Impossibile non menzionare LeoVegas tra gli operatori leader nel settore del casino online e delle scommesse sportive. Già, perché l'azienda svedese, fondata nel 2011 da Gustaf Hagman e Robin Ramm-Ericson, ha scalato in fretta posizioni di mercato in Europa. Merito di un approccio mobile-first, una forte attenzione al marketing e alle acquisizioni. Vale la pena citare due tappe della sua storia:

2016: La quotazione in Borsa, a Stoccolma

2022: Il gruppo viene acquisito da MGM Resorts International.

Abbiamo testato a lungo il sito italiano per fornirti la nostra opinione. Qui di seguito potrai leggere un riassunto completo delle nostre recensioni su LeoVegas e i risultati dei nostri test sulla sua piattaforma.



Come si classifica LeoVegas tra i siti di scommesse e casino?

Giudizio generaleBonus benvenutoFruibilità piattaformaPalinsesto e mercatiServizio clienti

Sai cosa ci ha colpito di LeoVegas? La grande attenzione all’esperienza di gioco dell’utente: può iscriversi in pochi e semplici passaggi tramite registrazione classica o SPID. Navigando il sito e – soprattutto – scaricando l’App (modernissima!), potrai contare su più di 1.500 slot: un numero che solo i più importanti player del mercato italiano possono vantare. A differenza però di altri operatori, come NetWin, il palinsesto delle scommesse sportive mostra delle lacune ed è organizzato in maniera meno intuitiva. Gli sport su cui fare pronostici vincenti sono pochi, con molta attenzione su quelli principali (calcio, basket, tennis) ma poche classi di esito a disposizione e pochi filtri tra cui scegliere per indirizzare la ricerca eventi (alfabeto, ora di inizio e popolarità). Ma tornando al LeoVegas Casino possiamo notare tavoli live esclusivi, i migliori provider (Playtech, Pragmatic, Evolution) e un Bonus di benvenuto fino a 1500€ o fino a 2000€ per il casinò live. E gli altri? Quali sono?

Recensioni LeoVegas: quale è il bonus benvenuto scommesse per chi si registra ora?

Il Bonus di benvenuto Sport di LeoVegas consiste in due vincite potenziate del 100% fino a 500€ sul primo deposito. Per usufruire della promozione è necessario, entro 14 giorni dalla registrazione sul portale, completare i 2 step seguenti:

effettuare il primo deposito di minimo 10€;

attivare l’offerta tramite il pulsante presente nella scheda bonus “Le Mie Offerte”.

Una volta completata la prima ricarica, saranno disponibili due vincite potenziate da utilizzare entro 7 giorni dalla loro attivazione. Potranno essere usate su una scommessa pre-match ed una live, ognuna di importo massimo di 10€. Per esempio, se la scommessa piazzata ha una quota di 5.00 e la maggiorazione ricevuta è del 10%, sarà possibile usufruire di una quota di 5.50.



Le vincite potenziate sono valide su tutto lo sport giocabile da mobile e desktop. Occorre prestare attenzione alle modalità di deposito, in quanto Skrill e Neteller non attivano l’offerta di benvenuto Sport.

Un consiglio? Avere le idee chiare su che tipo di giocatore sei è un primo passo fondamentale per poi visitare LeoVegas Sport e valutare se le quote sugli eventi disponibili su cui vuoi puntare ti stimolano. Sicuramente, troverai una buona copertura delle competizioni principali con una crescente attenzione nei confronti di discipline più "di nicchia" nel nostro Paese come il Golf e il Baseball.

Il bonus di LeoVegas a confronto

Confrontiamo ora l’offerta di benvenuto scommesse LeoVegas con quelle di NetBet e Vincitu.

NetBet: Bonus del 50% sul primo deposito fino a 50€. La puntata minima del primo deposito è più alta (20€) e all'utente viene assegnato un Fun Bonus che potrà diventare reale solo se rigiocato almeno 3 volte. Ottenerlo, dunque, è semplice.

Vincitu: 250€ senza deposito. Arrivano sul conto dei registrati 24 ore dopo la convalida dei documenti, ma per essere trasformati in Bonus devono essere rigiocati almeno 10 volte (1 Bonus da 250 x almeno 10€) producendo un volume di giocato di almeno 2.500€; inoltre, questo Bonus può essere spendibile solo sulle quote prematch.

Tra le offerte dei tre siti scommesse nominati, quella di LeoVegas sembra essere la più vantaggiosa e quella meno limitante. Non ci sono eventi sportivi su cui non può essere utilizzabile e in più presenta maggiori chances di remunerazione e meno step da compiere.



Come procedere alla registrazione su LeoVegas?

Oltre alla registrazione classica i nuovi utenti possono iscriversi al Casino di LeoVegas anche tramite SPID con pochi e semplici click ovunque si trovino.

Mettere un nuovo utente nelle migliori condizioni per creare un conto gioco è una qualità, che desideriamo sottolineare in questa recensione. Un primo passo verso un'esperienza digitale accessibile, completa, il più possibile innovativa.

Andiamo, dunque, a vedere quali sono le due modalità di registrazione sul portale: quella classica e quella mediante SPID.

Registrazione classica

Per registrarti su LeoVegas tramite la procedura classica, non devi fare altro che effettuare tre passaggi, divisi in altrettanti moduli da compilare:

Primo modulo: inserisci il tuo indirizzo mail, la password che hai scelto per il tuo conto gioco. Successivamente, seleziona una domanda segreta tra quelle presenti nel menu a tendina (ad esempio: qual è il tuo libro preferito) e digita nel campo seguente la risposta segreta (scrivendo il titolo del libro che preferisci). La domanda fungerà da domanda di sicurezza che ti verrà chiesta qualora dovessi non ricordare in futuro la tua password del conto gioco.

Secondo modulo: Inserisci i tuoi dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita) il tuo numero di cellulare, il tuo codice fiscale. Successivamente, dovrai inserire gli estremi di un documento di identità: potrai scegliere tra carta di identità, patente e passaporto. Entro trenta giorni dalla data di registrazione, dovrai inviare una scansione del documento che hai scelto per convalidare ufficialmente il conto.

Terzo modulo: il processo si conclude acconsentendo al trattamento dei tuoi dati personali. Dopo aver cliccato su ‘Registrati’, riceverai una mail e sarai un nuovo iscritto!

Registrazione con SPID: come funziona e quanto tempo serve?

La registrazione con SPID su LeoVegas? Si fa in un minuto di tempo!

Se possiedi un Sistema Pubblico di Identità Digitale, questi sono i pochi passaggi da seguire:

Clicca su ‘Entra con Spid’

Individua il tuo gestore digitale nel menu e clicca sul suo logo

Inserisci le tue credenziali SPID (nome utente e password) e clicca su ‘Entra con Spid’

Autorizza il consenso al trattamento dei tuoi dati personali

Forse abbiamo impiegato più tempo noi a scrivere la procedura che tu a metterla in pratica, sai? Il risparmio di tempo è infatti notevole. Inoltre, a differenza della creazione ‘classica’ di un conto di gioco online, registrandoti con SPID non dovrà inviare una copia del tuo documento di identità. Il sistema provvederà autonomamente a trasmettere i tuoi dati personali.

LeoVegas, come usare il sito e quali giochi provare

Quali giochi ci sono su LeoVegas? Aprendo la home, ci soffermiamo sul menu in alto a sinistra e notiamo subito la grande attenzione riservata ai nuovi utenti. Le voci presenti indirizzano la prossima scelta ed è molto semplice registrarsi oppure - se già registrati - raggiungere la sezione che si preferisce: Casino, Casino Live, Scommesse. Quest’ultima è in bella vista sotto la voce ‘Sport’ sia nel menu che nella barra di navigazione orizzontale.

Forse, però, chi resterà più soddisfatto del sito di Leovegas saranno gli amanti delle slot online (comprese le Megaways e quelle con Jackpot): come già detto, sono al momento più di 1.500.

Ovviamente, non mancano titoli famosi quali Book of Ra Deluxe, Book of Dead, Gates of Olympus, Starburst. C’è anche Big Bass Bonanza ed è anche la slot che puoi provare gratis se riscatti il Bonus senza deposito.

Anche la sezione Live è di valore e completa: noi abbiamo provato, anche da mobile, i game shows più celebri e i tavoli esclusivi: le ruota di Crazy Time e del Mega Wheel Live.

Ecco, dunque, 3 motivi per visitare LeoVegas non solo per le scommesse:

29 tavoli italiani esclusivi per divertirsi in compagnia di un dealer in modalità dal vivo

Un casino completo, con un calendario di promozioni dedicate: le più celebri? Lunch Time e Aperitivo Time

Un’esperienza di gioco tramite App più che soddisfacente

LeoVegas App Mobile: opinioni sulla navigabilità

L’App di LeoVegas vuole essere come il suo simbolo: il Leone. Lui il Re della foresta. Lei, la regina nell’immensa giungla di applicazioni online per gli utenti che vogliono giocare responsabilmente e navigare in sicurezza.

Usabilità e design sono degni di nota, del tutto simili per facilità di fruizione all’esperienza da personal computer. Cosa notiamo?

Menu in alto a sinistra: in home, lascia molto spazio alle icone dei giochi posizionandosi in un ambiente separato e ben dentro al campo visivo

Nessuna difficoltà di buffering nel guardare in streaming con qualità HD la Roulette TV o accedere ai tavoli dal vivo anche nelle loro versioni Premium: si gioca dal proprio device, in tempo reale, chattando con gli altri senza alcuna complicazione

App nativa, con grafiche ingaggianti: non tutti possono vantarla, malgrado siamo in un’era digitale molto avanzata

Riesce a ruggire sugli smartphone e i tablet? Funziona bene su Apple e Android? La risposta è si.

LeoVegas: il palinsesto sportivo è completo?

Arriviamo a una delle aree di miglioramento: lo Sport su LeoVegas è rappresentato da un palinsesto leggermente carente rispetto ai grandi del mercato italiano per le scommesse sportive. Come anticipato, al momento si può puntare su poche tipologie di esito: quelle ‘classiche’.

Immaginiamo di voler piazzare una scommessa sulla finale di Champions League, forse l’incontro di calcio più importante nell’arco di un anno: noteremo subito che non sono disponibili i marcatori. E se le due squadre andassero ai supplementari e volessimo puntare su questa possibilità? Non ci sarebbe concesso farlo, per mancanza di quote specifiche all’interno dell’evento.

Notiamo la medesima carenza su tutti gli eventi di stampo calcistico. Soffermandoci su quello che è lo sport più seguito, notiamo inoltre poca presenza di scommesse antepost. Non vi sono, volendo fare un esempio, quote su chi sarà il prossimo allenatore di un Top Club. Inoltre, non è presente un sistema on-demand che consente di richiedere la certificazione di una particolare scommessa su cui puntare.

Eppure, non è per forza un aspetto negativo. Se sei un giocatore alle prime armi e cerchi un sito chiaro in cui puoi orientarti e capire su cosa fare le tue prime bet sei nel posto giusto! Si parte da poche e semplici opzioni, per impratichirsi e affezionarsi all’operatore che ha quote molto interessanti!

LeoSafePlay: cos’è?

LeoSafePlay è un programma dedicato al gioco responsabile. Fornisce strumenti per non trasformare la passione in dipendenza:

Autovalutazione: aiuta gli utenti a capire che tipo di giocatori sono

Limite deposito: il tetto massimo di denaro che si vuole depositare durante una giornata

Limite di gioco: permette di scegliere il limite massimo di denaro da scommettere in una giornata

Limite di perdita: impostando la somma di denaro che puoi perdere in un tempo predefinito, una volta superata non potrai continuare a giocare fino allo scadere della finestra temporale selezionata

Limite di sessione: stabilisci quanto tempo vuoi trascorrere giocando

Cronologia gioco: visionare un elenco di tutte le operazioni di gioco effettuate durante la sessione aiuta a non perdere di vista il controllo

Avviso temporale: periodicamente, un alert comparirà sul tuo schermo informandoti di quanto tempo hai già trascorso giocando

Autoesclusione: Consente di prendersi una pausa dal sito

Live Streaming, quali eventi sono disponibili?

All’interno del sito di LeoVegas è presente una sezione Live Streaming, che consente agli utenti registrati di seguire alcuni eventi di calcio, tennis, pallavolo, basket, biliardo e non solo.

Le competizioni trasmesse sono di prestigio. A cominciare dal tennis. Dalla Coppa Davis agli Us Open, passando per gli Open di Francia, il menu per gli appassionati della racchetta è ricchissimo. Per chi ama il pallone a spicchi, sono a disposizione eventi quali partite del campionato di Serie A, di Eurolega e di Eurocup.

Gli amanti del calcio hanno a disposizione una programmazione che comprende sfide nella celebre FA Cup inglese, sfide di MLS statunitense, partite di campionato olandese e di Coppa di Germania. Per gli amanti del Volley, invece, ci sono le gare di Serie A e di CEV Champions League. Un calendario ricco, che rappresenta un ottimo plus per divertirsi come se si assistesse a un evento dal vivo.

Il casinò LeoVegas: bonus competitivi?

Il bonus casino di Leovegas è un buon motivo per registrarsi? Vediamolo insieme, prima di rispondere. Chi sceglie di ricevere la promo benvenuto casino, dopo l’iscrizione, non potrà ad esempio selezionare il Bonus Scommesse o il Bonus Live. In cosa consiste l’offerta?

50 giri gratis, previsti alla registrazione: possono essere giocati entro le 72 ore successive all’accettazione del Bonus.

Primo deposito del 100% fino a 350€ più altri 50 Free Spins

Secondo deposito del 100% fino 500€ più altri 75 Free Spins

Terzo deposito del 100% fino a 650€ con, anche in questo caso, 75 Free Spins

Tutte le giocate gratis sono disponibili solo su Big Bass Bonanza, slot di Pragmatic Play. Siamo davanti a una delle migliori offerte online nel mercato italiano. Testare un catalogo di contenuti con più di 1500 titoli, con un pacchetto di benvenuto così rappresenta un plus per divertirsi e scegliere se esplorare anche le altre sezioni.

A nostro avviso Leovegas presenta uno dei migliori siti casino online in Italia in quanto dotato di slot machine sviluppate da provider ben conosciuti nel panorama, come NetEnt e Play’n GO, anche con giochi in esclusiva come la slot LeoVegas Megaways. Buona anche la sezione dedicata ai giochi da tavolo, con roulette, blackjack, baccarat e altro ancora. Il casinò live è altresì ben fornito, con diverse varianti di live roulette, blackjack e Game Shows.

Quali metodi di pagamento accetta LeoVegas?

Ecco una lista di metodo di pagamento disponibili su LeoVegas, cifre minime e massime che si possono caricare e tempistiche di accredito sul conto gioco:

PayPal, 10 – 4.000€, immediato;

Paysafecard, 10 – 1.000€, immediato;

Skrill, 10 – 1.000€, immediato;

Apple Pay, 10 - 3.000€, immediato;

VISA, 10 - 5.000€, immediato;

Mastercard, 10 - 5.000€, immediato;

Postepay, 10 - 5.000€, immediato;

Ecco invece una lista di metodo di prelievo, il minimo e il massimo garantito e le tempistiche di attesa prima di riceverlo:

PayPal, 20 – 10.000€, immediato;

Paysafe, 20 – 1.000€, da 2 a 5 giorni lavorativi;

Skrill, 20 – 10.000€, immediato

Bonifico tramite Trustly, 20 – 50.000€, entro 5 giorni lavorativi;

Apple Pay, da 2 a 5 giorni lavorativi;

VISA, 20 - 10.000€, da 2 a 5 giorni lavorativi;

Mastercard, 20 - 10.000€, da 2 a 5 giorni lavorativi;

Postepay, 20 - 10.000€, da 2 a 5 giorni lavorativi;

Il Servizio clienti LeoVegas è attivo tutto il giorno?

La risposta è no. Abbiamo contattato l’assistenza clienti in chat. In una prima fase siamo accolti da un assistente virtuale. Pochi istanti dopo, veniamo trasferiti ad un operatore a cui chiediamo:

Cosa offre di diverso LeoVegas rispetto ai competitor?

In quali fasce orarie è disponibile il servizio?

L’assistenza clienti in live chat è disponibile anche nel weekend?

Ci viene comunicato che il servizio clienti in live chat e via mail è attivo fino a mezzanotte. Chi desidera giocare nelle ore notturne, dunque, non avrà assistenza diretta ma potrà inviare una mail o compilare un modulo con le proprie perplessità a cui riceverà risposte al mattino seguente. L’assistenza clienti in live chat è attiva anche nel fine settimana e gli operatori sono velocissimi nel rispondere e molto gentili nell’accogliere.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore?

Puoi contattare il servizio clienti LeoVegas in due modi:

Live Chat, attiva dalle 8.00 alle 00.00 ogni giorno (anche se non è ben specificato);

Via mail, all’indirizzo support-it@leovegas.com

Puoi, inoltre, ricevere una risposta alle domande più frequenti su convalida gioco, depositi e metodi di pagamento consultando le FAQ nella sezione help center.

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Molti utenti hanno lasciato la propria opinione o la propria recensione di LeoVegas sul web. Abbiamo raccolto alcuni dei loro feedback dividendoli in positivi e negativi.

Tra i feedback positivi emerge:

L’affidabilità del sito: non si blocca mai

La gentilezza degli operatori e la simpatia dei dealer ai tavoli di casino

Il rispetto delle tempistiche di accredito dei bonus e delle vincite

Tra i feedback negativi emergono, invece:

Gli eccessivi controlli dei conti di coloro che realizzano una vincita

Le troppe richieste di documenti per convalidare il conto gioco

Le difficoltà nel piazzare più di una scommessa nel giro di una settimana

Il Team LeoVegas è molto puntuale nel rispondere ai feedback lasciati dagli utenti sui siti e cerca sempre di trovare una soluzione o fornire una spiegazione.

Recensioni LeoVegas: il verdetto finale di CalcioMercato

LeoVegas è come quegli attaccanti giovani, scattanti e agili fisicamente che arrivano in Serie A dopo un po’ di gavetta e provano a mettersi subito in mostra con accelerate, buone idee e giocate da urlo. Ma quando arrivano davanti alla porta realizzano pochi goal nonostante l’esperienza.

Sono, però, attaccanti affidabili che il mister sceglie di schierare perché professionali e sempre allenati. Cosa possono fare per vincere la classifica cannonieri? Impegnarsi su alcuni precisi aspetti che vanno assolutamente migliorati. Nel caso di LeoVegas, sono almeno 3:

Diventare un bookmaker completo e competitivo

Migliorare il rapporto con i “compagni di squadra” (i clienti) servendo maggiori assist (promozioni e supporto continuo)

Essere più creativo: anche se si tratta di un operatore online attento all’esperienza di gioco, sono molto poche le dinamiche di premialità per utenti attraverso bonus esclusivi e altre tipologie di rewards. Un po’ come quelle squadre che giocano bene ma possono avere molti più tifosi, se investissero maggiormente nella relazione con loro. Nel caso di LeoVegas, si potrebbe puntare su un programma fedeltà all’avanguardia, molto più evoluto rispetto agli attuali standard.

Domande Frequenti

LeoVegas è sicuro?

Si, LeoVegas è un sito sicuro al 100%. Offre i migliori metodi di pagamento e prelievo, garantendo trasparenza nelle transazioni e velocità nei tempi di convalida del conto, ricarica del denaro e prelievo delle vincite.

Perché scegliere LeoVegas?

Per un’esperienza di gioco responsabile e soddisfacente, a partire dalla procedura di registrazione che può essere davvero celere se si effettua tramite SPID. Inoltre, è un sito perfetto per i giocatori di slot o gli amanti dei tavoli live Casino come Roulette, Blackjack e Baccarat.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di LeoVegas?