Presente da poco meno di due anni sul mercato italiano, Goldrake scommesse fa parte del network di E-Play24 ITA Ltd, società che gestisce diverse piattaforme di giochi online mediante la licenza ADM numero 15232. Dopo aver testato per oltre 15 ore le funzionalità di questo operatore, abbiamo deciso di stilare una recensione completa e dettagliata su Goldrake. Nei paragrafi che seguono, potrete trovare la nostra opinione su promozioni, palinsesto sportivo e quote, metodi di pagamento e sezione casinò di questo emergente bookmaker.

Il nostro riscontro su Goldrake

⭐ 3/5 Giudizio generale

⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2.5/5 Servizio clienti

Esplorando le sezioni di Goldrake, l'area "Promozioni" cattura immediatamente l'attenzione. Tuttavia, le aspettative di un bonus di benvenuto per le scommesse vengono disattese, poiché l'operatore non offre promozioni specifiche per i nuovi clienti in questo ambito. L'assenza di un bonus scommesse di benvenuto rappresenta un limite significativo per Goldrake. Nonostante ciò, l'operatore si distingue per la ricchezza del suo palinsesto sportivo, che permette agli utenti di scommettere su un'ampia varietà di sport e mercati, offrendo una vasta gamma di opzioni di gioco.

Recensioni Goldrake sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Differentemente da come avviene su gran parte dei bookmakers italiani, tra cui quelli considerati migliori come, ad esempio, Snai, Sisal o Goldbet, su Goldrake manca un bonus benvenuto sport. Per conoscere le migliori offerte presenti sul mercato targato ADM, vi consigliamo di consultare la nostra pagina sui bonus senza deposito

Come procedere alla registrazione su Goldrake

Dai nostri test abbiamo riscontrato alcuni problemi nella registrazione su Goldrake. Cliccando sul pulsante “Registrati” posizionato in alto a destra, infatti, non sempre è possibile accedere alla pagina nella quale dovrete compilare i campi richiesti con i dati personali (spunta un messaggio “La pagina non è disponibile”). Tuttavia, dopo un po’ di tentativi, siamo riusciti ad accedere alla suddetta pagina e ad aprire un conto scommesse Goldrake. In basso, la procedura completa:

Accedere al sito www.goldrake.it;

Cliccare su “Registrati” in alto a destra;

Inserire i propri dati personali, incluso il codice fiscale;

Scegliere una username univoca e una password che rispetti i requisiti richiesti;

Confermare il proprio numero di telefono mediante il codice OTP che riceverete tramite SMS;

Inviare una copia fronte-retro di un valido documento di identità.

Quella classica è l’unica modalità di registrazione disponibile. Goldrake, infatti, non rientra tra i siti scommesse SPID.

Goldrake: recensioni sul palinsesto sportivo

La sezione “Sport” di Goldrake scommesse ha un’interfaccia semplice e intuitiva, anche se i tempi di caricamento non sono sempre veloci, il che potrebbe penalizzare la user experience per quanto concerne le scommesse live. Ad ogni modo, nel palinsesto sportivo di questo operatore è possibile scegliere tra circa 30 sport, un numero più elevato della media italiana, che si aggira attorno alle 20 discipline sportive.

A livello di mercati, soprattutto nelle partite di calcio di cartello (come, ad esempio, la Champions League), si possono trovare oltre 400 mercati su cui piazzare le proprie giocate. Merita una menzione anche la sezione “Statistiche”, che presenta una grafica accattivante e una serie di dati interessanti e utili a costruire una propria strategia di betting più consapevole.

Il casinò Goldrake: una sezione con quasi 4.000 Slot!

Come per tutti i nuovi casino online appartenenti al netword E-Play24 ITA, anche la sezione casinò di Goldrake è ricca di provider e Slot tra cui scegliere. Nel momento in cui scriviamo questa recensione, infatti, sono presenti 45 diversi produttori di giochi e quasi 4.000 Slot! Tra i titoli più apprezzati troviamo Aviator, Vinci la Gallina Deluxe e Plinko. Nella sezione Casinò Live, si possono trovare diversi giochi da tavolo (Blackjack e Roulette in tutte le sue varianti) e i Game Show più amati come il Crazy Time.

Goldrake metodi di pagamento disponibili

Goldrake casino offre 12 metodi di pagamento, un numero in linea rispetto ai casinò ADM più conosciuti. Sono presenti opzioni rapide e affidabili, tra cui Skrill e PostePay, che garantiscono prelievi entro 24 ore. Con scratch card viene assicurato un casino con prelievo immediato. Inoltre, Goldrake rientra tra i siti scommesse PayPal. Ecco i metodi disponibili:

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche prelievo Carta di credito/debito €10.00 1-2 giorni lavorativi Postepay €10.00 entro 24 ore Paypal €10.00 24 ore Neteller €10.00 24-48 ore Skrill €10.00 24 ore Voucher €10.00 no prelievo Scratch Card €10.00 prelievo immediato MyBank €10.00 1-2 giorni lavorativi Apple Pay/Google Pay €10.00 2-5 giorni lavorativi Paysafecard €10.00 2-5 giorni lavorativi Bonifico bancario €10.00 3-5 giorni lavorativi (possibili commissioni bancarie)

Recensioni Goldrake: il verdetto finale di CalcioMercato

Secondo noi della redazione di CalcioMercato, Goldrake mostra un potenziale interessante, soprattutto considerando l’offerta sportiva, molto ampia e ricca di mercati rispetto ai concorrenti diretti. Tuttavia, non possiamo nascondere alcune perplessità: l’assenza totale di un bonus benvenuto sport penalizza notevolmente l’attrattività dell’operatore, soprattutto agli occhi dei nuovi utenti. Abbiamo inoltre riscontrato alcune difficoltà tecniche nella procedura di registrazione, dettaglio che ci lascia qualche dubbio sull'affidabilità complessiva. Pur apprezzando i metodi di pagamento disponibili e la grande varietà del casinò, riteniamo che Goldrake debba intervenire rapidamente per colmare queste lacune, altrimenti rischia di restare indietro rispetto ad altri bookmaker più consolidati.

Domande Frequenti

Goldrake è sicuro?

Sì, Goldrake possiede la licenza ADM numero 15232, che garantisce privacy, sicurezza, tutela dei dati personali e rispetto delle normative italiane per il gioco responsabile.

Perché scegliere Goldrake?

Goldrake offre un ampio palinsesto con circa 30 sport disponibili e un casinò ricco di slot (circa 4.000 titoli) gestito da provider affidabili e molto apprezzati.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Goldrake?

Goldrake dovrebbe introdurre bonus benvenuto dedicati allo sport, migliorare i tempi di caricamento della piattaforma e risolvere i problemi tecnici riscontrati durante la registrazione.