricevere i 10€ in Fun Bonus cashback settimanali, i giocatori dovranno sviluppare un volume di scommesse pari almeno a 25€ in multiple composte da almento 3 eventi, a quota minima per selezione pari o superiore a 1.50 e quota complessiva minima pari a 3.00.

Il bonus di Betway a confronto

Per chi si registra al sitoSi tratta di un'offerta con Fun Bonus sul primo deposito che deve avere un valore minimo di 10€. Il requisito di puntata in questo caso è (x1), per cui bisogna giocare una volta il totale depositato. Per essere trasformato in Bonus reale, questo bonus deve essere giocato entro 14 giorni, sviluppando un volume di gioco pari ad almeno cinque volte il suo valore, in multipla, minimo 3 eventi, ad una quota totale non inferiore a 3,00 e quota minima per selezione non inferiore a 1,50.A nostro parere, ilsi distingue come una proposta decisamente interessante, paragonabile a quello di Snai, che tuttavia presenta requisiti di puntata più elevati (x8), rendendolo meno conveniente. Tra le opzioni di bonus scommesse disponibili, Betway merita una valutazione positiva, soprattutto perché offre la possibilità di completare le condizioni di puntata entro 14 giorni, un lasso di tempo ideale per soddisfare i requisiti senza troppe difficoltà.

Facciamo un confronto tra 3 operatori e dei loro rispettivi bonus di benvenuto, ovvero Betway, Goldbet e Snai.



Ogni operatore propone bonus differenti sia per l'importo offerto che per i requisiti di puntata. Betway, come già menzionato in precedenza, richiede un wagering di x5, risultando più conveniente rispetto a Snai (x8) e Goldbet (x6). Tuttavia, Snai si distingue per offrire un bonus senza deposito di 15€, utilizzabile sia nelle scommesse sportive che nel casinò. In conclusione, la scelta del bonus più adatto dipende dalle esigenze specifiche di ogni giocatore. Se da un lato Betway si presenta con requisiti di puntata più favorevoli, dall'altro Snai offre un vantaggio significativo con il suo bonus senza deposito, ideale per chi desidera iniziare a giocare senza impegno finanziario.

Come procedere alla registrazione su Betway

Come aprire un conto gioco Betway scommesse? La registrazione classica è rapida e prevede una procedura abbastanza automatizzata. Dopo aver cliccato sul tasto “Registrati”, posizionato in alto a destra, seguite questi step:

Inserisci il tuo codice fiscale ;

; Una volta fatto ciò, il sistema compilerà in automatico i tuoi dati personali (tu dovrai aggiungere solo nome e cognome e assicurarti che gli altri dati siano corretti);

Inserisci i dati relativi al tuo conto gioco (mail, cellulare, nickname, password) e aderisci all’offerta di benvenuto scommesse Betway;

(mail, cellulare, nickname, password) e aderisci all’offerta di benvenuto scommesse Betway; Accetta i termini e le condizioni ;

; Al termine di questa procedura, riceverai una mail: clicca sul link, così da verificare l’indirizzo inserito in fase di registrazione.

Se hai seguito correttamente questa breve guida, avrai aperto il tuo conto gioco in meno di 5 minuti. Segnaliamo che da maggio 2025 su Betway è disponibile la registrazione con SPID e CIE (con bonus dedicato descritto sopra).

Betway, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Le scommesse sportive sono il cuore pulsante di Betway. Sono presenti diversi sport su questo bookmaker (oltre a Calcio, Tennis e Basket troviamo sport di nicchia come Badminton, Cricket e Tennistavolo), ma comunque meno rispetto ad altri operatori come – ad esempio – Eurobet o Better, che presentano un’ampissima gamma di sport per tutti i gusti. In ogni caso, poiché sappiamo che la maggior parte dei nostri lettori arriva dal calcio, ci concentreremo essenzialmente sul palinsesto sportivo legato a questo sport.

Sono presenti diversi mercati, soprattutto negli eventi sportivi maggiori come la Champions League, la Serie A o la Premier League. Ad esempio, è possibile scommettere se il numero di fuorigioco in una partita sarà pari o dispari o il numero di tiri in porta di un singolo calciatore (con la funzionalità “Tiri in porta DUO” vengono conteggiati anche pali e traverse). Citiamo anche le altre sezioni del sito, come casinò, casinò live, virtuali e lotterie. Assente, invece, il poker, il che rappresenta un punto a sfavore per Betway. Riguardo all’utilizzo del sito, navigare su Betway è un’esperienza piacevole e coinvolgente. Il background nero e grigio e i box laterali bianchi creano un contrasto che risulta rilassante per gli occhi, mentre il colore verde utilizzato per mettere in risalto le aree principali conferisce eleganza all’intero sito.

Betway App Mobile: opinioni sulla navigabilità

L’app mobile Betway scommesse sportive raggiunge la sufficienza, ma non è al livello di altri operatori come, ad esempio, Sisal o Snai, che offrono un’esperienza migliore in termini di prestazioni e interfaccia grafica. Il design dell’app è simile a quello del sito, ma il font utilizzato rende l’esperienza di navigazione peggiore rispetto ai competitor precedentemente citati. Bene, invece, la velocità, anche se possono esserci dei piccoli lag quando si passa da una sezione all’altra. Un punto a favore anche per l’accessibilità, con la possibilità di effettuare l’accesso tramite “Face ID” o “impronta digitale”. Complessivamente, la nostra opinione su Betway App è positiva, ma potrebbe essere resa più semplice da utilizzare anche per i giocatori meno esperti.

Betway: recensioni su palinsesto sportivo

Come anticipato,. Un numero che colloca Betway tra i migliori operatori italiani e sopra a bookmaker come Bwin, dove sono presenti circa 150 mercati per singolo evento. Ad ogni modo, sul calcio è possibile trovare davvero di tutto: dalla Serie A, passando per Champions League, Premier League e certamente anche gli europei 2024, arrivando – addirittura – alla “Philippines Football League”, la principale lega dello Stato delle Filippine.

È proprio questo l’aspetto maggiormente apprezzato dagli utenti che hanno lasciato le loro opinioni Betway. Pertanto, se amate scommettere sul calcio questo potrebbe essere il vostro bookmaker ideale tra i tanti siti scommesse.

Elite Club Betway: cos’è e come funziona

Elite Club di Betway è un programma fedeltà esclusivo per i giocatori. Funziona accumulando Status Points ogni settimana attraverso le scommesse, che determinano il livello del giocatore (Smeraldo, Zaffiro, Rubino, Diamante, Elite). Questi punti possono essere convertiti in Bonus Points, utilizzabili per ottenere premi. Ogni livello offre vantaggi crescenti, come moltiplicatori di punti più alti e bonus reali variabili da €5 a €500.

Valutazione della sezione live streaming

Una delle grandi novità presenti su Betway è l’introduzione del servizio live streaming, che consente di seguire alcuni eventi sportivi (non solo partite di calcio, ma anche basket, tennis, tennitavolo, hockey su ghiaccio, volley, ecc.) in diretta, anche tramite app mobile. Rispetto ad operatori come Bwin o Bet365, la qualità dello streaming è minore e alcune volte possono esserci buffering e leggeri ritardi, ma nel complesso giudichiamo l’esperienza positiva su questa sezione.

Il casinò Betway: presenti le slot dei maggiori provider

La sezione casino Betway non è così ricca di giochi come lo sono, ad esempio, Snai, Sisal, e Eurobet (per citarne alcuni). Tuttavia, nella sezione slot sono presenti quelle dei principali provider: Pragmatic Play, Play’n Go, Playtech, Greentube e Netent. Segnaliamo anche produttori di slot meno conosciuti come Nemesis, Games Global e Endorphina. Nel menu slot è possibile filtrare i giochi scegliendo il produttore preferito. Ad esempio, se si seleziona Pragmatic Play, ci troveremo di fronte alla lista di tutte le slot di questo provider, comprese le più gettonata (come Sweet Bonanza, Gates of Olympus o Starlight Princess).

Presente anche la sezione “Casinò Live”, che è in linea con quella del mercato italiano. Presenti tanti Game Show, tra cui il “Crazy Time” e diversi tavoli di Roulette e Blackjack, anche in lingua italiana, che però non sono targati con il marchio Betway. Interessante è il bonus casino offerto dall'operatore che può arrivare fino a 1500€ + 200 Free Spins. Con la registrazione tramite casino con SPID, il bonus diventa del 100% fino a 2000€



Betway metodi di pagamento disponibili

Nella nostra recensione Betway non potevamo trascurare l’analisi sui metodi di pagamento. Vi diciamo subito che questo aspetto costituisce un punto a favore di questo operatore, poiché sono molti i metodi di pagamento offerti. Come, però, vi abbiamo segnalato in uno dei paragrafi precedenti, ricordate che per aderire all’offerta di benvenuto potrete depositare solo con carta di credito o PayPal. Vediamo l’elenco completo:

PayPal : deposito minimo 10 euro, immediato;

: deposito minimo 10 euro, immediato; Carte di credito/Debito (Visa, Mastercard, Maestro) : dep. min. 10 euro, immediato;

: dep. min. 10 euro, immediato; Paysafecard : dep. min. 10 euro, immediato;

: dep. min. 10 euro, immediato; Skrill : dep. min. 10 euro, immediato;

: dep. min. 10 euro, immediato; Neteller : dep. min. 10 euro, immediato;

: dep. min. 10 euro, immediato; Bank Transfer: dep. min. 10 euro, 2-3 giorni lavorativi.

Servizio clienti Betway Live Chat: risposte rapide ed efficaci

La Live Chat Betway è aperta tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore 10 alle 23. Abbiamo contattato personalmente il servizio clienti tramite chat e dopo un’attesa di poco inferiore ai cinque minuti siamo riusciti a parlare con un operatore.

Gli abbiamo chiesto lumi riguardo ai metodi di deposito per aderire al bonus di benvenuto e abbiamo ricevuto una risposta immediata da parte di un’operatrice che ci è sembrata competente e gentile. Se proprio dobbiamo trovare un neo, segnaliamo una chat basica dal punto di vista grafico, come potete vedere dallo screen in allegato. L’assistenza tramite live chat è un punto che teniamo fortemente in considerazione nelle nostre recensioni dei siti scommesse.

Come contattare l’assistenza clienti Betway

I modi per contattare l’assistenza clienti Betway sono due: la Live Chat o tramite mail. Per accedere al servizio clienti da desktop, recatevi nel footer del sito e cliccate su “Assistenza”. Vi si aprirà una finestra pop-up che vi consentirà di avviare la live chat o di inviare una mail. Se, invece, siete da app, aprite il menu in alto a sinistra e selezionate Live Chat. L’indirizzo mail a cui poter scrivere in caso di problemi è assistenza@supporto.betway.it. Non è presente, infine, alcun servizio telefonico per i clienti Betway.

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Anche per questa recensione Betway abbiamo tenuto in considerazione le opinioni degli utenti. In questo paragrafo, ne riporteremo alcuni tra quelli presenti che ci sono sembrati conformi agli standard qualitativi e coerenti con la nostra esperienza. Prima di vedere alcune opinioni Betway specifiche da parte degli utenti, vi diciamo che la valutazione di Betway su App Store è di 3 stelle su 5 su sole 9 valutazioni.

Feedback positivi:

Fedeltà dei clienti: “Sono anni che uso Betway e mi sono sempre trovata bene. Anzi, ultimamente l’app funziona anche meglio”

Assistenza promossa: “Uno dei migliori. Assistenza perfetta, gentili e disponibili. Il sito funziona bene anche via mobile”

Feedback negativi:

Prelievi lenti: “Lentissimi per i prelievi. Sto aspettando da due giorni che arrivi su carta di credito, ma ancora nulla”

Recensioni Betway: il verdetto finale di CalcioMercato

La nostra recensione su Betway è nel complesso positiva. Questo operatore si colloca in una fascia medio-alta tra quelli presenti sul panorama italiano e si distingue soprattutto per il numero di mercati presenti sugli eventi sportivi maggiori, legati soprattutto alle partite di calcio. È proprio questo aspetto che potrebbe rendere Betway come la piattaforma ideale per chi ama scommettere sullo sport più seguito al mondo.

Riguardo agli aspetti più tecnici, la navigabilità del sito offre un’esperienza complessivamente positiva, soprattutto da desktop. Leggermente inferiore ai competitor l’app mobile, che però raggiunge – a nostro avviso – ampiamente la sufficienza. Da migliorare, invece, la quantità di sport su cui scommettere: attualmente, infatti, non ce ne sono così tanti come possiamo trovarne, ad esempio, su Snai o Bet365. Altro punto a sfavore di Betway è l’assenza di una sezione dedicata al poker. Questo sito non è pertanto adatto per chi ama scommettere e, al contempo, concedersi un torneo di poker di tanto in tanto.

Domande Frequenti

Betway è sicuro?

Sì, Betway è una piattaforma sicura che opera nel pieno rispetto delle normative italiane, come dimostra la licenza ADM n° 15216.

Perché scegliere Betway?

Betway presenta più di 250 mercati sugli eventi sportivi principali, in particolare quelli legati al calcio. Se amate scommettere su questo sport, questa piattaforma potrebbe essere molto indicata.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Betway?

Manca una sezione poker e nella sezione scommesse sportive non sono presenti tantissimi sport, soprattutto se ci riferiamo a quelli di nicchia. Inoltre, nell’app abbiamo notati dei piccoli lag quando si cambia sezione.