Bullibet è un bookmaker che opera in Italia grazie alla licenza ADM numero 15252 e appartiene alla società per azioni Bgame, con sede in provincia Bologna. Sebbene sia poco conosciuto, nella nostra recensione Bullibet abbiamo trovato diversi aspetti positivi dopo oltre 20 ore di test e analisi della piattaforma. Per conoscere tutto su bonus e promozioni, modalità di registrazione, palinsesto scommesse e quote e altre sezioni del sito, vi consigliamo di proseguire nella lettura dei successivi paragrafi.

Il nostro riscontro su Bullibet

⭐ 2.5/5 Giudizio generale

⭐ 1/5 Bonus benvenuto

⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 4/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2/5 Servizio clienti

Quello che ci ha maggiormente colpito di Bullibet è la qualità del palinsesto sportivo e la competitività delle quote, in particolare sul calcio. Nonostante faccia parte di quei bookmakers di fascia medio-bassa e non sia all’altezza dei principali siti scommesse come, ad esempio, Snai o Sisal, Bullibet ci ha piacevolmente sorpresi per il numero di sport presenti. Gli aspetti negativi vanno rintracciati nell’assenza di un bonus benvenuto sullo sport e in un supporto clienti non rapidissimo nei tempi di risposta.

Recensioni Bullibet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Come anticipato, il principale neo è la mancanza di un bonus benvenuto scommesse su Bullibet. Questo fattore ha impattato negativamente su questa recensione, dal momento che – oggigiorno – la maggior parte dei siti di scommesse, presenta all’interno della propria offerta degli interessanti bonus di benvenuto. Addirittura, bookmakers come Betflag, Goldbet o Lottomatica offrono dei bonus senza deposito che permettono al giocatore di provare gratis la piattaforma.

Come procedere alla registrazione su Bullibet

Completare la registrazione e aprire un conto scommesse Bullibet è un processo rapido e intuitivo. Oltre alla registrazione classica, che in genere richiede 5-6 minuti, questo operatore rientra tra i siti scommesse SPID. In quest’ultimo caso basta un solo minuto per creare un conto gioco senza dover inviare la copia di un valido documento di identità. Ma come funziona la registrazione con SPID?

Accedere al sito bullibet.eu;

Cliccare sul pulsante “Registrati”, posizionato in alto a destra ed evidenziato con sfondo giallo;

Nella finestra popup che si aprirà, selezionare SPID come modalità di registrazione, ovvero quella con background azzurrino (la registrazione classica ha sfondo verde);

Inserire le proprie credenziali SPID e acconsentire al trattamento dei dati;

Se avrete completato correttamente la procedura, verrete reindirizzati alla pagina di conferma di avvenuta registrazione.

Bullibet: recensioni sul palinsesto sportivo

Un'offerta ampia con 27 discipline, eventi di primo piano e un numero di mercati che supera i 500 per match, più di quanto proposto da Leovegas. Calcio, tennis, basket e sport meno noti trovano spazio accanto a eventi non sportivi come Oscar ed Eurovision, ampliando le possibilità di scommessa. La varietà di quote e opzioni garantisce un'esperienza completa, con aggiornamenti costanti e una copertura che soddisfa ogni tipo di giocatore.



Il palinsesto sportivo di Bullibet perde di competitività nella sezione Live, dove il numero di mercati presenti è inferiore rispetto a siti come Sisal, Betflag o Betway.

Il casinò Bullibet: oltre 2.000 Slot diverse

La sezione casinò di Bullibet non ha saputo mantenere le nostre aspettative, poiché il numero di slot disponibili è davvero esiguo. Ciò è dovuto essenzialmente alla presenza di un solo provider, ovvero Playtech, che limita parecchio l’offerta di questa piattaforma.



Differentemente dalla sezione sport, nel casinò di Bullibet è presente un bonus di benvenuto, anche piuttosto generoso, che consente di ricevere fino a 1.040 euro sul primo deposito, oltre ad un bonus senza deposito da 100 euro.

Bullibet metodi di pagamento disponibili

Bullibet mette a disposizione dei propri clienti diversi metodi di pagamento. Di seguito, tutte le opzioni disponibili, con importo di deposito minimo e tempistiche sui prelievi:

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche deposito Carta di credito/debito €10.00 1-3 giorni lavorativi Postepay €10.00 1-3 giorni lavorativi Paypal €10.00 entro 24 ore Neteller €10.00 24/48 ore Skrill €10.00 ​entro 24 ore Bonifico bancario €10.00 1-3 giorni lavorativi

Recensioni Bullibet: il verdetto finale di CalcioMercato

Bullibet si posiziona come un operatore di fascia medio-bassa, con punti di forza che lo distinguono ma anche alcune lacune che non possono essere ignorate. Noi della redazione di CalcioMercato abbiamo apprezzato il palinsesto sportivo ampio e competitivo, con oltre 500 mercati disponibili per evento, un dato che supera quello di Leovegas.



Anche la varietà di eventi non sportivi, come Oscar ed Eurovision, rappresenta un valore aggiunto per chi cerca scommesse alternative. Gli aspetti negativi pesano sul giudizio complessivo. L’assenza di un bonus benvenuto sport rende l’offerta meno appetibile rispetto a operatori come Snai o Goldbet, che offrono promozioni più vantaggiose. Anche il servizio clientipotrebbe migliorare in termini di rapidità nelle risposte.



La sezione casinò compensa in parte con un bonus benvenuto generoso, ma la limitata varietà di slot a causa di un solo provider riduce l’attrattiva del comparto. Bullibet può essere una scelta interessante per chi cerca quote elevate e un buon numero di sport, ma l’assenza di promozioni sullo sport e alcune carenze nel supporto clienti lo rendono meno competitivo rispetto ai top bookmaker del settore.

Domande Frequenti

Bullibet è sicuro?

Sì, Bullibet opera con licenza ADM n. 15252 nel pieno rispetto delle rigide normative italiane sul gioco a distanza e garantisce sicurezza e trasparenza nelle scommesse e nei pagamenti.

Perché scegliere Bullibet?

Bullibet offre un palinsesto ampio con oltre 500 mercati per evento, scommesse su eventi non sportivi e quote competitive, ideali per chi cerca varietà nelle giocate.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Bullibet?

L’assenza di un bonus benvenuto sport e un servizio clienti migliorabile penalizzano l’esperienza utente. Inoltre, il casino ha un solo provider, limitando la scelta dei giochi disponibili.