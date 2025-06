Nel panorama dei bookmakers emergenti in Italia, Chescommessa si colloca in una fascia media. Di proprietà della società Slot Plus Srl, questo operatore esercita la propria attività sul nostro territorio con licenza ADM numero 15469. Nella nostra recensione, frutto di più di 20 ore di test, troverete un giudizio completo di Chescommessa: bonus di benvenuto e altre promozioni, processo di registrazione, quote e mercati del palinsesto sportivo, metodi di pagamento e sezione casinò.

● ● ●

Il nostro riscontro su Chescommessa

⭐ 2.8/5 Giudizio generale

⭐ 3.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 2.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3/5 Palinsesto e mercati

⭐ 3/5 Servizio clienti

La nostra valutazione su Chescommessa si aggira attorno alla piena sufficienza. Per questo motivo, abbiamo deciso di assegnare un voto di 2,8 stelle su 5 a questo operatore, che si distingue per un discreto bonus di benvenuto sport e per un palinsesto bene assortito. Di contro, tra gli aspetti da migliorare spicca sicuramente la fruibilità della piattaforma, che non può essere considerata all’altezza dei migliori siti scommesse italiani come, ad esempio, Sisal.

● ● ●

Recensioni Chescommessa sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus benvenuto scommesse di Chescommessa offre il 100% sul primo deposito fino a 100€, richiedendo l’inserimento del codice bonus SPORT25C. Per sbloccarlo, occorre generare un volume di gioco pari a 8 volte il deposito entro 30 giorni, puntando su multiple con almeno 4 eventi e quota minima di 1.60 ciascuno. Raggiunto il requisito, si ottiene un coupon spendibile in multiple a quota totale minima di 8.00, valido per 7 giorni. L’offerta è competitiva, ma la richiesta di puntate multiple con quota elevata può risultare impegnativa rispetto ad altri operatori che propongono requisiti meno restrittivi.

● ● ●

Il bonus di Chescommessa a confronto

Il bonus di Chescommessa è allineato con Betsson e Betway nell’importo massimo erogabile (100€), ma presenta condizioni più impegnative. Betsson richiede infatti un volume di gioco inferiore (1x), con schedine da almeno tre eventi e quota 1.50, offrendo inoltre vantaggiose quote maggiorate sull'Inter. Betway, invece, include una freebet aggiuntiva da 5€, ma presenta requisiti intermedi tra gli altri due, con rollover iniziale basso (1x) seguito da requisiti più impegnativi per la conversione finale (5x). Chescommessa, pur offrendo condizioni chiare, risulta più esigente nel rollover (8x), posizionandosi come un bonus scommesse meno conveniente per i giocatori occasionali.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Chescommessa

Aprire un conto gioco Chescommessa è semplice e rapido e non richiede particolari competenze. In soli 5-6 minuti, riuscirete a completare il processo di registrazione. In basso, tutti gli step da seguire:

Accedere a www.chescommessa.it;

Cliccare sul pulsante “Registrati”, posizionato in alto a destra, con sfondo verde;

Inserire il proprio codice fiscale in modo che il sistema compili automaticamente alcuni campi;

Proseguire con la compilazione degli altri campi (username, password, indirizzo di residenza, numero di telefono, mail, ecc.) e confermare;

Cliccare sul link ricevuto tramite mail o SMS per verificare l’account.

A questo punto, sarete in grado di effettuare il primo deposito qualificante per aderire al bonus scommesse. Tuttavia, prima di fare ciò, vi suggeriamo di inviare una copia fronte-retro di un documento di identità per convalidare il conto gioco. Purtroppo, Chescommessa non rientra tra i siti scommesse SPID.

● ● ●

Chescommessa: recensioni sul palinsesto sportivo

Nel momento in cui scriviamo questa recensione, Chescommessa presenta 17 sport diversi su cui poter scommettere. Un numero leggermente inferiore alla media italiana, che si aggira attorno ai 20. Ciononostante, il numero di mercati per singolo evento è di tutto rispetto: ad esempio, nei big match di calcio (come, ad esempio, le partite di Champions League), è possibile trovare oltre 350 diversi mercati su cui scommettere. Piccola nota dolente la sezione scommesse live, con le giocate che non sempre vengono approvate in maniera repentina. I tempi di approvazione delle scommesse live restano comunque accettabili, ma non sono all’altezza di siti come Goldbet o Snai.

● ● ●

Il casinò Chescommessa: oltre 31 providers

Sono ben 63 i provider presenti nella sezione Slot, un numero molto elevato e che fa invidia a piattaforme di caratura superiore. Pensiamo, ad esempio, ad AdmiralBet, che nella propria sezione casinò ingloba 31 provider, circa la metà rispetto a Chescommessa. Tuttavia, la qualità complessiva di AdmiralBet resta decisamente superiore, nonostante il numero di slot inferiore. Tra i giochi più in voga, gli utenti di Chescommessa possono trovare Aviator, un gioco rapido e coinvolgente basato su moltiplicatori, suspense e vincite istantanee. Nella sezione casinò live si possono trovare Game Show del calibro del Crazy Time, ma anche tavoli di BlackJack e Roulette in lingua italiana. Presente, infine, un bonus senza deposito da 1.012 euro, che consente di testare la piattaforma senza mettere a repentaglio il proprio capitale.

● ● ●

Chescommessa metodi di pagamento disponibili

Chescommessa offre una selezione essenziale di metodi di pagamento, che però risulta inferiore rispetto alla media dei bookmaker ADM. Di seguito, un elenco dettagliato delle modalità disponibili:

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche deposito Carta di credito/debito €10.00 prelievo in 1-3 giorni lavorativi Postepay €10.00 prelievo in 1-3 giorni lavorativi Paypal €10.00 immediato Skrill €10.00 immediato Bonifico bancario €10.00 2-5 giorni lavorativi Neteller €10.00 immediato

Chescommessa rientra tra i siti scommesse con PayPal , che resta il metodo di pagamento più gettonato dagli utenti per effettuare depositi e prelievi.

● ● ●

Recensioni Chescommessa: il verdetto finale di CalcioMercato

Secondo noi della redazione di CalcioMercato, Chescommessa tra i nuovi siti scommesse è un bookmaker discreto, ma con margini di miglioramento significativi. Apprezziamo l'ampia offerta nella sezione slot, nettamente superiore alla media del settore, e riteniamo positivo il bonus di benvenuto, anche se eccessivamente vincolante per gli scommettitori meno esperti. Non ci ha invece convinto la fluidità generale della piattaforma, ancora distante da operatori più affermati come Snai o Sisal. Anche l’offerta di metodi di pagamento è ridotta rispetto agli standard ADM, limitando la flessibilità per i giocatori abituali. In definitiva, Chescommessa è consigliabile a chi cerca novità, ma meno adatta a utenti che puntano a un’esperienza premium.

● ● ●

Domande Frequenti

Chescommessa è sicuro?

Sì, Chescommessa opera con regolare licenza ADM numero 15469, garantendo massima sicurezza nelle transazioni e tutela dei dati personali, in linea con le normative italiane sul gioco online.

Perché scegliere Chescommessa?

Per un’offerta casinò molto ricca, un buon numero di mercati sportivi disponibili e promozioni frequenti, ideali per chi cerca un’alternativa ai bookmaker più noti.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Chescommessa?

Chescommessa dovrebbe ottimizzare la velocità della piattaforma, ampliare la selezione dei metodi di pagamento e alleggerire i requisiti di sblocco del bonus sport per renderlo più competitivo.