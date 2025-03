Tra i bookmakers appartenenti al network di E-Play24 Ita, società con sede a Malta e operante in Italia mediante licenza ADM numero 15232, c’è anche Plexbet. Questo sito di scommesse è riuscito a catturare l’attenzione degli appassionati per la sua offerta di giochi e per il palinsesto sportivo di qualità. Grazie a questa recensione, andremo a scandagliare Plexbet, cercando di mettere in risalto i punti forti e di segnalare gli aspetti che dovrebbero essere migliorati per offrire un’esperienza di gioco al top. Nei paragrafi seguenti troverete le nostre analisi e la nostra opinione su promozioni e bonus, palinsesto sportivo, altre sezioni del sito e molto altro.

● ● ●

Il nostro riscontro su Playmatika

⭐ 3.2/5 Giudizio generale

⭐ 3/5 Bonus benvenuto

⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 2.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 3.5/5 Servizio clienti

Dai test effettuati, durati all’incirca 20 ore spalmati su 5 diversi giorni della settimana, è emerso come Plexbet possa essere considerato un bookmaker sicuro e affidabile. Il bonus benvenuto sport non è al livello di altri siti scommesse italiani (come, ad esempio, Goldbet), ma il rimborso del 50% sul primo deposito fino a 100 euro consente di provare la piattaforma rischiando solo una parte del proprio capitale.

● ● ●

Recensioni Plexbet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Come anticipato, il bonus scommesse Plexbet di benvenuto dà diritto a ricevere un rimborso del 50% sulla prima ricarica fino a 100 euro. Ma quali sono i principali termini e condizioni di questa promozione? Per sbloccare il bonus occorre effettuare scommesse pre-match con almeno 3 eventi, ciascuno con quota minima 1.50. Ogni puntata contribuisce allo sblocco nella misura del 15%, con giocata minima di 2€ e massima di 50€. La promozione deve essere sbloccata interamente entro 30 giorni; superato questo periodo senza aver soddisfatto i requisiti, il bonus decade senza alcun rimborso parziale. Una volta sbloccato, va utilizzato entro 30 giorni.

● ● ●

Il bonus di Plexbet a confronto

Abbiamo confrontato il bonus benvenuto di Plexbet con quello di altri due operatori: Betsson e Betway, analizzando nel dettaglio l'importo offerto, la complessità dei requisiti e le tempistiche richieste per lo sblocco e la conversione.

Plexbet: bonus del 50% fino a 100€, ma condizioni impegnative: occorre sbloccare gradualmente il bonus al 15%, piazzando multiple di minimo 3 eventi (quota 1.50), entro 30 giorni.

Betsson: bonus del 100% fino a 100€, con requisiti più semplici: basta una giocata qualificante (3 eventi, quota minima 2.00), e successivamente conversione rapida con quota 1.50.

Betway: bonus del 100% fino a 100€ più freebet di 5€, tuttavia il rollover finale (5 volte il bonus con quote complessive minime di 3.00) è impegnativo e va completato entro soli 14 giorni.

Considerati importo, rapidità e chiarezza delle condizioni, riteniamo quello di Betsson come il bonus scommesse più conveniente tra i tre. Plexbet e Betway appaiono meno vantaggiosi, in quanto prevedono tempistiche ristrette e requisiti di puntata piuttosto complessi.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Plexbet

Registrarsi su Plexbet è un procedimento piuttosto rapido e non richiede particolari abilità, né da desktop né da mobile. Tuttavia, per facilitare il tutto e ottimizzare i tempi di registrazione, abbiamo strutturato una mini-guida utile per aprire un conto gioco su Plexbet in pochi minuti:

Accedere a www.plexbet.it;

Cliccare sul pulsante “Registrati”, che nella versione desktop è posizionato in alto a destra, accanto al tasto “Login”;

Inserire i campi con i primi 4 dati richiesti (nome, cognome, email e numero di telefono);

Inserire il proprio codice fiscale per procedere con la compilazione automatica di altri campi;

Scegliere un nickname univoco (non utilizzato da nessun altro utente) e una password che rispetti i requisiti richiesti;

Confermare il proprio numero di telefono attraverso l’SMS ricevuto contenente un codice OTP;

Inviare una copia fronte-retro di un proprio documento di identità in corso di validità. Per l’invio del documento avrete a disposizione 30 giorni dal momento dell’apertura del conto scommesse.

Al momento, Plexbet non offre la registrazione tramite SPID e, pertanto, non può essere annoverata tra i cosiddetti siti scommesse SPID.



● ● ●

Plexbet: recensioni sul palinsesto sportivo

La varietà degli sport e dei mercati rappresenta certamente uno dei punti di forza di Plexbet. Al momento, sono presenti 25 discipline sportive nella sezione pre-match: accanto ai più popolari calcio, basket e tennis, figurano anche sport meno noti ma ugualmente interessanti, come la Pallamano, lo Snooker o le Freccette. Tra le opzioni disponibili vi sono persino eventi non strettamente sportivi legati al mondo dello spettacolo, utili per variare le proprie giocate. La sezione Live, pur con una grafica essenziale e forse migliorabile, offre dati statistici completi e aggiornamenti rapidi, con oltre 500 mercati sui principali eventi, paragonabili ai bookmaker ADM più affermati.

● ● ●

Il casinò Plexbet

Nella nostra analisi del casinò Plexbet abbiamo prestato attenzione sia alla sezione slot che al casinò live. L'offerta complessiva è davvero ampia, con ben 3.936 titoli forniti da 46 diversi produttori di giochi. Le Slot Machine sono ovviamente predominanti (3.615), tra cui spiccano titoli popolari come JetX e altri giochi interessanti quali la Book of Dead (Play’n GO) o la Big Bass Bonanza (Pragmatic Play). Ricca anche la sezione casinò live, con Game Show di successo come Monopoly Live e Mega Wheel, oltre ai tavoli tradizionali di Roulette e Blackjack disponibili anche con croupier italiani. Presenti, infine, promozioni giornaliere rivolte ai clienti più affezionati, tra quiz e classifiche con bonus ricorrenti.

● ● ●

Plexbet metodi di pagamento disponibili

Nell’elenco di seguito, i metodi di pagamento presenti su Plexbet, che offre ai propri utenti ben 12 differenti modalità per effettuare depositi e prelievi e si inserisce tra i siti scommesse PayPal, ovvero i bookmakers che hanno questo metodo di pagamento:

Carte Bancarie (Visa/Mastercard/Postepay): deposito minimo 10€, prelievo in 1-3 giorni lavorativi

Postepay: deposito minimo 10€, prelievo entro 24 ore

PayPal: deposito minimo 10€, prelievo entro 24 ore

Skrill: deposito minimo 10€, prelievo entro 24 ore

Neteller: deposito minimo 10€, prelievo entro 24 ore

Bonifico Bancario: deposito minimo 10€, prelievo in 2-5 giorni lavorativi

Paysafecard: deposito minimo 10€, non disponibile per prelievi

MyBank: deposito minimo 10€, prelievo in 1-3 giorni lavorativi

Apple Pay / Google Pay: deposito minimo 10€, non disponibile per prelievi

Scratch Card / Voucher: deposito minimo 10€, non disponibile per prelievi

● ● ●

Recensioni Plexbet: il verdetto finale di CalcioMercato

Dopo aver svolto la nostra recensione, confermiamo l'opinione positiva sulla qualità del palinsesto sportivo di Plexbet, che offre una proposta completa e originale, ideale per soddisfare ogni tipo di scommettitore. Tuttavia, emergono anche alcuni punti deboli rilevanti: la piattaforma presenta margini di miglioramento nella navigazione e nell’esperienza generale dell’utente, soprattutto nella sezione live. Inoltre, la totale assenza di un bonus senza deposito rappresenta, secondo noi, una carenza significativa rispetto ad altri bookmaker italiani, limitando così l’attrattività verso nuovi clienti. Plexbet resta un sito affidabile, ma per competere al vertice occorrerebbe rivedere l’offerta promozionale e migliorare alcuni dettagli tecnici.

● ● ●

Domande Frequenti

Plexbet è sicuro?

Sì, Plexbet possiede regolare licenza ADM (n. 15232), rilasciata dall’Agenzia Dogane e Monopoli, che garantisce sicurezza nelle transazioni e tutela completa dei dati personali degli utenti.

Perché scegliere Plexbet?

Plexbet offre un palinsesto sportivo ampio con ben 25 discipline, eventi live ben assortiti e una sezione casinò completa con migliaia di slot e giochi dal vivo.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Plexbet?

La piattaforma necessita di una grafica più intuitiva per facilitare la navigazione, specialmente nella sezione live, e dell’introduzione di bonus senza deposito per attrarre nuovi utenti.