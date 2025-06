Da diversi anni Goldbet è tra le piattaforme di scommesse sportive più apprezzate dagli appassionati. Di proprietà di Lottomatica Group, brand leader del gioco in Italia, offre un portale moderno, un ampio palinsesto di eventi sportivi, app mobile e un vantaggioso bonus di benvenuto. Abbiamo esaminato il sito con attenzione, per scoprire tutti i pregi ed i difetti della sua offerta. Condividiamo la nostra esperienza in questa recensione GoldBet Scommesse.



● ● ●

Il nostro riscontro su GoldBet

⭐ 4.5/5 Giudizio generale

⭐ 4.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 4.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 4/5 Palinsesto e mercati

⭐ 4/5 Servizio clienti



GoldBet Scommesse assegna ai nuovi iscritti un bonus di benvenuto scommesse del 200% fino a 1000€ + fino a 2000€ senza deposito per chi si registra tramite SPID e 25€ per sport e virtuali. Il design del portale è accattivante, strutturato per offrire un'esperienza di navigazione ottimale da qualsiasi dispositivo, desktop e mobile. Numerosi gli eventi giornalieri sulle più disparate discipline, con il calcio a farla da padrona, con +500 partite nel fine settimana.

La varietà di scommesse GoldBet possiamo definirla completa, in particolare per le gare dei principali campionati di calcio: circa 500 le opzioni tra cui scegliere. Nel tennis e nel basket scendono rispettivamente in media a +25 e +40 mercati, un numero meno soddisfacente se confrontato all’offerta di altri siti scommesse, ad esempio Bet365. Per qualsiasi dubbio o domanda, attivo un servizio clienti tutti i giorni della settimana attraverso molteplici canali, dalla gettonata chat live al più tradizionale contatto e-mail.

● ● ●

Recensione GoldBet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

La promozione GoldBet Sport consiste in un bonus scommesse del 200% sul primo deposito fino a 1000€ + 2000€ senza deposito per chi si registra tramite SPID e 25€ per sport e virtuali. Un’offerta in risalto per l’importo elevato, anche se consultando con più attenzione le condizioni, si scoprono limitate tempistiche per effettuare la prima ricarica, inoltre non tutti i metodi di versamento sono validi.

Nel dettaglio, l’importo del primo deposito va giocato 6 volte su multiple con almeno 3 eventi con quota minima di 1.50 per selezione. Si hanno 30 giorni di tempo per soddisfare il rollover ma è necessario effettuare la ricarica di almeno 20€ entro 7 giorni dalla registrazione, ad esclusione delle modalità Skrill, Neteller e OnShop. In caso contrario, si perde il diritto ad usufruire della promozione.

● ● ●

Il bonus di GoldBet a confronto

Goldbet offre un bonus benvenuto sport che presenta un rollover pari a x6 giocabile su scommesse almeno in tripla e con quota pari ad almeno 1.50 per singolo evento. Nel confronto con altri due operatori, è Sisal a presentare il rollover più basso ma la quota minima richiesta è più elevata 6.00 (min. 4 eventi in schedina).

● ● ●

Come procedere alla registrazione su GoldBet

Aprire un conto gioco su GoldBet Sport richiede soltanto qualche minuto. È necessario compilare il form di registrazione presente sul portale e inserire i dati richiesti. Una volta conclusa la procedura, sarà possibile depositare ed iniziare a giocare. Una prassi simile ad altri portali di betting. Inoltre, se l’iscrizione avverrà tramite SPID, l’apertura dell’account sarà rapida e, in aggiunta all’offerta di benvenuto, si otterrà un bonus senza deposito di 2000€ in Play Bonus Slot.

A seguire descriviamo gli step per procedere alla registrazione su GoldBet Scommesse nelle modalità classica e con SPID.

Registrazione classica

Accedere al sito di GoldBet Cliccare in alto a destra sul tasto “Registrati” Compilare il form di registrazione inserendo il codice fiscale, e-mail e gli altri dati richiesti Inviare il documento d’identità per validare il conto gioco.

Registrazione con SPID

Completare la registrazione su goldbet.it utilizzando il proprio SPID Scegliere il bonus di benvenuto. Ricevere i 2000€ in Play Bonus Slot. Giocare il Play Bonus ottenuto, entro 3 giorni, sulle slot selezionate.

● ● ●

Utilizzo del sito e giochi disponibili

Il portale scommesse GoldBet si presenta ben strutturato, con una navigabilità fluida da desktop e mobile. Il layout grafico è lineare ma accattivante, grazie a colori ben calibrati che rendono piacevole la lettura di quote ed eventi. Il menù ed i filtri di ricerca consentono di individuare con facilità gli avvenimenti di maggior interesse. Al centro dell’interfaccia di gioco troviamo i match in live e le scommesse più giocate, l’utente ha in questo modo una panoramica immediata su cosa puntare quando accede sul sito.

Non soltanto scommesse sportive ma diverse altre le categorie in palinsesto, dalle slot al poker, dal bingo alle lotterie, dal casinò ai giochi di carte. In definitiva le nostre opinioni GoldBet sono molto buone, il portale ci è piaciuto per la scorrevolezza nella navigazione, una grafica moderna e l’ampia varietà di giochi disponibili, indipendentemente dal sistema operativo usato (Android, iOS, Windows, etc).

● ● ●

GoldBet App Mobile: opinioni sulla navigabilità

GoldBet scommesse offre un sito mobile ben ottimizzato. Per giocare è sufficiente collegarsi dal browser dello smartphone. Agli utenti che prediligono le scommesse da cellulare suggeriamo di scaricare l’App Sport. Il layout grafico riprende la versione desktop, in cui dominano i colori blu, giallo e bianco. L’offerta di gioco è identica alla piattaforma per pc, nel corso dei nostri test ci ha impressionato per fluidità e reattività dei comandi.

L’app scommesse GoldBet permette non solo di giocare ma anche di depositare e prelevare, consultare le statistiche dei match, verificare lo storico delle giocate, contattare l’assistenza clienti. Non solo scommesse sportive ma disponibili altre tipologie. È opportuno infatti sottolineare che l’operatore mette a disposizione applicazioni per tutte le categorie, pertanto oltre all’App Sport troveremo App Casinò, Virtuali, Poker, Giochi di Carte, Roulette, Sette e Mezzo, Punto e Banco, Blackjack. Ecco spiegato perché la nostra opinione GoldBet Mobile è pienamente soddisfacente.

● ● ●

GoldBet: recensioni su palinsesto sportivo

Completo il palinsesto scommesse Goldbet. Sono presenti +25 discipline, dal calcio alla freccette, dunque sia sport popolari che di nicchia. Disponibili le scommesse speciali di Musica & Spettacolo (Isola dei Famosi, Grande Fratello VIP, Festival di Sanremo) ed Elezioni Politiche USA. Ippica, Virtuali e Totocalcio dispongono di sezione apposite. Il calcio è lo sport con la migliore copertura, +500 eventi mediamente in un normale weekend. Le giocate sono disponibili su tutti i campionati e avvenimenti internazionali, come la Champions League o sulla Coppa del mondo.

Ci ha soddisfatto la varietà su tennis (+220) e basket (+150). Tutte le categorie possono facilmente essere consultate mediante il menù nella colonna a sinistra della schermata, con le caratteristiche icone dello sport di riferimento, utili per individuare all’istante la disciplina ricercata. A differenza di altri portali manca una sezione dedicata ai pronostici calcio di oggi, un servizio presente ad esempio sul sito di Sisal.

● ● ●

Gold Club di GoldBet Sport: cos’è e come funziona

Gold Club è l’iniziativa dell’operatore che permette di ricevere punti da convertire in bonus scommesse e altre tipologie di giochi, al raggiungimento di soglie prestabilite. È sufficiente disporre di un conto gioco per farne parte. Il funzionamento della promozione è molto semplice. Basta giocare ad ognuno dei titoli disponibili nell’offerta di goldbet.it, per ricevere Golden Points da convertire in bonus. A concorrere all’iniziativa rientrano tutti i giochi in palinsesto, dalle scommesse al bingo, dalle lotterie al casinò. Un esempio? Con soltanto 2000 golden points è possibile richiedere un bonus scommesse di 2€. Il programma fedeltà è presente soltanto sui top bookmakers italiani, quello di GoldBet Sport si contraddistingue per la sua estrema completezza, aggiungendosi al bonus benvenuto scommesse ed altre promozioni.

● ● ●

Ruota dei Bonus di GoldBet: cos’è e come funziona

Sul sito di scommesse Goldbet, ogni giorno è possibile girare la speciale Ruota dei Bonus e ricevere fino a 1.000€. Queste promozioni, introdotte per la prima volta da SNAI, sono molto rare e molto apprezzate dai giocatori. Per partecipare alla promozione è sufficiente essere titolari di un Conto Gioco validato con l’invio del documento di riconoscimento, ed aver depositato almeno una volta. Il passo successivo è cliccare sull’icona della Ruota, in alto a destra nella schermata, apparirà un cerchio suddiviso in 12 spicchi, ciascuno corrispondente ad un importo Bonus. Non rimane che digitare sul tasto “Spin” per avviarla e scoprire la ricompensa. Tra i premi in palio bonus scommesse, slot, bingo e casinò. Una promozione ben accolta dall’utenza che con un po ' di fortuna può provare a vincere bonus gratis.

● ● ●

Valutazione della sezione live streaming

Goldbet streaming è il servizio gratuito dell’operatore che permette di guardare gratis una moltitudine di eventi sportivi, tra cui calcio, tennis, basket, tennistavolo ed altre discipline. Per usare lo streaming è necessario soltanto essere un utente registrato. Per scoprire quali sono gli eventi in diretta video, è sufficiente accedere nella sezione “Live” del portale e cliccare sulla classica icona “play”, posizionata a fianco delle gare per cui è previsto il servizio. Tra i match in streaming troviamo, ad esempio, la Cina League e la J-League nipponica per il calcio, i principali tornei ATP di tennis, l’Elite Series di Tennistavolo e molto altro. Il livello qualitativo della diretta è risultato affidabile, la visione fluida e nessun rallentamento riscontrato nel corso dei nostri test. Lo streaming è disponibile sia su desktop che mobile.

● ● ●

Il casinò GoldBet: +100 giochi Casino Live

Oltre ad avere uno dei palinsesti scommesse più completi del panorama nazionale, Goldbet è considerato come uno dei migliori siti casino in Italia. Per i fan dei giochi in streaming con croupier dal vivo, sono più di 100 i tavoli live disponibili sulla piattaforma. Il Blackjack con 29 varianti, la Roulette con 20 ed il Baccarat con 18 sono i più gettonati. In risalto anche i Game Show, 20 tavoli che offrono all’utente la possibilità di divertirsi con titoli ispirati ad alcuni famosi show televisivi, tra cui segnaliamo Crazy Time, Dream Catcher e Mega Ball. Altrettanto variegata è l’offerta slot di GoldBet Casino, +2100 titoli prodotti dalle più celebri software house, da NetEnt a Playtech, tanto per citare due brand molto popolari. Starburst, Book of Ra Deluxe, Gonzo’s Quest alcune delle video slot in catalogo. I classici giochi da tavolo ed i video poker completano l’offerta del casinò.

Inoltre, è importante sottolineare il bonus casino offerto da Goldbet, che può raggiungere fino a 3000€ per tutti gli utenti che si registrano tramite SPID.

● ● ●

GoldBet metodi di pagamento disponibili

Il portale GoldBet scommesse consente di selezionare numerosi metodi per depositare e prelevare. Da PayPal alle carte di credito, sono molteplici le modalità di pagamento tra cui scegliere, come descriviamo in dettaglio nella tabella di seguito, riportando a fianco l’importo minimo di deposito ed i tempi per l’accredito dei prelievi.

PayPal, 10€, 24h

Visa, 10€, 24h-48h

Mastercard, 10€, 24h-48h

PostePay, 10€, 24h-48h

Bonifico bancario, 5€, 48h-72h

Bonifico postale, 5€, 7g

Skrill, 30€, 24h

Neteller, 30€, 24h

Paysafecard, 30€, nd

Apple Pay, 10€, 24-48h

Rapid Transfer, 30€, 24h

Voucher GoldBet, 2€, 12h

OnShop, 2€, nd

Bollettino postale, 5€, nd

Ricarica diretta, 2€, immediato

● ● ●

​Servizio clienti GoldBet: disponibile anche sabato e domenica

Abbiamo provato a contattare il servizio clienti del sito scommesse GoldBet mediante chat live di sabato mattina ma nessun operatore ci ha risposto. Successivamente ci hanno informato che da giorni stanno riscontrando problemi tecnici nell’uso di questo canale di comunicazione. Infatti abbiamo inviato una mail al supporto e nel giro di qualche ora ci è stata recapitata una risposta dettagliata alla nostra richiesta di informazioni. Sono molteplici le modalità che l’operatore mette a disposizione della clientela, come descritto nel paragrafo successivo.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

Il servizio clienti GoldBet scommesse offre cinque modalità per contattare lo staff. La chat live è disponibile dalle ore 9.00 alle 22.00, 7 giorni su 7. Sempre negli stessi orari, attivo il contatto telefonico (06/40400860). Tra le alternative, il servizio di posta ordinaria (GBO Italy S.p.A. Servizio Clienti Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 Roma – Italia) ed il fax allo 0645220698 (24 ore su 24, 7 giorni su 7). Non manca il classico recapito e-mail, a disposizione più indirizzi di posta elettronica in base al tipo di necessità dell’utente:

assistenza@lottomatica.com: per informazioni inerenti a problematiche del Conto Gioco.

contrattigoldbet@lottomatica.com: per l’invio della documentazione per la convalida dell’account.

giocoresponsabile@lottomatica.com: per richieste sul gioco responsabile.

In definitiva, le nostre recensioni GoldBet Sport sono positive, visto il buon ventaglio di opzioni di contatto, anche se dobbiamo sottolineare che la chat live, quando l’abbiamo testata, non era funzionante per problemi tecnici.

● ● ●

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

✅Giorgia: un’app davvero speciale, quote sempre più alte di altre applicazioni, appena fai una vincita immediatamente ti vengono caricati i soldi sul conto.

✅Alexander: a differenza di altre applicazioni, la facilità nel trovare tutte le combinazioni possibili da giocare è di una semplicità unica.

✅Claudio: decisamente efficienti e una società di cui ci si può fidare. Pienamente soddisfatto.

❌Fabio: su pc il live è lento. Da migliorare.

❌Troccono: dall’ultimo aggiornamento non è possibile vedere le giocate effettuate.

❌Più-forte: abbiamo riscontrato problemi nell’accredito dei bonus.

● ● ●

GoldBet recensione: il verdetto finale di CalcioMercato

Al termine di questa nostra analisi su GoldBet, siamo rimasti soddisfatti. L’interfaccia grafica è piacevole sia da desktop che mobile, intuitiva nella navigazione e con gli eventi ben leggibili. Ottimo il bonus benvenuto che combina una promozione scommesse a una dedicata alle slot. La presenza dello streaming e di app da scaricare rappresentano altri due punti di forza dell’offerta.

Cosa migliorare? Ampliare il numero di opzioni sulle scommesse ed introdurre un bonus senza deposito sport sarebbero certamente apprezzati dalla clientela. In definitiva un bel portale di betting e giochi, di proprietà di Lottomatica Group, sinonimo di serietà e affidabilità.

● ● ●

Domande Frequenti

GoldBet è sicuro?

Sì, GoldBet scommesse è in possesso di regolare licenza ADM numero 15226. Una piattaforma legale che rispetta appieno la normativa vigente in Italia sul gioco a distanza.

Perché scegliere le scommesse GoldBet?

GoldBet Sport è la soluzione perfetta per chi predilige giocare via mobile, vista l’eccellente qualità dell’applicazione Android e iOS. L’ottimo bonus di benvenuto, superiore alla media di mercato, rappresenta un altro valido motivo per sceglierlo. Infine la presenza dello streaming è certamente ben accolta a chi piace seguire gli eventi in diretta.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma GoldBet Sport?

Introdurre un bonus senza deposito sulle scommesse sarebbe gradito a tutti gli utenti che per la prima volta si registrano su GoldBet, utile per testare l’offerta di gioco senza spendere soldi di tasca propria.