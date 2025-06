Tra i nuovi siti scommesse emergenti, Mslotbet opera con licenza ADM numero 15232 e fa capo a E-Play24 ITA Ltd, uno dei più importanti concessionari per la gestione del gioco a distanza in Italia. Per scrivere questa recensione Mslotbet, abbiamo tenuto in considerazione tutti i fattori: dalla qualità delle offerte e dei bonus alle modalità di registrazione, fino ad arrivare ai metodi di pagamento e alla tipologia di palinsesto sportivo e dei mercati offerti. Al termine di questo articolo, sarete in grado di capire se questo bookmaker fa al caso vostro o se, al contrario, sarà il caso di virare su altri siti.

Il nostro riscontro su Mslotbet

⭐ 3/5 Giudizio generale

⭐ 1/5 Bonus benvenuto

⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 4/5 Palinsesto e mercati

⭐ 3.5/5 Servizio clienti

Dopo avere testato le funzionalità di Mslotbet per circa 20 ore spalmate su cinque giorni di utilizzo, possiamo affermare che l’aspetto che ci ha maggiormente colpiti è la sezione sport. Sebbene non siano moltissimi gli sport in palinsesto (nel momento in cui scriviamo, le discipline sportive sulle quali è possibile scommettere sono 20), la sezione risulta ben organizzata, con un centro statistiche di prima classe. Di contro, l’aspetto più negativo è rappresentato dalla mancanza di un bonus benvenuto scommesse.

Recensioni Mslotbet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Come già anticipato, su Mslot non è disponibile alcun bonus sport. L’assenza di un’offerta di benvenuto destinata ai nuovi clienti è certamente un punto a sfavore di questo bookmaker. In un mercato competitivo come quello del betting, sono tantissimi i siti scommesse che offrono bonus benvenuto sullo sport e bonus senza deposito.

Come procedere alla registrazione su Mslotbet

Per aprire un conto scommesse su Mslotbet, l’unica modalità disponibile è quella classica. Non è presente, infatti, la possibilità di registrarsi tramite SPID (per saperne di più, vi consigliamo di leggere il nostro articolo sui siti scommesse SPID). In ogni caso, vediamo la procedura step by step per registrarsi su Mslotbet:

Accedere al sito Mslotbet.it;

Cliccare sul pulsante “Registrati”, in alto a destra;

Inserire i dati richiesti (nome, cognome, email e numero di telefono);

Cliccare su Registrati, posizionato al centro;

Continuare con la compilazione dei campi richiesti (codice fiscale, data di nascita, indirizzo, ecc.);

Cliccare sul link ricevuto tramite mail;

Inviare una copia fronte-retro di un valido documento di identità entro 30 giorni dall’apertura del conto gioco.

Non essendo presente alcun bonus senza deposito o di benvenuto, non è necessario inserire alcun codice promozionale al momento della registrazione.

Mslotbet: recensioni sul palinsesto sportivo

Mslotbet propone un palinsesto con 20 discipline sportive e oltre 500 mercati sugli eventi principali, un numero in linea con i migliori bookmaker italiani, tra cui citiamo Snai. Tra i mercati più interessanti spicca quello sui Tiri in porta, che permette di puntare sul numero di conclusioni nello specchio effettuate da un singolo giocatore.



Ottima la sezione live, arricchita da un’area dedicata alle statistiche in tempo reale, con dati dettagliati su ogni match. La combinazione tra ampia scelta di mercati e strumenti avanzati per le scommesse dal vivo rende Mslotbet un’opzione competitiva nel panorama delle scommesse sportive.

Il casinò Mslotbet: più di 6.000 giochi

Il casinò Mslotbet si distingue per un’offerta imponente, con 3.845 giochi e 3.526 slot online soldi veri, un numero che regge il confronto con i principali operatori del settore. La presenza di 44 provider garantisce varietà e qualità, con titoli per ogni preferenza.



Tuttavia, l’assenza di un bonus di benvenuto casinò rappresenta un punto a sfavore rispetto a competitor che offrono promozioni più vantaggiose. Inoltre, i tempi di caricamento nella versione desktop risultano talvolta lenti, compromettendo la fluidità dell’esperienza di gioco. Nonostante ciò, la vastità della libreria rende il casinò Mslotbet un’opzione solida per gli appassionati.

Mslotbet metodi di pagamento disponibili

Sono 10 i metodi di pagamento su Mslotbet, un numero inferiore rispetto a Sisal o Lottomatica, ma superiore alla media del mercato italiano. Si noti che con Paypal questo casino permette un deposito minimo 5 Euro e con bonifico un deposito minimo 1 Euro. Di seguito, tutte le opzioni disponibili, con importo di deposito minimo e tempistiche sui prelievi:

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche deposito Carta di credito/debito €10.00 1-3 giorni lavorativi Postepay €10.00 1-3 giorni lavorativi Paypal €5.00 entro 24 ore Neteller €10.00 ​entro 24 ore Skrill €10.00 entro 24 ore Bonifico bancario €1.00 1-3 giorni lavorativi

Recensioni Mslotbet: il verdetto finale di CalcioMercato

Mslotbet si posiziona come un operatore solido, con alcuni aspetti che ci hanno colpito positivamente e altri che, invece, lo rendono meno competitivo rispetto ai migliori bookmaker italiani. Il palinsesto sportivo ampio e ben strutturatorappresenta uno dei punti di forza, con mercati variegati e opzioni di scommessa avanzate. La qualità della sezione live, arricchita da statistiche dettagliate in tempo reale, garantisce un’esperienza completa agli appassionati di scommesse dal vivo.



Dall’altro lato, la mancanza di un bonus di benvenuto per lo sport pesa sul giudizio complessivo. In un settore altamente competitivo, l’assenza di una promozione per i nuovi iscritti penalizza Mslotbet rispetto a competitor più generosi. Nel complesso, il bookmaker offre buone opportunità di gioco, ma per diventare una scelta di primo piano dovrebbe investire di più nelle promozioni, incentivando nuovi utenti a registrarsi sulla piattaforma.

Domande Frequenti

Mslotbet è sicuro?

Mslotbet opera con licenza ADM n. 15232 e garantisce un ambiente di gioco regolamentato, transazioni protette e conformità alle normative italiane sul gioco responsabile.

Perché scegliere Mslotbet?

Mslotbet propone un palinsesto sportivo competitivo con oltre 500 mercati per evento e una sezione live avanzata con statistiche dettagliate, ideale per chi ama le scommesse in tempo reale.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Mslotbet?

L’assenza di un bonus di benvenuto sport rappresenta un punto debole. I tempi di caricamento del casinò su desktop risultano a tratti lenti e necessitano di ottimizzazione per una navigazione più fluida.