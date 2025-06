Il focus principale di questa recensione è rappresentato da Elabet, uno dei siti scommesse relativamente nuovi che operano in Italia dal 2019 grazie alla concessione ADM numero 15479. Appartenente al network Microgame, questo operatore garantisce che tutti i giochi presenti sul proprio sito siano conformi alle leggi italiane, in virtù della licenza ADM/AAMS. Questa recensione Elabet coprirà tutti gli aspetti, tra cui i bonus benvenuto, le modalità di registrazione, l’assistenza clienti, i metodi di pagamento e un’analisi accurata dei giochi offerti. Se vuoi conoscere la nostra opinione su Elabet imparziale e obiettiva, ti suggeriamo di proseguire nella lettura di questo articolo.

Il nostro riscontro su Elabet

Recensioni Elabet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

⭐ 3/5 Bonus benvenuto⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma⭐ 4/5 Palinsesto e mercati⭐ 3/5 Servizio clienti⭐ 3/5 Giudizio generaleAbbiamo assegnato ad Elabet una. Questa piattaforma offre una buona esperienza di gioco sia nella sezione scommesse che nella sezione casinò, nella quale sono presenti un numero davvero considerevole di slot. Tuttavia, tra i punti a sfavore principali dobbiamo segnalare un servizio clienti limitato, dal momento che è possibile richiedere assistenza solo tramite l’indirizzo email indicato sul sito e l’assenza dell’app mobile.

Nella moltitudine delle offerte di benvenuto presenti nei nuovi siti scommesse, il bonus Elabet si colloca in una fascia medio-alta, poiché dà diritto a ricevere fino a 1.000€ in FreeBet sul primo deposito, più 10€ FreeBet alla verifica.. Per aderire correttamente alla promozione, in fase di registrazione bisognerà selezionare il codice promo Elabet “BenvenutoSport”.

Successivamente, se il conto gioco sarà già stato convalidato mediante l’invio del documento, dovrà effettuarsi un deposito minimo da 10 euro entro 30 giorni dalla data di registrazione: in questo modo si potrà ricevere il bonus di benvenuto sport del 100%, fino a un massimo di 1000€. Questo Bonus è utilizzabile raggiungendo i requisiti di scommessa pari a 3, ottenuti giocando l'importo depositato esclusivamente nella sezione Sport, su scommesse pre-match, multiple, con quota totale di almeno 4 o superiore. L'utilizzo anche parziale del deposito al di fuori della sezione Sport, ad esempio su giocate di casinò e casinò live e su scommesse virtuali, determina l'annullamento del Bonus.



La FreeBet dovrà essere giocata entro 24 ore dall'assegnazione, su una schedina multipla di 3 o più eventi, con quota minima di 1.8 per singolo evento.

Le freebet vengono accreditate sotto forma di coupon entro 24 ore dal completamento del livello e dovranno essere giocate entro 24 ore su una multipla di almeno 5 eventi a quota minima 1,80 per singolo evento. Il bonus rilasciato dalle vincite della freebet non sarà immediatamente prelevabile. Lo saranno, invece, le vincite ottenute giocando il bonus.

Seppur l’importo complessivo possa essere molto allettante, i tanti vincoli sui requisiti di puntata rendono questo bonus Elabet di difficile conversione, un po’ come avviene con il bonus Netwin, che prevede che vengano effettuate giocate in real money per un importo pari ad 8 volte l’importo depositato, prima dell’accredito del bonus vero e proprio. Entrambe le promozioni non sono dunque esenti da rischi, dal momento che bisogna scommettere il proprio capitale prima di ricevere la freebet (nel caso di Elabet) o il bonus (nel caso di Netwin).

Il bonus di Elabet a confronto

Proseguiamo la nostra recensione Elabet con un confronto con altri bonus di benvenuto. In basso, le caratteristiche principali di questi 3 bonus:

Elabet, Bet365 e Betway offrono ai nuovi utenti bonus differenti. Come abbiamo visto Elabet prevede un bonus scommesse sotto forma di freebet fino a 1000euro, mentre le offerte di benvenuto di Bet365 e Betway prevedono un rimborso del 100% sul primo deposito fino a 100 euro. Tuttavia, stando ai requisiti di puntata, può essere più semplice riuscire a convertire i bonus Bet365 e Betway rispetto a quello di Elabet.



Betway prevede un turnover pari a 5x per la conversione del bonus, da giocare su una multipla con almeno 3 eventi a quota minima 2.00 (1.30 per singolo evento). Bet365, invece, presenta un requisito di puntata pari a 3x per poter rendere il bonus prelevabile. Da un rapido confronto tra i bonus benvenuto di questi 3 bookmaker, emerge un diverso approccio di Elabet rispetto agli altri due. Il cuore del bonus Elabet è rappresentato dall’importo, mentre i tanti vincoli presenti, che abbiamo visto nel precedente paragrafo, lo rendono forse meno appetibile rispetto ai bonus di Betway e Bet365. Ultima nota a margine: nessuno di questi tre operatori prevede un bonus senza deposito.

Come procedere alla registrazione su Elabet

Per aprire un nuovo conto gioco su Elabet in pochi minuti, sarà sufficiente seguire questa procedura:

Clicca sul tasto “Registrati”: posizionato in alto a destra ed evidenziato in una tonalità di verde tendente al grigio, questo pulsante ti indirizzerà alla pagina di registrazione. Compila il form di registrazione: nella pagina che si aprirà, dopo aver selezionato il Welcome Bonus Elabet, potrai inserire i dati personali (nome, cognome, ecc.) e quelli di accesso (nome utente, password, email, ecc.). Scegli le Limitazioni sul deposito: seleziona l’importo massimo che vuoi depositare settimanalmente. Conferma la registrazione: per confermare la registrazione, dovrai cliccare sul pulsante “Registrati” di colore verde in basso a destra. Verifica l’email: controlla la tua casella di posta elettronica per il link di conferma inviato da Elabet. Clicca sul link per attivare definitivamente il tuo account. Carica un documento d'identità: per convalidare il tuo conto, carica una copia del tuo documento di identità (carta d'identità, passaporto o patente).

Se hai seguito passo passo questa procedura, il tuo conto gioco Elabet risulterà attivo e potrai effettuare il tuo primo deposito. Prima di procedere con il versamento e iniziare la conversione del bonus benvenuto, ti consigliamo di attendere che il tuo conto gioco venga verificato.

Elabet, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Abbiamo testato per circa 24 ore il sito di Elabet, con tutti i servizi offerti da questo operatore, a partire da sport e casinò, ma anche virtuali e ippica. La sezione “Sport” è suddivisa, a sua volta, in due sottocategorie: una legata ai mercati pre-match, l’altra dedicata ai mercati live. La piattaforma scommesse risulta abbastanza intuitiva, grazie anche all’interfaccia grafica moderna e alla fluidità del sito sia da mobile che da desktop. In particolare, Elabet sembra aver curato con particolare attenzione la sezione Live, con una ricca sezione statistiche in tempo reale a disposizione degli utenti nel corso dell’evento.



Come si può intuire, dunque, il principale punto di forza di Elabet è rappresentato dalle scommesse sportive. Tuttavia, anche la sezione casinò merita una menzione, dal momento che è possibile trovare con la massima semplicità moltissimi giochi, tra cui diverse centinaia di Slot machine. Il parco slot di Elabet è davvero ben fornito, paragonabile al numero di “macchinette” presenti su Snai o su Sisal.



Infine, riguardo all’utilizzo del sito, non abbiamo riscontrato particolari problemi nell’utilizzo da desktop. Segnaliamo qualche piccolo problema da mobile, soprattutto per quanto riguarda la responsività della piattaforma quando si intende giocare al casinò. Il colore predominante di Elabet è il bianco, con il verde e il rosso (i due colori presenti nel logo di questo operatore) che catturano l’occhio rendendo il design del sito più moderno e accattivante.

Elabet: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto di Elabet è ricco e variegato, con moltissimi sport su cui è possibile scommettere. Oltre a quelli più comuni come calcio, tennis e basket, infatti, su Elabet scommesse è possibile trovare sport di nicchia come il cricket, l’hockey prato e il tennis tavolo. Inoltre, è possibile piazzare le proprie puntate su eventi politici (come, ad esempio, le elezioni USA) o sui reality show del momento.

Il numero di mercati presenti all’interno del singolo evento è soddisfacente. È infatti possibile trovare moltissimi tipi di combo, tra cui quelle sui multigol che sono sempre più apprezzate dagli scommettitori. Sulle partite di calcio più importanti è possibile trovare più di 150 mercati, un numero paragonabile al numero di mercati presenti su Bet365.

L’attrazione principale di Elabet scommesse è la sezione live, che consente di piazzare scommesse con la massima semplicità e senza grossi ritardi dovuti all’andamento dell’evento sportivo in corso.

Valutazione della sezione live streaming

Dai test che abbiamo condotto non abbiamo trovato alcun evento visionabile in live streaming su Elabet. Tuttavia, all’interno della categoria dedicata agli eventi “Live”, segnaliamo che il sito riporta la dicitura “Sfrutta le dirette streaming…”, il che lascia presumere che questa sia presente.

Ad ogni modo, è possibile accedere – durante una partita o un incontro – a diverse statistiche aggiornate che consentono agli scommettitori di godere appieno dell’evento.

Il casino Elabet: 53 provider disponibili nella sezione Slot

Uno dei punti di forza di Elabet casinò è rappresentato dallasezione Slot, presenti in un numero davvero elevato e paragonabile a quello dei migliori siti casino italiani, come – ad esempio – Snai, Sisal o Better. Il numero di provider presenti è pari a 53, tra cui quelli principali come “Pragmatic Play, Playngo, Playtech, Playson e Netent.

La sezione dedicata al casinò live presenta i giochi più ricercati dagli appassionati. Oltre ai principali Game Show “Sweet Bonanza Candyland”, è possibile trovare diversi tavoli di Blackjack anche in lingua italiana, con croupier dal vivo pronti ad interagire con i giocatori grazie al servizio istantaneo di Live Chat.

Una menzione a parte merita il bonus casino Elabet, che mette a disposizione dei nuovi utenti fino a 1.000€ in Fun Bonus da giocare sulle slot, più 100 FreeSpin. In base alla nostra esperienza e ai test condotti, la sezione casinò di Elabet si adatta a tutti i tipi di giocatori, da quelli più esperti ai neofiti.

Elabet metodi di pagamento disponibili

Su Elabet non sono presenti molti tipi di pagamento, ma se si è in possesso di una normale carta di credito prepagata (come, ad esempio, una PostePay), il problema non si pone. Tuttavia, se in genere utilizzate PayPal come metodo di pagamento per effettuare un deposito sui siti scommesse, in questo caso dovrete rinunciare, dal momento che PayPal non è presente tra i metodi di pagamento Elabet. Nell’elenco in basso, vediamo tutti questi metodi mediante i quali è possibile effettuare un versamento:

Carte di credito/Debito (Visa e Mastercardi) : dep. min. 10 euro, immediato;

: dep. min. 10 euro, immediato; Postepay : dep. min. 10 euro, immediato;

: dep. min. 10 euro, immediato; Skrill : dep. min. 10 euro, immediato;

: dep. min. 10 euro, immediato; Neteller : dep. min. 10 euro, immediato;

: dep. min. 10 euro, immediato; Rapid Transfer: dep. min. 10 euro, immediato.

Servizio clienti Elabet

Uno dei punti a sfavore di Elabet è dato dall’assenza della Live Chat per richiedere assistenza e supporto. Il metodo più efficace per rivolgersi al servizio clienti di questo operatore è rappresentato dalla mail. Noi di Calciomercato.com abbiamo condotto un test anche in tal senso. Dopo avere inviato una mail riguardante un possibile dubbio sulla convalida del conto, abbiamo ricevuto risposta in tempi relativamente brevi (circa un’ora). Come mostra lo screenshot, la risposta è stata soddisfacente ed esaustiva.



Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

Support@elabet.it: per informazioni di natura commerciale, per l’invio della documentazione, per le operazioni di ricarica e prelievo dal conto e per segnalare malfunzionamenti del sito;

kyc@elabet.it: per l’invio dei documenti di riconoscimento per la convalida delgi account.

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Come anticipato nel precedente paragrafo, la Live Chat non è un metodo mediante il quale contattare il servizio clienti Elabet. Ad oggi, l’. Potete inviare una email ai seguenti indirizzi, a seconda della problematica riscontrata o della tipologia di richiesta:

Per questa recensione Elabet abbiamo tenuto in considerazione le opinioni degli utenti che hanno già usufruito di questo nuovo sito.



Feedback positivi:

Utenti soddisfatti: “Gioco con loro da diversi mesi e mi trovo bene. Continuerò a giocare su Elabet finché tutto resterà così

Assistenza clienti efficiente: “Ho avuto un piccolo problema con la convalida del conto, ma l’assistenza clienti è stata in grado di risolvere in pochi minuti”

Feedback negativi:

Prelievi lenti: “Ho effettuato il mio primo prelievo ieri, ma sono ancora in attesa di ricevere i soldi sul mio conto”

Recensioni Elabet: il verdetto finale di Calciomercato

Complessivamente, la nostra opinione su Elabet è positiva. Questo operatore rispecchia appieno l’obiettivo per il quale è sbarcato sul mercato italiano, ovvero cercare di intercettare le esigenze di ogni tipologia di giocatore. Lo dimostrano un’ampia gamma di sport presenti nella sezione scommesse e una vasta tipologia di slot. Per di più, la sezione relativa al casinò live ha moltissimi giochi e tavoli, anche con croupier in lingua italiana, ai quali è possibile sedersi a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Di contro, l’assenza di un’applicazione per dispositivi mobili e l’impossibilità di contattare l’assistenza clienti tramite live chat rappresentano due scriminanti nell’esperienza di gioco complessiva dell’utente.