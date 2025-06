Con licenza ADM numero 15232, Betwin360 opera in Italia grazie alla società E-Play24 ITA Ltd., che ne detiene la proprietà. Abbiamo analizzato le funzionalità e le caratteristiche di questo bookmaker, soprattutto per quanto concerne il palinsesto sportivo, il bonus scommesse di benvenuto, i metodi di pagamento e la sezione casinò. In questa nostra recensione Betwin360 metteremo in evidenza pro e contro, a partire da un giudizio generale dei principali aspetti che approfondiremo nei successivi paragrafi.

● ● ●

Il nostro riscontro su Betwin360

⭐ 2.7/5 Giudizio generale

⭐ 3.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 2.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 4/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2.5/5 Servizio clienti

La qualità del palinsesto sportivo e il numero di mercati presenti sono le componenti che ci hanno maggiormente colpito di Betwin360. Come vedremo in seguito, sulle partite di calcio di cartello è possibile scommettere su moltissimi eventi, tra cui – ad esempio – il Portierone, in cui si deve pronosticare se il portiere riuscirà a parare un rigore nel match. Di contro, una piattaforma non troppo intuitiva e un servizio clienti non all’altezza ci hanno lasciati perplessi e sono servizi che dovrebbero essere migliorati.

● ● ●

Recensioni Betwin360 sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Iloffre 10 euro gratis alla convalida del conto gioco + un rimborso del 100% sul primo deposito fino ad un massimale di 360 euro + un cashback settimanale e mensile su sport e casinò fino a 20.000 euro. Il bonus senza deposito e il rimborso sulla prima ricarica sono da considerarsi competitivi e vantaggiosi, mentre il cashback viene erogato come fun bonus del 5% sulle perdite nette settimanali o mensili. Quindi, se in un mese avrete perso 500 euro in scommesse, otterrete 25 euro di bonus. A nostro giudizio, questo è un sistema di rimborso sbagliato, poiché il rischio richiesto per l’ottenimento del bonus è troppo alto.

● ● ●

Il bonus di Betwin360 a confronto

Abbiamo confrontato il bonus di Betwin360 con l’offerta di benvenuto di altri due bookmakers: AdmiralBet e Sisal.

Betwin360: offre fino a 360€ sul primo deposito con un rollover di 50X, oltre a 10€ alla convalida del conto e un bonus cashback fino a 20.000€;

AdmiralBet: 50% fino a 2.000€, attivabile con 6X su multiple da almeno tre eventi con quota minima 2;

Sisal: fino a 800€, con bonus progressivo accumulato tramite Status Point e una prima ricarica che premia con il 70% fino a 70€.

Il bonus di Betwin360 ha un requisito di rigioco molto alto (50X), rendendolo meno accessibile per chi cerca un’offerta con prelievo rapido. AdmiralBet si distingue per l’importo massimo più elevato (fino a 2.000€), adatto a chi effettua depositi consistenti. Sisal, invece, premia la fedeltà con un sistema progressivo di Status Point, ideale per chi punta con regolarità. Nel complesso, AdmiralBet offre il bonus più sostanzioso, Sisal garantisce vantaggi nel lungo periodo, mentre Betwin360 potrebbe risultare meno conveniente a causa dei vincoli di conversione più stringenti.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Betwin360

La procedura di registrazione su Betwin360 richiede 5-6 minuti di tempo e prevede la sola modalità classica. In basso, la guida passo-passo per aprire un conto scommesse su questo operatore:

Accedere al sito Betwin360.it;

Cliccare sul pulsante “Registrati”;

Inserire nome, cognome, email e numero di telefono nella prima schermata;

Inserire il proprio codice fiscale (assicuratevi che sia corretto), dopodiché cliccare su “Continua”;

Scegliere un nickname univoco e una password che rispetti i requisiti richiesti;

Inviare una copia fronte-retro di un valido documento di identità (carta di identità, patente o passaporto) entro 30 giorni dall’apertura del conto gioco per evitarne la sospensione.

Come anticipato, quella classica è l’unica modalità di registrazione attualmente presente su Betwin360, che non rientra – dunque – tra i siti scommesse SPID

● ● ●

Betwin360: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo è il fiore all’occhiello di Betwin360. Nella modalità pre-match, gli sport su cui scommettere sono diversi (nel momento in cui scriviamo 24): oltre ai rinomati calcio, basket e tennis, sono presenti sport di nicchia e con un minor seguito. È il caso, ad esempio, del Bandy o della Pallamano. Inoltre, ci sono eventi non sportivi (legati al mondo dello spettacolo) che consentono di diversificare la propria strategia di betting.



La sezione scommesse Live appare con una grafica minimal (anche troppo, a nostro giudizio), ma offre una quantità di statistiche e dati aggiornati in tempo reale notevole, paragonabile a siti scommesse più blasonati come Betsson. Altro punto a favore di questo operatore è il numero di mercati presenti, che per gli eventi sportivi principali (partite di Serie A o di Champions League o match di Nba) può raggiungere e superare i 500 mercati, in linea con i principali bookmaker targati ADM.

● ● ●

Il casinò Betwin360: più di 1500 Slot diverse

Nello scrivere questa nostra recensione su Betwin360, abbiamo analizzato anche le sezioni casinò e casinò live. Il numero di giochi presenti nel casinò è pari a 3.850 per 44 diversi provider (produttori di giochi) presenti.



La maggior parte sono Slot Machine (3.531). Oltre alle più conosciute, tra cui menzioniamo Aviator, ce ne sono molte altre pronte ad intrattenere gli appassionati, come – ad esempio – la Gold Blitz Extreme (Games Global) o la Money Sleigh (Relax Gaming). Interessante è anche la sezione live, dove è possibile trovare i Game Show più conosciuti come il Crazy Time o la Sweet Bonanza Candyland, e tavoli di Blackjack e Roulette in lingua italiana. Nella sezione Promozioni Casinò, troviamo diverse offerte ricorrenti, pensate perlopiù per i clienti più fedeli, come classifiche o quiz game con bonus casinò giornalieri.

● ● ●

Betwin360 metodi di pagamento disponibili

Betwin360 offre numerose opzioni di pagamento, garantendo sicurezza e versatilità per depositi e prelievi. Ecco l'elenco dei metodi disponibili, con dettagli su importo minimo e tempistiche:

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche deposito Carta di credito/debito €10.00 entro 24 ore Postepay €10.00 entro 24 ore Paypal €10.00 immediato Neteller €10.00 entro 24 ore Skrill €10.00 entro 24 ore Bonifico bancario €10.00 2-5 giorni lavorativi

● ● ●

Recensioni Betwin360: il verdetto finale di CalcioMercato

Dopo quasi 20 ore di test in quattro giorni, abbiamo analizzato ogni aspetto di Betwin360, valutandone punti di forza e criticità. Si tratta di un operatore ADM sicuro, con un palinsesto sportivo variegato e un casinò ricco di slot e giochi live. Il bonus di benvenuto fino a 360€ è interessante, ma il rigioco 50X lo rende meno competitivo rispetto ad altre offerte sul mercato.



Abbiamo riscontrato alcuni rallentamenti nel sito, che potrebbero incidere sulla fluidità delle scommesse live. Nel complesso, Betwin360 ha un’offerta valida, ma migliorabile in termini di esperienza utente e condizioni dei bonus.

● ● ●

Domande Frequenti

Betwin360 è sicuro?

Sì, Betwin360 è un operatore ADM autorizzato che garantisce un ambiente di gioco regolamentato, transazioni protette e tutela dei dati personali.

Perché scegliere Betwin360?

Offre un palinsesto sportivo ricco, un casinò con slot e giochi live di diversi provider e un’ampia scelta di metodi di pagamento.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Betwin360?

L’interfaccia potrebbe essere più fluida e reattiva, soprattutto nelle scommesse live. Inoltre, alcuni metodi di pagamento non supportano i prelievi.