Navigare sulla piattaforma di Fantasyteam risulta familiare a chiunque frequenti i siti scommesse del network E-Play24 ITA. Per scrivere questa nostra recensione, abbiamo testato Fantasyteam per circa 16 ore spalmate su più giorni. Ne è emerso un bookmaker affidabile e una sezione casinò di tutto rispetto, come vedremo in seguito.

Il nostro riscontro su Fantasyteam

⭐ 2.5/5 Giudizio generale

⭐ 3/5 Bonus benvenuto

⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2/5 Servizio clienti

La valutazione complessiva di 2,5 stelle su 5 lascia subito intendere che non siamo di fronte ad uno dei migliori siti scommesse italiani. Il bonus benvenuto dedicato agli amanti delle scommesse non è così allettante come su Snai, Sisal o altre piattaforme ADM. Tuttavia, il design grafico è soddisfacente, in linea con i siti che contraddistinguono il network E-Play (ad esempio Betsson).

Recensioni Fantasyteam sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus benvenuto sport Fantasyteam dà diritto a ricevere un. Per aderire all’offerta è necessario inserire – al momento della registrazione – il. Il bonus sarà spendibile su tutti gli eventi sportivi in multipla con almeno 4 eventi, a quota minima 1,50 per singolo evento. Il turnover è pari a 1x. Sebbene l’importo non sia da considerarsi all’altezza dei migliori siti scommesse, i requisiti per convertire questo bonus sport in saldo reale sono più agevoli rispetto ad altre piattaforme.

Il bonus di Fantasyteam a confronto

Durante i nostri test, abbiamo confrontato il bonus sport Fantasyteam con quello di altri due operatori: Betsson e Goldbet. Ne è emerso che l’offerta di benvenuto più generosa, se consideriamo l’importo, è quella di Goldbet, che assegna fino a 1.025 euro di bonus scommesse, oltre ad un imponente bonus senza deposito da 5.000 euro. Betsson, invece, offre un bonus sulla prima ricarica fino a 500 euro più ulteriori 100 euro senza deposito. Se consideriamo i soli requisiti di puntata, probabilmente il bonus Fantasyteam è il più semplice da convertire in saldo reale. Tuttavia, l’importo esiguo rispetto agli altri due concorrenti rende questo bonus il meno appetibile tra i tre.

Come procedere alla registrazione su Fantasyteam

Portare a compimento il processo di registrazione su Fantasyteam è un gioco da ragazzi. Grazie a poche accortezze, in soli 5 minuti sarete in grado di aprire un nuovo conto gioco su questo operatore:

Accedere al sito www.fantasyteam.it;

Cliccare sul pulsante “Registrati”, posizionato in alto a destra, come per la maggior parte dei siti scommesse;

Inserire nome, cognome, email e numero di telefono nella prima schermata;

Inserire il proprio codice fiscale (assicuratevi che sia corretto), dopodiché cliccare su “Continua”;

Scegliere username e password che vi consentiranno, in seguito, di accedere al conto gioco;

Inserire il codice promozionale BENVENUTO50 per aderire al welcome bonus scommesse;

Inviare una copia fronte-retro di un documento di identità entro 30 giorni dall’apertura del conto gioco.

Quella classica è l’unica modalità di registrazione attualmente presente su Fantasyteam, che non rientra – dunque – tra i siti scommesse SPID

Fantasyteam: recensioni sul palinsesto sportivo

Analizzando l'offerta di Fantasyteam per le scommesse sportive, abbiamo riscontrato un palinsesto di notevole interesse. Oltre ai classici calcio, basket e tennis, si segnala la presenza di discipline come snooker, cricket e futsal. Questa vastità di scelta contribuisce ad ampliare le opzioni per gli appassionati di scommesse online. L'attenzione ai dettagli emerge anche nella varietà dei mercati proposti per le competizioni principali, con numerose scelte tra combo, speciali sui giocatori e under/over dettagliati. La sezione scommesse live si presenta funzionale e reattiva, fornendo aggiornamenti statistici pertinenti, sebbene l'interfaccia grafica possa essere ulteriormente modernizzata. L'inclusione di eventi extra-sportivi è considerata un valore aggiunto per chi cerca strategie di betting più diversificate. Nel complesso, la redazione valuta l'offerta solida e competitiva nel panorama delle scommesse sportive online.

Il casinò Fantasyteam: 4.027 giochi a disposizione degli appassionati

La sezione casinò di Fantasyteam si concentra su un'offerta ricca e ben organizzata, ideale per gli appassionati di slot machine online. Sono poco più di 4.000 i giochi disponibili, un numero in linea con i siti scommesse del network E-PLAY24 ITA. I giochi disponibili spaziano dai grandi classici alle novità dei principali fornitori del settore. Durante la nostra analisi, abbiamo trovato titoli popolari come Gates of Olympus, ma anche selezioni meno comuni come Golden Fish Tank di Yggdrasil o Diamond Cascade di Pragmatic Play, evidenziando una certa attenzione nella scelta del catalogo.



Il casinò live offre un'esperienza coinvolgente, con tavoli di Roulette e Blackjack gestiti da croupier dal vivo, oltre a popolari Game Show come Monopoly Live e Dream Catcher. Fantasyteam propone anche un bonus benvenuto casinò del 100% fino a 1000€.

Fantasyteam metodi di pagamento disponibili

I metodi di pagamento su Fantasyteam hanno l’obiettivo di accontentare una vasta platea di giocatori. Tra le caratteristiche più apprezzate c’è sicuramente il fatto che questo operatore rientra tra i siti scommesse PayPal. Ecco l'elenco dei metodi disponibili, con dettagli su importo minimo e tempistiche:

Carte Bancarie (Visa/Mastercard/Postepay): deposito minimo 10€, prelievo in 1-3 giorni lavorativi PayPal: deposito minimo 10€, prelievo entro 24 ore Skrill: deposito minimo 10€, prelievo entro 24 ore Neteller: deposito minimo 10€, prelievo entro 24 ore Bonifico Bancario: deposito minimo 10€, prelievo in 2-5 giorni lavorativi Paysafecard: deposito minimo 10€, non disponibile per prelievi MyBank: deposito minimo 10€, prelievo in 1-3 giorni lavorativi Apple Pay / Google Pay: deposito minimo 10€, non disponibile per prelievi Scratch Card / Voucher: deposito minimo 10€, non disponibile per prelievi

Recensioni Fantasyteam: il verdetto finale di CalcioMercato

La nostra redazione, dopo aver testato a fondo Fantasyteam, non può definirsi entusiasta. Nonostante la piattaforma richiami l'estetica familiare del network E-Play24 ITA, crediamo che l'offerta complessiva necessiti di un deciso miglioramento per competere seriamente nel panorama delle scommesse online. Il bonus di benvenuto, in particolare, ci è apparso poco incisivo rispetto alle promozioni di operatori più affermati come Snai o Sisal. Apprezziamo il design grafico, in linea con altri siti del network, ma questo non basta a compensare le lacune riscontrate. La sezione casinò è discreta, ma il servizio clienti richiede un potenziamento per garantire un'assistenza adeguata. In sintesi, Fantasyteam offre un'esperienza di gioco che definiremmo "sufficiente", ma con un potenziale inespresso che andrebbe sfruttato per ambire a posizioni di vertice.

Domande Frequenti

Fantasyteam è sicuro?

Fantasyteam opera con licenza ADM (Concessione GAD n. 15232) ed è, pertanto, un bookmaker affidabile e sicuro.

Perché scegliere Fantasyteam?

L’offerta giochi nella sezione casinò o il numero di mercati nella sezione scommesse potrebbero rappresentare un buon incentivo per quei giocatori che desiderano testare questa piattaforma.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Fantasyteam?

L’assenza di un bonus senza deposito e un bonus di benvenuto sport di importo esiguo rappresentano due aspetti penalizzanti rispetto alla concorrenza.