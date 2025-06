L’ambizione di Playmatika è quella di diventare un bookmaker di fascia medio-alta. Questo nuovo sito di scommesse opera in Italia dal 2023 con licenza ADM numero 15411. Nella nostra recensione Playmatika scommesse, il focus principale sarà concentrato su bonus e promozioni, sul palinsesto sport e sui mercati che lo compongono, sulle modalità di registrazione e sui metodi di pagamento. Non mancherà anche un paragrafo relativo alla sezione casinò.

● ● ●

Il nostro riscontro su Playmatika

⭐ 2.5/5 Giudizio generale

⭐ 0/5 Bonus benvenuto

⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3/5 Palinsesto e mercati

⭐ 3/5 Servizio clienti

Il nostro giudizio complessivo su Playmatika è di 2.5 stelle su 5. Ciò che penalizza maggiormente questo operatore è l’assenza di un bonus benvenuto scommesse. Oltre a ciò, segnaliamo anche la mancanza di un bonus senza deposito in grado di attirare nuovi clienti a testare le principali funzionalità della piattaforma senza rischiare il proprio capitale. Tra i punti a favore, il palinsesto scommesse, che presenta un buon numero di discipline sportive, e una sezione casinò con una grande quantità di giochi (2.910 nel momento in cui scriviamo questa recensione).

● ● ●

Recensioni Playmatika sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Come già anticipato, non è attualmente disponibile alcun bonus benvenuto Playmatika. Un punto a sfavore per questo bookmaker che potrebbe essere parzialmente compensato da un bonus senza deposito, anch’esso assente. Per conoscere le offerte principali, vi consigliamo di leggere il nostro articolo sui migliori bonus scommesse

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Playmatika

Effettuare la registrazione su Playmatika è alla portata di tutti. Prima di avviare la procedura per aprire un conto gioco su questo operatore, vi consigliamo di tenere a portata di mano un documento di identità e il codice fiscale. Di seguito, la procedura step by step per completare la registrazione in pochi minuti:

Accedere al sito playmatika.it;

Cliccare sul pulsante colorato di rosso “Registrati”, collocato in alto a destra (nella versione desktop del sito);

Inserire il proprio codice fiscale per compilare automaticamente alcuni dei campi presenti;

Proseguire con la compilazione dei dati;

Scegliere una username univoca (non utilizzata da nessuno) e una password che rispetti i parametri richiesti;

Inviare una copia fronte-retro di un valido documento d’identità entro 30 giorni dall’apertura del conto gioco.

Playmatika non rientra tra i cosiddetti siti scommesse SPID , ovvero gli operatori che consentono di registrarsi con il proprio account del Sistema Pubblico di Identità Digitale.

● ● ●

Playmatika: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto scommesse di Playmatika è una delle chicche di questo sito. Accedendo alla sezione “Sport” dal menu in alto, è possibile piazzare delle giocate sulle principali partite di calcio del giorno. L’interfaccia grafica non è delle più intuitive e il design non è accattivante come quello di bookmakers del calibro di Sisal o Goldbet, ma il numero di sport presenti (20) è in linea con la media italiana, così come il numero di mercati. Per i big match di calcio, infatti, è possibile scegliere tra 605 diverse tipologie di scommessa.

● ● ●

Il casinò Playmatika: ben 2.910 slot presenti

Con 2.910 Slot, la sezione casinò mira a soddisfare le esigenze di ogni tipologia di appassionato. Dal menu laterale è possibile filtrare i giochi per provider (es. Pragmatic Play o Play ‘n Go), per volatilità, per tema, per caratteristiche o per numero di linee. Riteniamo soddisfacente la nostra esperienza anche nel casinò live, dove abbiamo testato senza intoppi giochi come il Blackjack e il Crazy Time. Sebbene manchi anche qui un bonus casinò dedicato ai nuovi clienti, è possibile trovare diverse offerte ricorrenti, tra cui un bonus compleanno del valore di 30 euro.

● ● ●

Playmatika metodi di pagamento disponibili

Playmatika non spicca certamente per il numero di metodi di pagamento messi a disposizione per i propri clienti. Da un rapido calcolo, ne risultano solo 5 (molto meno dei 14 presenti su Lottomatica), che vi elenchiamo in basso:

Carta di Credito (Nuvei, Visa, Mastercard): deposito minimo 10€, tempi prelievo 1-3 giorni lavorativi;

Postepay: dep. Min. 10€, prelievo entro 24 ore;

PayPal: dep. Min. 10€, prelievo entro 24 ore;

Skrill: dep. Min. 10€, prelievo entro 24 ore;

Neteller: dep. Min. 10€, prelievo entro 24 ore

Nonostante non figurino metodi di pagamento come Apple Pay o G-Pay, Playmatika appartiene ai siti scommesse PayPal , una delle modalità per effettuare ricariche e prelievi più apprezzate dagli utenti..

● ● ●

Recensioni Playmatika: il verdetto finale di CalcioMercato

Noi della redazione di CalcioMercato riteniamo che Playmatika abbia ancora molta strada da fare per competere realmente con i migliori operatori sul mercato italiano. Non ci convince affatto l’assenza totale di bonus benvenuto e di offerte senza deposito, elementi chiave per attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli già iscritti. Apprezziamo invece il palinsesto sportivo, vario anche se non eccezionale, e una sezione casinò ricca, con un'interessante varietà di slot. Tuttavia, l’interfaccia grafica poco intuitiva rende l’esperienza utente meno piacevole rispetto a concorrenti come Sisal. Nel complesso, ci sentiamo di dire che Playmatika, ad oggi, non è tra le nostre prime scelte.

● ● ●

Domande Frequenti

Playmatika è sicuro?

Sì, Playmatika possiede regolare licenza ADM numero GAD 15232. L'operatore rispetta gli standard italiani per gioco responsabile e sicurezza dei dati personali.

Perché scegliere Playmatika?

Playmatika è ideale per gli appassionati di casinò online, con ben 2.910 slot. Tuttavia, nel betting è meno competitivo rispetto ad altri operatori italiani.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Playmatika?

Mancano bonus di benvenuto, l'interfaccia grafica della sezione scommesse è poco intuitiva e i metodi di pagamento disponibili (solo 5) sono inferiori alla media del settore.