Il claim “creata per il gioco”, posizionato sotto il logo, comunica fin da subito l’essenza di Mediabet: offrire un’esperienza di intrattenimento completa e coinvolgente, pensata su misura per chi ama giocare. Di proprietà Microgame Spa, Mediabet opera in Italia con regolare licenza ADM (Concessione GAD n. 15219). Per scrivere questa recensione, abbiamo analizzato tutte le funzionalità della piattaforma per circa 15 ore. Di seguito, troverete tutti gli elementi necessari e utili per capire se questo sito di scommesse può fare al caso vostro.

● ● ●

Il nostro riscontro su Mediabet

⭐ 3/5 Giudizio generale

⭐ 3.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2.5/5 Servizio clienti

Il giudizio generale su Mediabet si attesta su una sufficienza piena, grazie a un bonus di benvenuto del 200% fino a 200€, superiore a quanto offerto da molti competitor nella stessa fascia. Tuttavia, l’interfaccia appare meno moderna rispetto a operatori più strutturati e i mercati secondari risultano poco sviluppati. Il sito risponde meglio alle esigenze di chi privilegia un impatto immediato e poche complicazioni, ma fatica a competere con i migliori siti scommesse per completezza e innovazione.

● ● ●

Recensioni Mediabet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus di benvenuto di Mediabet offre un 200% fino a 200€, suddiviso in Freebet Pro per lo sport e Fun Bonus Casinò (100% ciascuno). Deposito minimo 10€, con accredito del bonus il giorno successivo: ad esempio, un versamento di 50€ restituisce 50€ in Freebet Pro e 50€ in Fun Bonus. Le Freebet Pro sono utilizzabili solo su scommesse prematch con minimo 4 eventi e quota totale ≥ 5, valide 7 giorni e con vincite da rigiocare una volta. Il Fun Bonus casinò Mediabet richiede un turnover x40, è valido 7 giorni e l’importo convertibile è pari a quello erogato.

● ● ●

Il bonus di Mediabet a confronto

Il bonus di Mediabet scommesse prevede un 200% fino a 200€, suddiviso in Freebet Pro e Fun Bonus Casinò, con validità di 7 giorni e requisiti elevati (wagering x40 sul casinò e scommesse multiple da 4 eventi a quota minima 5 per lo sport). Betway, invece, propone un’offerta più semplice da convertire: 100% fino a 100€ + 5€ di freebet, con rollover 5x su quota 3.00 e 14 giorni di tempo. Snai resta il più competitivo grazie a una struttura articolata: fino a 500€ per le scommesse, altri 500€ per il casinò, 15€ immediati e 9€ extra, coprendo ogni area del gioco.



Tra i tre, Snai offre il bonus più completo e flessibile, ideale per chi cerca varietà e maggiore valore complessivo. Mediabet è meno adatto a chi ha poca dimestichezza con i requisiti stringenti e le tempistiche brevi. Per scoprire altre offerte, date un’occhiata al nostro articolo sui bonus scommesse più interessanti.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Mediabet

Aprire un conto su Mediabet richiede pochi minuti e una semplice procedura guidata. Ecco i passaggi da seguire:

Clicca su “Registrati”: il pulsante si trova in alto a destra della homepage, facilmente visibile. Un clic ti porterà direttamente alla pagina di iscrizione. Compila il modulo di registrazione: potrai indicare i tuoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) e creare le credenziali d’accesso (username, email, password). In questa fase puoi anche scegliere se aderire al bonus di benvenuto Mediabet. Imposta i limiti di deposito: scegli l’importo massimo che intendi versare settimanalmente, come previsto dalla normativa ADM. Conferma i dati inseriti: clicca sul tasto “Registrati” in fondo alla pagina per completare l’invio del modulo. Controlla la casella email: riceverai un messaggio da Mediabet con un link per attivare il tuo account. Basta cliccarlo per completare la verifica. Invia il documento: per finalizzare l’apertura del conto, carica una copia di un documento d’identità valido (carta, patente o passaporto) dall’area personale.

Una volta conclusi questi passaggi, il tuo conto sarà attivo. Ti consigliamo di attendere la verifica dell’identità prima di effettuare il primo deposito e iniziare a sfruttare il bonus scommesse. Quella classica è l’unica modalità di registrazione presente su Mediabet. Per conoscere gli operatori che consentono di registrarsi tramite SPID, vi consigliamo di consultare la nostra guida sui siti scommesse SPID.

● ● ●

Mediabet: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo di Mediabet scommesse copre una buona varietà di discipline, spaziando dai classici come calcio, tennis e basket fino a sport meno popolari come ping pong, futsal, freccette o ciclismo. Gli utenti possono anche scommettere su eventi extra-sportivi, come le elezioni politiche o gli show televisivi più seguiti. La profondità dei mercati è discreta: sulle principali partite di Serie A, ad esempio, si superano facilmente i 120 mercati disponibili, con opzioni interessanti come multigol, combo, handicap asiatici e scommesse minuto.



La sezione live di Mediabet Sport è ben organizzata e consente una buona reattività nelle giocate in-play, anche se la fluidità generale è leggermente inferiore rispetto a operatori come Snai o Goldbet. Le nostre opinioni Mediabet sul palinsesto sono positive, soprattutto per chi cerca varietà e semplicità senza puntare a soluzioni ultra-professionali.

● ● ●

Il casinò Mediabet: slot, tavoli live e provider per tutti i gusti

La proposta casino Mediabet si sviluppa in due sezioni principali: le slot online, con centinaia di titoli dai provider più noti come Pragmatic Play, NetEnt e Play’n GO, e il comparto live, che include tavoli classici e alcuni Game Show selezionati. Manca l’indicazione del numero di provider, ma l’offerta appare bilanciata e aggiornata. I giochi sono facilmente accessibili anche da mobile e l’interfaccia garantisce una navigazione fluida. Le nostre opinioni su Mediabet di questa sezione sono complessivamente buone: il casinò si rivolge sia a chi cerca esperienze semplici e intuitive sia a utenti più esperti in cerca di varietà.

● ● ●

Mediabet metodi di pagamento disponibili

Non sono molti i metodi di pagamento disponibili su Mediabet (6 nel momento in cui scriviamo questa recensione). In ogni caso, tra i siti scommesse PayPal, una delle modalità per ricaricare e prelevare fondi dal proprio conto gioco preferite dagli utenti, figura anche questo operatore:

Carte di credito/Debito (Visa e Mastercardi): dep. min. 10 euro, immediato;

PayPal: dep. min. 10 euro, immediato;

Postepay: dep. min. 10 euro, immediato;

Skrill: dep. min. 10 euro, immediato;

Neteller: dep. min. 10 euro, immediato;

Rapid Transfer: dep. min. 10 euro, immediato.

● ● ●

Recensioni Mediabet: il verdetto finale di CalcioMercato

Mediabet è un operatore regolare e funzionante, ma che fatica a distinguersi in un mercato piuttosto inflazionato come quello degli operatori ADM. L’esperienza complessiva è lineare, ma priva di elementi capaci di fidelizzare l’utente: il bonus è interessante ma con limiti poco accessibili, il palinsesto copre l’essenziale ma non va oltre, il casinò è solido ma non offre novità reali. Manca una direzione chiara, un’identità forte capace di attrarre utenti con esigenze più avanzate. Chi si avvicina al mondo delle scommesse può trovare in Mediabet una soluzione semplice e immediata, ma chi ha già familiarità con altri operatori potrebbe percepirlo come poco competitivo e fin troppo basilare.

● ● ●

Domande Frequenti

Mediabet è sicuro?

Sì, è un sito autorizzato da ADM (licenza n. 15219) e rispetta i requisiti legali previsti per operare nel settore del gioco online in Italia.

Perché scegliere Mediabet?

Perché offre una piattaforma semplice da usare, un bonus strutturato su sport e casinò, e la possibilità di scommettere anche su eventi non sportivi.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Mediabet?

Dovrebbe semplificare le condizioni dei bonus, arricchire il palinsesto sportivo e ampliare i metodi di pagamento disponibili per restare competitiva.