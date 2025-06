Clubgames è una piccola realtà dei giochi a distanza che operano in Italia con regolare licenza ADM. Questo operatore di nicchia esercita la propria attività grazie a Multigioco Srl e alla Concessione GAD numero 15133. La presente recensione ha l’obiettivo di fornire ai nostri lettori ciò che Clubgames offre, i suoi punti di forza e le lacune. In particolare, abbiamo analizzato bonus e promozioni, palinsesto scommesse e mercati presenti, la sezione casinò e molto altro. Per scoprirlo, vi consigliamo di proseguire nella lettura di questo articolo.

● ● ●

Il nostro riscontro su Wintoto

⭐ 2/5 Giudizio generale

⭐ 0/5 Bonus benvenuto

⭐ 2/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2.5/5 Servizio clienti

Il giudizio complessivo su Clubgames è sotto la media del mercato italiano targato ADM, soprattutto per la mancanza di un bonus benvenuto, elemento oggi imprescindibile per attrarre nuovi utenti. L'interfaccia risulta poco curata e priva di ottimizzazione per la navigazione da mobile, rendendo l'esperienza meno fluida rispetto a competitor come Snai o Goldbet. La piattaforma si presenta come una scelta limitata, più adatta a chi cerca soluzioni essenziali che a chi desidera funzionalità avanzate o promozioni vantaggiose.

● ● ●

Recensioni Clubgames sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Come abbiamo già accennato, su Clubgames non c’è un bonus benvenuto scommesse. L’assenza di promozioni di benvenuto è certamente un aspetto penalizzante, poiché impedisce a questo operatore di acquisire nuovi iscritti. Per conoscere le migliori offerte presenti sul panorama italiano, potete consultare la nostra pagina interamente dedicata ai bonus scommesse

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Clubgames

Esistono due diverse modalità di registrazione su Clubgames: quella classica e la registrazione tramite SPID. Per la prima, occorrono 5 minuti, ma bisogna verificare il conto gioco. Per la seconda è sufficiente un solo minuto e non è richiesto l’invio dei documenti per la convalida. Questa la procedura di registrazione classica:

Clicca su “Registrati” in alto a destra

Inserisci i dati anagrafici e di accesso

Imposta i limiti di deposito

Accetta termini e privacy

Invia un documento per convalidare il conto

Clubgames rientra quindi tra i siti scommesse SPID , più pratici per chi desidera attivare rapidamente un conto scommesse.

● ● ●

Clubgames: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo di Clubgames include oltre 20 discipline, un dato leggermente superiore alla media degli operatori ADM, ma comunque inferiore rispetto a quanto proposto dai migliori siti scommesse. Oltre agli sport tradizionali come calcio, tennis e basket, è possibile puntare anche su eventi legati al mondo dello spettacolo, tra cui X Factor o altre trasmissioni televisive. Per le partite di calcio più importanti, il numero di mercati supera quota 500, offrendo molte opportunità soprattutto per gli scommettitori più attenti e che ricercano quote particolari come quelle legate alle statistiche dei giocatori. La nostra opinione sul palinsesto sportivo di Clubgames in questo caso è positiva, soprattutto per chi cerca varietà nei mercati principali.

● ● ●

Il casinò Clubgames: oltre 2000 slots

Il casino Clubgames si distingue per un’offerta ampia e ben curata: oltre 2.000 slot firmate da 41 provider, tra cui Hacksaw Gaming con titoli di punta come Wanted Dead or a Wild, capace di offrire vincite fino a 12.500x la puntata. La sezione live è altrettanto interessante, con tavoli di roulette e blackjack anche in lingua italiana, oltre ai più popolari Game Show come Crazy Time e Sweet Bonanza Candyland. Il nostro giudizio sul casinò di Clubgames è complessivamente positivo, ma bisogna segnalare – anche in questo caso – l’assenza di un bonus casinò di benvenuto. Un aspetto, questo, che rappresenta un freno per la crescita del sito stesso.

● ● ●

Clubgames metodi di pagamento disponibili

Il numero di metodi di pagamento offerti da Clubgames è contenuto, ma sufficiente a coprire le esigenze più comuni degli utenti italiani. Tra le opzioni disponibili, troviamo circuiti bancari, carte prepagate e portafogli elettronici. Tutti i depositi richiedono un importo minimo di 10€, mentre le tempistiche di prelievo variano a seconda dello strumento scelto.

Carta di credito, 10 euro, 2-5 giorni lavorativi

Skrill, 10 euro, entro 24 ore

Postepay, 10 euro, 2-5 giorni lavorativi

Bonifico bancario, 10 euro, 2-7 giorni lavorativi

Nel complesso, la proposta è funzionale, ma meno flessibile rispetto a quella dei principali operatori con più alternative digitali, sebbene Clubgames rientri tra i siti scommesse PayPal

● ● ●

Recensioni Clubgames: il verdetto finale di CalcioMercato

Clubgames è un operatore regolare ma poco competitivo, che si rivolge a un’utenza con esigenze molto basiche. L’assenza di un qualsiasi bonus di benvenuto – sia per le scommesse che per il casinò – pesa notevolmente, soprattutto in un contesto ADM dove anche i brand minori offrono incentivi all’ingresso. L’esperienza di gioco è funzionale, ma l’interfaccia risente di una grafica datata e una navigazione poco ottimizzata. Bene il numero di mercati sul calcio, con oltre 500 opzioni sugli eventi principali, e interessante la presenza dello SPID per la registrazione. Tuttavia, manca una visione d’insieme capace di generare reale attrattività.

● ● ●

Domande Frequenti

Clubgames è sicuro?

Sì, Clubgames è un sito autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con concessione ADM n. 15133.

Perché scegliere Clubgames?

Perché consente una registrazione veloce tramite SPID e offre oltre 500 mercati sul calcio e più di 2.000 slot da 41 provider.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Clubgames?

Dovrebbe introdurre un bonus di benvenuto, rinnovare l’interfaccia grafica e ampliare i metodi di pagamento disponibili.