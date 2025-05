Fondata a livello internazionale nel 1997, Marathonbet esercita la propria attività sul gioco a distanza in Italia dal 2018 grazie alla licenza ADM 15002. Dopo avere analizzato in maniera approfondita le funzionalità di questo sito, abbiamo deciso di scrivere questa recensione su Marathonbet. Oltre a tutte le informazioni su bonus, registrazione, metodi di pagamento e sezioni del sito, proseguendo con la lettura di questo articolo potrete scoprire la nostra opinione reale e obiettiva su questo bookmaker.

● ● ●

Il nostro riscontro su Marathonbet

⭐ 3/5 Giudizio generale

⭐ 3/5 Bonus benvenuto

⭐ 2.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 3/5 Servizio clienti

Il giudizio di 3 stelle su 5 riflette un operatore solido, ma con margini di miglioramento su più fronti. Il bonus di benvenuto raggiunge un importo complessivo interessante di 350€, ma la struttura complessa e la necessità di rispettare requisiti multipli potrebbe scoraggiare gli utenti meno esperti. La piattaforma è funzionale, ma l’interfaccia appare datata, con un’esperienza da mobile ancora sotto la media. A livello sportivo, invece, il sito si distingue per la profondità del palinsesto, con centinaia di mercati disponibili anche su match minori e discipline secondarie. Una proposta adatta soprattutto a scommettitori abituali.

● ● ●

Recensioni Marathonbet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus benvenuto Marathonbet si compone di due fasi: fino a 100€ in Fun Bonus e fino a 250€ di Cashback, per un totale massimo di 350€. Per ricevere il bonus è necessario depositare almeno 10€, piazzare scommesse pari all’intero importo e soddisfare requisiti stringenti: multiple da 4 eventi a quota minima 1.40, volume di gioco pari a 5 volte il bonus, puntate massime da 10€. Il bonus scommesse reale generato va rigiocato una volta su multiple con quota minima 2.00. Il cashback, erogato settimanalmente per 5 settimane, richiede almeno 25€ giocati su 3 ticket e premia con il 25% della spesa netta. È un’offerta solida, ma pensata per utenti costanti, non per chi cerca vantaggi immediati.

● ● ●

Il bonus di Marathonbet a confronto

Il bonus di benvenuto di Marathonbet, se confrontato con gli operatori Elabet e Lottomatica, si rivolge a chi gioca con costanza, ma presenta vincoli più severi. Elabet propone un sistema a FreeBet fino a 280€, scalabili su dieci livelli con quota minima 1.80 e senza requisiti sul saldo reale, ideale per chi cerca bonus progressivi e semplici. Lottomatica offre invece il pacchetto più ampio: 500€ sul primo deposito, una FreeBet da 50€ e 5000€ senza deposito per le slot, con rollover 6x su multiple da tre eventi. Marathonbet combina 100€ in Fun Bonus e 250€ cashback, ma richiede giocate complesse, con limiti su quota, importi e numero di eventi.



Pro:

Cashback settimanale fino a 250€

Premio anche a chi scommette in modo regolare

Contro:

Requisiti di sblocco stringenti e bonus frammentato

Meno adatto a chi cerca attivazione immediata e semplice



In sintesi, dal nostro confronto su questi tre siti scommesse, emerge che Marathonbet è pensato per utenti esperti, mentre Elabet privilegia la flessibilità e Lottomatica il valore complessivo.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Marathonbet

Digitare, nella barra di ricerca del browser, l’indirizzo web www.marathonbet.it;

Cliccare sul pulsante “Registrati”, posizionato in alto a destra dello schermo (nella versione desktop);

Inserire il proprio codice fiscale, così da compilare automaticamente alcuni dei campi richiesti;

Proseguire con la compilazione dei campi mancanti e cliccare su “Fase successiva”;

Scegliere le proprie credenziali, con una password che rispetti i requisiti richiesti;

Inviare entro 30 giorni una copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

La procedura di registrazione su Marathonbet è semplice e, in piccola parte, automatizzata. Sebbene non possa essere annoverato tra i siti scommesse SPID, i tempi per aprire un conto scommesse da zero su questo operatore sono di circa 6-7 minuti, oltre all’invio e all’approvazione del documento di identità. Di seguito, vediamo come tutti gli step per registrarsi su Marathonbet:

● ● ●

Marathonbet: recensioni sul palinsesto sportivo

La proposta sportiva di Marathonbet è tra le più complete del settore ADM, con circa 25 discipline disponibili e un livello di dettaglio notevole. Accanto a calcio, tennis e basket, trovano spazio sport minori come cricket, floorball, freccette ed eSport. Ottima la copertura del calcio, che scende fino alla Serie D italiana e arriva ai campionati di Haiti e Saint Kitts, con una media di oltre 250 mercati per le partite principali. Nella sezione Live, oltre 100 eventi giornalieri coprono 10 sport, con payout che raramente scendono sotto il 93%. Buona anche la gestione delle multiple, fino a 30 eventi per schedina. Palinsesto promosso, senza riserve.

● ● ●

Il casinò Marathonbet: una sezione ben fornita con più di 1.000 Slot

Il casinò di Marathonbet ha compiuto passi avanti significativi, con un catalogo che ora include 1.277 slot fornite da 27 provider, tra cui nomi noti come Pragmatic Play e Play’n GO. Tuttavia, l’assenza di giochi come Poker, Bingo o Skill Games limita la varietà rispetto ai principali concorrenti ADM. Molto più curata la sezione Casinò Live, dove si trovano Game Show di successo come Crazy Time e Mega Wheel, oltre a tavoli di Blackjack con croupier italiani, Roulette e Baccarat. La presenza di titoli come XXXtreme Lightning Roulette offre un buon livello di spettacolarità. Lato slot, la selezione è ampia ma migliorabile per filtri e navigabilità.

● ● ●

Marathonbet metodi di pagamento disponibili

Marathonbet dà la possibilità, ai propri clienti, di scegliere tra 10 diversi metodi di pagamento, uguale a Sisal e inferiore ai 14 di Goldbet e Lottomatica. Di seguito, l’elenco completo con l’importo minimo ricaricabile e le tempistiche sui prelievi per ciascun metodo:

Carta di credito: deposito minimo 5€, prelievi entro 3-5 giorni lavorativi;

PayPal: deposito minimo 5€, prelievi entro 24 ore;

Trusly: deposito minimo 5€, prelievi fino a 48 ore;

Skrill: deposito minimo 5€, prelievi entro 24 ore;

Neteller: deposito minimo 5€, prelievi entro 24 ore;

Jetonbank: deposito minimo 5€, prelievi istantanei;

Paysafecard: deposito minimo 5€, prelievi entro 24 ore;

Apple Pay: deposito minimo 5€, prelievi entro 3-5 giorni lavorativi;

JetonCash: deposito minimo 5€, prelievi 3-5 giorni lavorativi;MiFinity: deposito minimo 10€, prelievi entro 24 ore.

Come si può notare dall’elenco, Marathonbet appartiene ai siti scommesse PayPal , uno dei metodi di pagamento più apprezzato dagli scommettitori e dagli appassionati di giochi online.

● ● ●

Recensioni Sportbet: il verdetto finale di CalcioMercato

Marathonbet si presenta come un operatore serio e ben strutturato, ma non ancora all’altezza dei top player del mercato ADM. La qualità del palinsesto sportivo è fuori discussione, con copertura eccellente anche su campionati minori e un numero di mercati sopra la media. Il bonus benvenuto, sebbene generoso nel potenziale, è penalizzato da meccaniche complesse e poco immediate. La piattaforma funziona, ma ha un’interfaccia poco moderna e non dispone di SPID. Il casino live è ben fornito, ma la sezione slot rimane migliorabile per navigabilità e varietà. In definitiva, Marathonbet convince chi scommette con regolarità, ma ha ancora margini da colmare per attirare utenti alle prime armi.

● ● ●

Domande Frequenti

Marathonbet è sicuro?

Sì, è un operatore con licenza ADM n. 15002. Rispetta le normative italiane su sicurezza, protezione dei dati e gioco responsabile.

Perché scegliere Marathonbet?

Per il palinsesto ampio, le quote competitive e il cashback settimanale. Buona anche l’offerta nel casinò live con giochi di qualità.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Marathonbet?

Grafica datata, niente SPID per la registrazione, pochi filtri nel casinò.